उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बीजेपी नेता संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बयान पर तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आजम खान को एनकाउंटर का डर होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उनके इशारे पर निर्दोष लोगों की जान गई थी. संगीत सोम ने आरोप लगाया कि दंगों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और कई लोगों के शव तक बरामद नहीं हुए.

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संगीत सोम ने कहा, "आजम खान को एनकाउंटर का डर होना चाहिए, क्योंकि मुजफ्फरनगर दंगे में जिस तरीके से उन्होंने निर्दोष लोगों को मरवाया, उनका सफेद कुर्ता खून से सना हुआ है. यह ऐसा कुर्ता है, जिसने सैकड़ों लोगों की जान ली है. ऐसे व्यक्ति को एनकाउंटर का डर होना चाहिए. ये गुंडे और माफिया हैं, कोई नेता नहीं हैं."

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: On Samajwadi Party leader Azam Khan's statement, BJP leader Sangeet Som says, "Azam Khan ought to fear an encounter, given how he orchestrated the deaths of innocent people during the Muzaffarnagar riots... Such an individual should fear an encounter... The Samajwadi Party manipulated the figures at the time; many people, many followers of the Sanatan tradition, were killed, and their bodies were never even recovered. All of this transpired under the direction of Azam Khan..." — ANI (@ANI) November 23, 2026

'दंगों में मारे गए कई लोगों के शव नहीं मिले'

बीजेपी नेता ने समाजवादी पार्टी पर भी दंगों के दौरान मौतों के आंकड़े छिपाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उस समय आंकड़ों के साथ खेल किया गया. बहुत से लोग और सनातनी मारे गए, जिनकी डेड बॉडी कभी नहीं मिली. संगीत सोम ने दावा किया कि यह सब आजम खान के इशारे पर हुआ था.

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'सरयू में डुबकी लगाकर भगवान राम से मांगें माफी'

संगीत सोम ने आजम खान को 12 दिसंबर को अयोध्या जाने की सलाह भी दी. उन्होंने कहा कि जिस तरह अखिलेश यादव अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं, आजम खान को भी उनके साथ जाना चाहिए. वहां सरयू में डुबकी लगाकर तिलक लगाना चाहिए और भगवान रामचंद्र के चरणों में नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए.

संगीत सोम ने कहा कि आजम खान उस कमेटी में भी शामिल थे, जिसने राम मंदिर का विरोध किया था. संगीत सोम के मुताबिक, अयोध्या जाकर भगवान राम से माफी मांगने और सरयू में स्नान करने से आजम खान के पापों का कुछ प्रायश्चित हो सकता है.

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