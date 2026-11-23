शेयर मार्केट में सोमवार को बड़ा क्रैश (Stock Market Crash) देखने को मिला. बीएसई का सेंसेक्स अपने दिन के हाई लेवल से एक झटके में 2000 अंक से ज्यादा टूट गया. तो वहीं एनएसई का निफ्टी इंडेक्स अपने डे-हाई से 550 अंकों का गोता लगा गया. इस गिरावट के बीच निवेशकों के 5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा डूब गए. शेयर बाजार में जोरदार उथल-पुथल का संकेत पहले ही ही विदेशी बाजारों से मिल रहा था और जब मार्केट खुला तो सेंसेक्स-निफ्टी की शुरुआती तेजी अचानक बड़े क्रैश में तब्दील हो गई.

और पढ़ें

सेंसेक्स-निफ्टी का बुरा हाल

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 83,919 की तुलना में चढ़कर 84,421 पर खुला था, लेकिन खबर लिखे जाने तक ये इंडेक्स 1326 अंक बिखरकर 82,593 के लेवल पर ट्रेड कर रहा था. वहीं अगर डे-हाई से सेंसेक्स में गिरावट का कैलकुलेशन करें, तो ये 2069 अंक का गोता लगा गया था.

सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाकर चलते हुए NSE Nifty भी बिखरता हुआ नजर आया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स बीते शुक्रवार के अपने बंद 25,800 की तुलना में उछाल के साथ 25,929 पर खुला, लेकिन फिर इसमें तेज गिरावट देखने को मिली और ये खबर लिखे जाने तक 399 अंकों की गिरावट के साथ 25,467 के लेवल पर कारोबार कर रहा था. वहीं ये इंडेक्स अपने दिन के हाई लेवल 25,992 से 591 अंक टूट गया था.

Advertisement

शेयर बाजार में गिरावट की वजह क्या?

शेयर बाजार में सोमवार को आए बड़े क्रैश के पीछे एक नहीं, बल्कि कई बड़े कारण रहे.

पहला कारण: हाई पर प्रॉफिट बुकिंग

शेयर बाजार की शुरुआत के साथ आईटी के साथ ही अन्य स्टॉक्स भी जोरदार तेजी के साथ खुले थे, लेकिन डे-हाई पर की गई प्रॉफिट बुकिंग के चलते बाजार भरभराकर टूट गया. खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स में ये सिलसिला जोरों पर रहा, जो बीते कुछ हफ्तों में ही करीब 20% के आसपास चढ़े थे. Nifty Bank 2.65% टूट गया.

दूसरा कारण: ग्लोबल बाजारों में क्रैश का असर

भारतीय शेयर बाजार के लिए विदेशी बाजारों से मिले संकेतों का असर भी दिखाई दिया है. दरअसल, बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को अमेरिकी बाजार धड़ाम हुआ था, तो वहीं सोमवार को ओपनिंग के साथ ही ज्यादातर एशियाई शेयर मार्केट क्रैश नजर आए. इनसे भारतीय बाजार का सेंटीमेंट भी गड़बड़ा गया. कोस्पी इंडेक्स 5.5%, जापान का निक्केई 6%, हांगकांग का हैंगसेंग 3% तो ब्रिटेन का FTSE-100 भी 1.5% के आसपास फिसला.

तीसरा कारण: बाजार के डर का पैमाना हाई

शेयर बाजार में आने वाले दिनों में उथल-पुथल मच सकती है. इसका संकेत शेयर बाजार में डर का पैमाना माने जाने वाले इंडिया वीआईएक्स में अचानक आए उछाल को देखकर लगाया जा सकता है. India VIX खबर लिखे जाने तक करीब 3 फीसदी चढ़कर 17 के पार पहुंच गया था.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----