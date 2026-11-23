उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियों को रफ्तार देने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यूपी में पार्टी के चुनावी अभियान को धार देने के लिए उतरने जा रहे हैं. अगले महीने से अमित शाह उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू करेंगे, जिसकी शुरुआत पूर्वांचल से करेंगे. बीजेपी जहां-जहां कमजोर है, वहां-वहां अमित शाह लगाएंगे पूरा जोर. इस तरह बीजेपी सूबे में सत्ता की हैट्रिक लगाने का प्लान बना रही है.

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यूपी चुनाव के लिए अमित शाह बीजेपी की रणनीति को अपने दौरे से धार देंगे. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के मुख्य रणनीतिकार की भूमिका अमित शाह निभाएंगे. शाह का यह संभावित दौरा महज राजनीतिक या औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि मिशन-2027 के लिए बीजेपी के चुनावी रोडमैप की अहम कड़ी माना जा रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार और संगठन दोनों स्तरों पर तैयारियां शुरू हो गई हैं. बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी समीकरणों की नए सिरे से पड़ताल करने की रणनीति पर काम कर रहा है. इस पूरी कवायद में अमित शाह की भूमिका अहम रहने वाली है. उन्हें यूपी चुनाव के मुख्य रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है.

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पूर्वांचल से अमित शाह शुरू करेंगे चुनावी अभियान?

बीजेपी की रणनीति में पूर्वांचल हमेशा से महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है. पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक समीकरण विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाते हैं. ऐसे में अमित शाह के संभावित दौरे की शुरुआत पूर्वांचल से कराने के संकेतों को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

पूर्वांचल में बीजेपी के सामने संगठन को और मजबूत करने के साथ-साथ अपने पुराने चुनावी प्रदर्शन को दोहराने की चुनौती भी होगी. इस क्षेत्र में अलग-अलग जातीय समूहों का प्रभाव, स्थानीय राजनीतिक समीकरण और विपक्षी दलों की सक्रियता चुनावी नतीजों को प्रभावित करती है.

अमित शाह के संभावित दौरे में संगठन से लेकर सियासी समीकरण साधने तक की तैयारी है. अमित शाह के दौरे में संगठन और चुनावी रणनीति पर फोकस होगा. चुनावी रोडमैप तैयार हो गया है. अगले महीने से यूपी में अमित शाह का दौरा शुरू हो जाएगा. मिशन-2027 के लिए बीजेपी का चुनावी मोड एक्टिव हो जाएगा. ऐसे में अमित शाह अपने दौरे के दौरान पार्टी के क्षेत्रीय और जिला स्तर के नेताओं के साथ संगठन की स्थिति का फीडबैक लेंगे.

यूपी के किन क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति मजबूत है और कहां संगठन को अतिरिक्त मेहनत की जरूरत है, इसकी समीक्षा चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा हो सकती है. यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर बीजेपी के 40 पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे. हर दो जिलों के बीच एक पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी तय होगी. पर्यवेक्षक गांव-गांव चौपाल लगाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे. चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी का संगठन और जनसंपर्क अभियान तेज हो गया है.

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बूथ मैनेजमेंट से लेकर जातीय समीकरण तक साधेंगे

अमित शाह को बीजेपी के चुनावी प्रबंधन और संगठनात्मक रणनीति का प्रमुख चेहरा माना जाता है. चुनावों में बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता, मतदाताओं से संपर्क और चुनावी समीकरणों को साधने पर उनका विशेष जोर रहता है. यूपी में भी मिशन-2027 के तहत यही रणनीति अपनाई जा सकती है. पार्टी का फोकस बूथ कमेटियों को सक्रिय करने, पन्ना प्रमुख व्यवस्था को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ाने पर रह सकता है.

उत्तर प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में जातीय और सामाजिक समीकरणों का आकलन भी किया जाएगा. बीजेपी के सामने चुनौती सिर्फ अपने परंपरागत वोट बैंक को मजबूत रखने की नहीं, बल्कि नए सामाजिक वर्गों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की भी होगी. शाह के संभावित दौरे में इन सभी पहलुओं पर संगठन के नेताओं से चर्चा और चुनावी तैयारियों की समीक्षा किए जाने की संभावना है.

विपक्ष के प्रभावी इलाकों पर भी बीजेपी का फोकस

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए कई राजनीतिक चुनौतियां लेकर आने वाला है. समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समेत विपक्षी दल भी अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटेंगे. ऐसे में बीजेपी की रणनीति उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की होगी, जहां विपक्ष का प्रभाव या राजनीतिक चुनौती अधिक है.

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पूर्वांचल के साथ-साथ प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पार्टी संगठन की स्थिति का आकलन किया जाएगा. स्थानीय मुद्दों, क्षेत्रीय नेतृत्व की भूमिका और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को ध्यान में रखकर चुनावी रणनीति तैयार की जा सकती है.

बीजेपी की कोशिश होगी कि चुनाव से काफी पहले ही उन कमजोर कड़ियों की पहचान कर ली जाए, जिनका असर विधानसभा चुनाव में पड़ सकता है. इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के बीच समन्वय बढ़ाने पर भी जोर रहेगा.

शाह के बाद नितिन नवीन समेत दूसरे बड़े नेताओं के दौरे

उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी तैयारियां केवल अमित शाह के दौरों तक सीमित नहीं रहने वाली हैं. अगले महीने से प्रदेश में केंद्रीय नेताओं का प्रवास बढ़ाने की योजना है. अमित शाह के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ केंद्रीय नेताओं के भी यूपी दौरे बढ़ सकते हैं. इन दौरों के जरिए प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने की तैयारी है.

बीजेपी अपने केंद्रीय नेताओं को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी देकर संगठन की स्थिति का फीडबैक लेने और चुनावी तैयारियों को जमीन पर उतारने की रणनीति अपनाई जा सकती है. इससे प्रदेश संगठन को केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीधे संवाद का मौका मिलेगा. साथ ही जिला और क्षेत्रीय स्तर के नेताओं के बीच चुनाव को लेकर सक्रियता बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है.

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मिशन-2027 के लिए बीजेपी ने शुरू की लंबी चुनावी तैयारी

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 बीजेपी के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसे में पार्टी चुनाव की औपचारिक घोषणा से काफी पहले संगठनात्मक और राजनीतिक स्तर पर अपनी तैयारियां मजबूत करना चाहती है. अमित शाह की संभावित सक्रियता इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

पूर्वांचल से अभियान की शुरुआत, बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद, विपक्ष के प्रभाव वाले क्षेत्रों में राजनीतिक चुनौतियों का आकलन और केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरे इस बात के संकेत हैं कि बीजेपी यूपी चुनाव को लेकर शुरुआती स्तर से ही गंभीरता के साथ आगे बढ़ना चाहती है. ऐसे में आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए संगठनात्मक सक्रियता और चुनावी रणनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं.

अमित शाह के संभावित पूर्वांचल दौरे से मिशन-2027 की राजनीतिक बिसात बिछाने की शुरुआत हो सकती है. ऐसे में अब नजर इस बात पर भी रहेगी कि केंद्रीय नेतृत्व किस तरह प्रदेश संगठन को चुनावी मोड में लाता है और किन मुद्दों व समीकरणों के आधार पर 2027 की लड़ाई की तैयारी करता है.

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