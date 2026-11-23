न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ होने के बाद भारतीय टीम के चयन पर बहस छिड़ गई है. पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने टीम मैनेजमेंट और चयनकर्ताओं के फैसले पर सवाल उठाते हुए विशेषज्ञ स्पिनर की कमी को हार की बड़ी वजहों में से एक बताया है. उन्होंने खास तौर पर कुलदीप यादव और मानव सुथार को टेस्ट टीम में जगह नहीं मिलने पर सवाल किया.

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सौरव गांगुली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर BCCI (भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड) को टैग करते हुए लिखा कि विदेशी मैदानों पर ऐसी पिचों पर विशेषज्ञ स्पिनर का होना जरूरी है, जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं. उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को ऑलराउंडर बताते हुए कहा कि टीम में एक ऐसे गेंदबाज की भी जरूरत है, जो मुख्य रूप से स्पिन गेंदबाजी के लिए जाना जाता हो.

India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ? — Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026

सौरव गांगुली ने लिखा, 'इंडिया इस सीरीज में शानदार रहा है.. व्हाइट बॉल और अब रेड बॉल.. बैटिंग एप्लीकेशन सुपर लग रहा था.. लेकिन उन्हें समझना होगा कि घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए एक असली स्पिनर ज़रूरी है. ऐसी पिचों पर, जो समय के साथ सपाट हो जाती हैं, आपको टेस्ट क्रिकेट में एक विशेषज्ञ स्पिनर खिलाना ही चाहिए. वॉशिंगटन ऑलराउंडर के तौर पर खेल सकते हैं. कुलदीप या मानव सुथार कहां हैं?'

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कुलदीप यादव को शुरुआत में 16 सदस्यीय टेस्ट टीम में चुना गया था, लेकिन पहले मुकाबले से कुछ दिन पहले उनकी जगह गुरनूर बरार को टीम में शामिल कर लिया गया. मैनेजमेंट ने अतिरिक्त तेज गेंदबाजी विकल्प रखने का फैसला किया. दूसरी ओर, मानव सुथार को पूरी सीरीज के लिए टीम में जगह नहीं मिली. वह घरेलू क्रिकेट में लगातार विकेट लेने वाले गेंदबाजों में शामिल रहे हैं और श्रीलंका के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं. उनके चयन नहीं होने पर भी सवाल उठे थे.

सौरव गांगुली ने भारतीय बल्लेबाजों की तारीफ भी की. उन्होंने वेलिंगटन टेस्ट में टीम की बल्लेबाजी को शानदार बताया. भारत की पहली पारी में ओपनर केएल राहुल ने 136 और विकेटकीपर बैटर ऋषभ पंत ने 128 रन बनाए थे. भारतीय टीम ने 720/9 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की थी.

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