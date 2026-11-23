बॉलीवुड में कई सारे यादगार गाने गा चुके सिंगर शफकत अमानत अली ने हाल ही में अपनी जिंदगी की सबसे कठिन जंग का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्हें ब्लड कैंसर था, जिसके कारण वो करीब एक साल तक बीमार रहे. इस दौरान वो पूरी तरह बेड रेस्ट पर थे, और जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे.

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शफकत ने 17 नवंबर को कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बीमारी के बारे में खुलकर बात की थी. इस दौरान उन्होंने अपने आने वाले कॉन्सर्ट्स का ऐलान किया. लेकिन साथ ही अपने कैंसर से जंग को भी साझा किया, जिसने उन्हें, उनके परिवार और दोस्तों को अंदर तक हिला दिया था.

शफकत को हुआ था ब्लड कैंसर

शफकत ने बताया कि बीमारी के बारे में पता चलने के बाद उन्होंने कुछ दोस्तों से भी इसे छिपाकर रखा था. उस समय उनका पूरा ध्यान इलाज और अपनी सेहत संभालने पर था. बीमारी इतनी गंभीर थी कि उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा. सिंगर ने कहा- मेरे साथ एक बहुत बुरा दौर आया था. इसने मुझे, मेरे परिवार, दोस्तों और फैंस को हिलाकर रख दिया था. हम कुछ दोस्तों से भी ये बात छिपा रहे थे और अपनी परेशानी से निपटने में लगे थे. मुझे मल्टीपल मायलोमा था. ये बहुत गंभीर था और मैं इससे काफी संघर्ष कर रहा था.

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शफकत ने बताया कि उनकी बीमारी का पता शुरुआती दौर में चल गया था, जिससे समय रहते इलाज शुरू हो सका. उन्होंने कई डॉक्टरों से सलाह ली और आखिरकार कराची में उन्हें सही इलाज मिला. बीमारी और इलाज के चलते उन्हें करीब एक साल तक बिस्तर पर रहना पड़ा. ये दौर उनके लिए मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी मुश्किल था, क्योंकि संगीत और स्टेज परफॉर्मेंस उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा हैं.

कैसे बीमारी से लड़े शफकत?

उन्होंने अपनी रिकवरी और इलाज के बारे में बताते हुए कहा- मैं पूरे एक साल तक बेड रेस्ट पर रहा. मुझे अभी स्टेम सेल थेरेपी से गुजरना है. जब तक ये इलाज पूरा नहीं हो जाता, तब तक मैं मेंटेनेंस थेरेपी पर हूं. ये कीमो का बहुत हल्का रूप है, जो मुझे हर हफ्ते लेना पड़ता है. लेकिन अब मैं ठीक हो चुका हूं.

शफकत ने बताया कि इलाज के एक चरण के बाद उन्होंने दोबारा स्टेज पर वापसी की. लाहौर में परफॉर्म करना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि लंबे समय तक बिस्तर पर रहने के बाद शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने स्टेज पर लौटने का फैसला किया. अब सिंगर 28 नवंबर को कराची के बीच लग्जरी होटल में लाइव परफॉर्म करने वाले हैं. इसके अलावा इस्लामाबाद और लाहौर में भी उनके शोज होने वाले हैं.

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शफकत अमानत अली की बात करें, तो वो शाहरुख खान की कई फिल्मों के गाने गा चुके हैं. इनमें मितवा, दिलदारा जैसे गाने रहे. वहीं, उन्होंने म्यूजिक कंपोजर प्रीतम के साथ मिलकर कई यादगार गाने दिए. तेरी झुकी नजर, क्यों मैं जागूं, और जन्नत फिल्मों के गाने शफकत ने गाए. इंडिया में उन्हें बड़ा प्यार मिला, लेकिन फिर पाकिस्तानी कलाकारों को बैन किया गया जिससे शफकत भी बॉलीवुड से दूर हो गए.

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