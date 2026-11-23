शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है. दूल्हा-दुल्हन इस दिन को यादगार बनाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में एक दुल्हन ने अपनी शादी में कुछ ऐसा किया, जिसे देखकर वहां मौजूद मेहमान भी हैरान रह गए.

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वीडियो में दुल्हन भारी कढ़ाई वाला हल्के नीले रंग का लहंगा पहने नजर आ रही है. उसके सामने बारबेल रखा है और आसपास शादी में आए मेहमान खड़े होकर उसे देख रहे हैं. दुल्हन बारबेल को पकड़ती है और उसे जमीन से ऊपर उठाती है. वीडियो के मुताबिक, उसने 100 किलो का डेडलिफ्ट किया.इस दौरान एक शख्स हाथ में माइक लेकर मेहमानों को इस खास पल के बारे में बताता हुआ भी नजर आता है.

लहंगे में लगाए पुल-अप्स

दूसरे वीडियो में दुल्हन की फिटनेस का एक और अंदाज देखने को मिला. शादी के लहंगे में ही वह एक क्षैतिज बार पकड़कर पुल-अप्स करती नजर आती है.वह बार को पकड़कर अपने शरीर को ऊपर खींचती है, जबकि आसपास मौजूद मेहमान मोबाइल फोन से इस पल को रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं.

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वीडियो के साथ लिखा है कि यह जयपुर में हो रही 'वर्ल्ड्स फर्स्ट फिटनेस वेडिंग' है. हालांकि, 'दुनिया की पहली फिटनेस वेडिंग' होने के दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.

सोशल मीडिया पर खूब तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दुल्हन की फिटनेस और ताकत की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने कहा कि शादी में इस तरह अपनी फिटनेस को शामिल करना काफी अलग और दिलचस्प है.

एक यूजर ने लिखा, 'आपकी फिटनेस को सलाम.'

एक अन्य यूजर ने इसे 'अमेजिंग वेडिंग ऑफ द मिलेनियम' बताया.

एक कमेंट में मजाकिया अंदाज में पूछा गया कि शादी के मेन्यू में प्रोटीन शेक, पोहा, सलाद और ग्रिल्ड चिकन-फिश भी था क्या?

एक यूजर ने लिखा, '5 किलो के लहंगे के साथ वेटेड पुल-अप्स.'

इस वायरल वीडियो ने शादी के पारंपरिक सेलिब्रेशन के बीच फिटनेस का एक अनोखा अंदाज जरूर दिखाया है.

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