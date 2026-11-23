असम के नगांव जिले में छह महिलाओं से अलग-अलग पहचान बताकर शादी करने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी की पहचान जुम्मुद्दीन अहमद के रूप में हुई है. आरोप है कि उसने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर खुद को हिंदू बताया और राजू बोरा, उत्पल बोरा और उत्पल सैकिया जैसे अलग-अलग नामों से महिलाओं से शादी की. पुलिस ने पहली पत्नी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया है.

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शिकायत के मुताबिक, आरोपी की पहली पत्नी रंजू मुसाहरी, जिन्हें फरिदा बेगम के नाम से भी जाना जाता है, ने पुलिस को बताया कि अहमद ने साल 2001 में तेजपुर की एक बोडो महिला से राजू बोरा बनकर शादी की थी. इसके बाद उसने कलियाबोर, कार्बी आंगलोंग, तेजपुर और अन्य जगहों की महिलाओं से अलग-अलग नामों से शादी की. शिकायतकर्ता का दावा है कि आरोपी ने कुल छह शादियां कीं.

फर्जी दस्तावेजों से बनाई अलग-अलग पहचान

महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने अपनी पहचान साबित करने के लिए फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और बैंक पासबुक का इस्तेमाल किया. इन दस्तावेजों के जरिए वह अलग-अलग नाम और पहचान बनाकर महिलाओं से शादी करता रहा.

पहली पत्नी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वह 2001 से परेशान थी और आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसे राहत मिली है. उसने यह भी आरोप लगाया कि अहमद बच्चों की पढ़ाई के खिलाफ था और चाहता था कि वे पढ़ाई छोड़कर कमाई शुरू करें. महिला के मुताबिक, इसी वजह से उसके बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई. उसने अपनी सास पर भी आरोपी की दूसरी शादियों की जानकारी होने और उसका साथ देने का आरोप लगाया है.

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'लव जिहाद' के दावों पर भी चर्चा

मामले के सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों ने इसे 'लव जिहाद' का मामला बताया है. हालांकि, यह फिलहाल लोगों की ओर से लगाया गया आरोप है. पुलिस ने अब तक जांच में ऐसी किसी मंशा की पुष्टि नहीं की है. इसलिए इस दावे को स्थापित तथ्य नहीं माना जा सकता.

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BNS की कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक, शिकायत के आधार पर हाटोवाल थाने में केस नंबर 40/26 दर्ज किया गया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 82, 84, 83, 81, 69 और 319 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने किन-किन नामों और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, दस्तावेज असली हैं या फर्जी और अलग-अलग शादियों के पीछे की पूरी कहानी क्या है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की वास्तविकता साफ होगी.

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