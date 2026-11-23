आईपीएल (इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग) से धोनी-युग खत्म हो चुका है. अब वो चेन्नई सुपर किंग्स के मेंटर होंगे. 17 नवंबर को दोपहर के 2 बजकर 50 म‍िनट पर एक पोस्ट आया जहां चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से इस बात का ऐलान किया गया. शाम आते-आते धोनी ने भी इस बात की तस्दीक कर दी.

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इस र‍िटायरमेंट से कई सवाल उठे, सवाल यही कि क्या संन्यास सही समय पर था. या इसकी कहानी धीरे-धीरे लिखी जा रही थी. या धोनी ने आईपीएल को अलव‍िदा कहने में थोड़ी देरी कर दी. यह सवाल टटोलना भी जरूरी है और समझना भी.

वो तारीख थी 31 मार्च की, आईपीएल का 2023 सीजन खेला जा रहा था. उस आईपीएल के पहले ही मैच में गुजरात टाइटन्स के खिलाफ उनके घुटने में चोट आई. आईपीएल की समाप्ति के बाद उन्होंने घुटने की सर्जरी करवाई.

चेन्नई की टीम ने उस साल आईपीएल फाइनल में गुजरात टाइटन्स को हराया, वहीं र‍िकॉर्ड पांचवीं बार फाइनल ख‍िताब अपने नाम किया. रवींद्र जडेजा जीत के हीरो बने, उस फाइनल में आख‍िरी 2 गेंदों पर 10 रन चाहिए थे, गेंदबाज गुजरात के मोहित शर्मा थे. रवींद्र जडेजा ने पहले छक्का और फ‍िर चौका जड़कर ख‍िताब अपने नाम किया. जडेजा अहमदाबाद में हुए उस मुकाबले में व‍िन‍िंग शॉट जड़कर धोनी की ओर दौड़े और थाला ने भी उनको गोद में उठा लिया, उस मोमेंट के समय में उनकी आंखों में आंसू थे. वह आईपीएल इत‍िहास का आइकॉन‍िक मोमेंट बन गया.

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M.O.O.D! 🤗 Ravindra Jadeja 🤝 MS Dhoni #TATAIPL | #Final | #CSKvGT | @imjadeja | @msdhoni https://t.co/uggbDA4sFd — IndianPremierLeague (@IPL) May 29, 2023

तब इंजरी के बीच धोनी की आईपीएल खेलने पर तारीफ हुई. धोनी तब 41 साल के थे और 42 साल के होने वाले थे. फाइनल के बाद जब उनसे उनके फ्यचूर को लेकर सवाल हुआ? तब धोनी ने जो कहा, उसका सार कुछ ऐसा था- देखा जाए तो यह आदर्श समय है कि मैं संन्यास की घोषणा कर दूं, पर इस सीजन हर वेन्यू पर जाने पर जिस तरह का प्यार मुझे मिला इसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूं. मेरे लिए यह बहुत आसान है कि मैं थैंक्यू वेरी मच कह दूं, लेकिन मुश्क‍िल चीज यह है कि मैं और 9 महीने तक मेहनत करूं.... मैं एक और सीजन खेलना चाहता हूं, पर यह काफी कुछ मेरे शरीर पर भी निर्भर करेगा.'

17 नहीं 14 नवंबर को धोनी ने बताया, अब नहीं खेलूंगा आईपीएल

बैक टू 17 नवंबर 2026 को आते हैं, जब धोनी का र‍िटायरमेंट हुआ. चेन्नई टीम की रूपा गुरुनाथ (एन. श्रीन‍िवासन की बेटी) ने कुछ बातें धोनी के अलव‍िदा कहने को लेकर कहीं. जो गौर करने वाली हैं. दरअसल, धोनी ने उनको कुछ महीने पहले ही बता द‍िया था कि वो आने वाले सीजन में नहीं खेलेंगे.

शनिवार (14 नवंबर को) को चेन्नई की टीम की से रिलीज किए जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर वीड‍ियो कॉल पर बातचीत कर रही थी. कॉल पर धोनी भी थे, कॉल के अंत में उन्होंने बेहद धीमी आवाज में कहा- इस र‍िलीज ल‍िस्ट में उनका नाम भी जोड़ ल‍िया जाए. एक बारगी को कॉल पर सन्नाटा था. कॉल कटते ही रूपा ने धोनी को कॉल किया, पर धोनी फैसला कर चुके थे.

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वहीं इसके साथ ही यह तय हो गया कि धोनी अब बतौर ख‍िलाड़ी आईपीएल में नहीं होंगे और उनका सफर खत्म हो गया. रूपा ने इस दौरान यह भी बताया कि धोनी का नेचर कुछ ऐसा था कि अगर वो 200 प्रत‍िशत अपना नहीं दे सकते हैं तो फ‍िर वो पीछे नहीं हट जाते हैं.

From the heart of Mrs. Rupa Gurunath - Owner, Chennai Super Kings Read More : https://t.co/AFjZ5yiuN4 https://t.co/Dncjo7kGDa — Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) November 17, 2026

कुछ घंटों बाद धोनी के सबसे खास दोस्त 'च‍िन्ना थाला' सुरेश रैना का भी बयान आया. उन्होंने कहा कि उनके दोनों घुटनों में सूजन आ गई थी, हालांकि इसके लिए वो काफी मेहनत भी कर रहे थे. उनको लास्ट मोमेंट तक लग रहा था कि सब सही हो जाएगा. ज‍िम में भी मेहनत कर रहे थे, पर वो कभी भी इम्पैक्ट प्लेयर बनकर टीम के लिए नहीं खेलना चाहते थे. वहीं उनकी बॉडी भी उतना लोड नहीं ले पा रही थी. इसी वजह से यह फैसला आया.

प‍िछले कुछ सीजन में कैसे कम हो गए धोनी के IPL मैच

क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि आप जब पीक पर तो र‍िटायमेंट का ऐलान करना चाहिए, लेकिन धोनी शायद फैन्स के लिए हमेशा खेलते रहना चाहते थे. 2023 में भी उन्होंने कहा था कि जब तक चाहें CSK के लिए खेल सकते हैं, यह उनकी फ्रेंचाइजी है. अगर वो व्हीलचेयर पर भी हुए, तो वे (CSK) मुझे घसीट कर ले जाएंगे.

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यानी यह तो साफ था कि चेन्नई की टीम और धोनी दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे, ऐसे में 2027 में चेन्नई का फैनबेस वैसा ही लॉयल रहेगा यह भी सवाल है. खैर धोनी पर वापस आते हैं.

आईपीएल के अंत‍िम सालों में उनके प्रदर्शन में वो भौकाल और वो दबदबा नहीं था, जिसके लिए वो जाने जाते थे. 2023 का सीजन जब चेन्नई ने जीता तो धोनी ने 16 मुकाबलों की 12 पार‍ियों में 26 के एवरेज से 104 रन बनाए थे.

फ‍िर 2024 में उन्होंने 14 मैचों की 11 पार‍ियों में 53.66 के एवरेज से 161 रन बनाए. 2024 के सीजन में एवरेज से इसलिए बढ़ा हुआ नजर आया क्योंकि वो तब 8 बार नॉट आउट वापस लौटे. 2025 में वो 14 मैचों की 13 पार‍ियों में 196 रन बना पाए, एवरेज 24.50 का रहा. वहीं चोट के कारण महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2026 में एक भी मैच नहीं खेल पाए. फैन्स उनका इंतजार ही करते रहे गए, 2027 में उनके खेलने की उम्मी थी, क्योंकि धोनी सरप्राइज के लिए जाने जाते हैं, पर सरप्राइज 17 नवंबर को र‍िटायरमेंट के रूप में आया.

यहां गौर करने वाली बात है कि कर‍ियर के एंड में धोनी कई बार टीम के ऐसे ख‍िलाड़‍ियों से भी नीचे खेलने आए, जिसकी उम्मीद कोई भी उनसे नहीं करता था. उनकी भूम‍िका 'शो स्टॉपर' सरीखी हो गई थी. लेकिन उनके प्रदर्शन में पुराना कर‍िश्मा क्षीण हो गया था. इसकी वजह उनकी वही 2023 वाली चोट थी.

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पर धोनी अपने फैन्स से वादा पूरा नहीं करके गए...

माही को चेन्नई ने IPL 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले (अक्टूबर 2024 में) अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में ₹4 करोड़ में रिटेन किया था, उनका इस फ्रेंचाइजी से इमोशनल कनेक्ट हमेशा रहा. उन्होंने एक बार कहा था कि जब भी वो अपना आख‍िरी आईपीएल मैच खेलेंगे तो वो चेन्नई में होगा, लेकिन उनका आख‍िरी आईपीएल मैच 25 मई 2025 को रहा , जो उन्होंने गुजरात के ख‍िलाफ अहमहदाबाद में खेला था.

तो यहां माही एक झूठ बोल गए, झूठ नहीं, बल्क‍ि फैन्स का द‍िल तोड़ गए.

2026 में तो उनको फैन्स देख नहीं पाए, अब वो 2027 में एक नई मेंटर वाली भूम‍िका में होंगे. पर, यहां अब भी कई वाद, व‍िवाद हैं और वो जारी रहेंगे कि वाकई संन्यास सही समय पर लिया या इसमें देर हुई. क्योंकि धोनी को उनके फैन 'स्ट्रगल' करते हुए खेलते नहीं देखना चाहते थे, ना यह चाहते थे कि वो गेंदबाजों के बाद खेलने आए, और ना यह चाहते थे कि वो कुछ गेंदें खेलें और जाएं. 45 साल के धोनी को उनको पसंद करने वाले इसी तौर पर याद करना चाहते थे कि माही मार रहा है, माही धो रहा है. वो उनको 'स्ट्रगल‍िंग धोनी' के तौर पर नहीं देखना चाहते थे.

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