देश में गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट में राशन वितरण, डिजिटल व्यवस्था, लोगों की संतुष्टि, शिकायतों और राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया गया है.

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रिपोर्ट के मुताबिक, देश में मुफ्त राशन वितरण व्यवस्था बहुत हद तक सफल रही है लेकिन लोगों को योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है. सर्वे में 98.2% लोगों ने बताया कि उन्हें पिछले महीने पूरा राशन मिला जबकि सिर्फ 34.9% लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानकारी ही नहीं है. यानी बड़ी संख्या में लोग राशन तो ले रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि उन्हें किस योजना के तहत मुफ्त राशन मिल रहा है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार ने लोगों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था मजबूत की है लेकिन लोगों को उनके अधिकारों और योजना की जानकारी देने के मामले में अबी सुधार की जरूरत है.

खास बात यह है कि यह रिपोर्ट सरकारी रिकॉर्ड या प्रशासनिक दावों पर नहीं बल्कि 51 हजार से ज्यादा परिवारों के सर्वे के जरिए तैयार की गई है. इस अध्ययन में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है. इसके तहत 51,303 लाभार्थी परिवारों का सर्वे किया गया, 4,939 उचित मूल्य की दुकानों का आकलन हुआ, 2,036 सतर्कता समिति सदस्यों से जानकारी ली गई और 245 सरकारी गोदामों का निरीक्षण किया गया. ग्रामीण और शहरों, दोनों क्षेत्रों को इस सर्वे में शामिल किया गया है.

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98.2% लोगों को पूरा राशन

रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का सबसे मजबूत पक्ष राशन वितरण है. देश भर में 98.2% लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें पूरा राशन मिला. 90.6% लाभार्थियों ने उचित मूल्य की दुकानों की सेवाओं से संतुष्टि दिखाई जबकि 94.9% लोगों ने खाद्यान की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया.

वहीं, 99% लाभार्थियों ने बताया कि उन्हें मिलने वाले खाद्यान का इस्तेमाल परिवार के भीतर ही किया दाता है. ये आंकड़ें बताते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए लोगों तक राशन पहुंचाने और उसके घरेलू इस्तेमाल को सुनिश्चित करने में काफी प्रगति हुई है. हालांकि, इसका दूसरा पहलू भी है. राष्ट्रीय औसत अच्छा होने के बावजूद सभी राज्यों और सभी लाभार्थियों की स्थिति एक जैसी नहीं है. इसलिए सिर्फ औसत के आधार पर पूरी व्यवस्था को सफल मानना उचित नहीं होगा.

मुफ्त राशन मिल रहा लेकिन योजना का नाम तक नहीं जानते लाभार्थी

रिपोर्ट का सबसे चिंताजनक पहलू लाभार्थियों की जागरूकता से जुड़ा है. देश भर में सिर्फ 34.9% लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जानकारी है. ग्रामीण क्षेत्रों में यह आंकड़ा 33.8% है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 38.7% है.

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राज्यों के बीच भी जागरूकता का बड़ा अंतर देखने को मिला. सिक्किम में 90.6%, गोवा में 87% और त्रिपुरा में 86.9% लाभार्थियों को योजना की जानकारी है. जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 76.5% और लद्दाख में 74.8% है.

रिपोर्ट के अनुसार, राशन वितरण व्यवस्था को डिजिटल बनाने में काफी प्रगति हुई है. 95.3% लाभार्थियों के राशन कार्ड आधार से जुड़े हैं जबकि 93.3% की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है और 96% राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीनें उपलब्ध हैं. लेकिन रिपोर्ट में एक समस्या भी सामने आई है. देश की 71% राशन दुकानों ने बायोमेट्रिक पहचान में दिक्कत होने की बात कही है. यानी मशीनें तो लगी हैं, लेकिन उनसे राशन बांटने में हमेशा आसानी नहीं हो रही.

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आधार से पहचान करने में परेशानी, इंटरनेट की कमी और मशीनों में खराबी के कारण लोगों को राशन लेने में दिक्कत हो सकती है. बुजुर्गों, दिव्यांगों, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों और मजदूर परिवारों के लिए यह परेशानी ज्यादा हो सकती है.

रिपोर्ट के मुताबिक, सिर्फ मशीनें लगाने से डिजिटल व्यवस्था सफल नहीं मानी जा सकती. यह भी जरूरी है कि मशीनें ठीक से काम करें और लोगों को बिना परेशानी राशन मिल सके.

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