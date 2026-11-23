सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए इस हफ्ते कई विभागों में भर्ती के मौके आए हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF) में कॉन्स्टेबल समेत अलग-अलग पदों पर भर्ती निकली है, वहीं वेस्टर्न कोलफील्ड्स में क्लर्क ग्रेड-III, स्टोर इश्यू क्लर्क और जूनियर डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर वैकेंसी है. इसके अलावा तीन अन्य विभागों में भी भर्तियां निकाली गई हैं. इन सभी को मिलाकर कुल 2,702 पद भरे जाएंगे. अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, तो जानिए किस भर्ती के लिए कौन आवेदन कर सकता है, इसके लिए उम्मीदवारों को किन चरणों से गुजरना होता है और उन्हें हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी? तो चलिए जान लेते हैं कि किन-किन पदों पर आवेदन कर सकते हैं.

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सीमा सुरक्षा बल में भर्ती

पदों की संख्या- 1,167

पदों का नाम- सब इंस्पेक्टर समेत अन्य

आवेदन शुरू होने की तारीख- 12, नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 31 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- ग्रेजुएशन

एज लिमिट- अधिकतम 32 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट

सैलरी- 35,400 से 1,12,400 प्रति माह

ऑफिशियल लिंक- bsf.mha.gov.in

वेस्टर्न कोलफील्ड्स में भर्ती

पदों की संख्या- 514

पदों का नाम- क्लर्क ग्रेड-3

आवेदन शुरू होने की तारीख- 17, नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 1 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- 10वीं पास के साथ टाइपिंग अनिवार्य

एज लिमिट- अधिकतम 42 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- रिटन एग्जाम और स्किल टेस्ट

सैलरी- कोलफील्ड्स के नियमों के मुताबिक

ऑफिशियल लिंक- westerncoal.in

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

पदों की संख्या- 409

पदों का नाम- टेक्नीशियन समेत अन्य

आवेदन शुरू होने की तारीख- 13, नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 12 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- पदों के मुताबिक, 12वीं पास, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ITI या ग्रेजुएशन

एज लिमिट- अधिकतम 24 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- मेरिट बेसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल फिटनेस टेस्ट

सैलरी- अप्रेंटिस के नियमों के मुताबिक

ऑफिशियल लिंक- nats.education.gov.in

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रेलवे में भर्ती

पदों की संख्या- 258

पदों का नाम- गुड्स ट्रेन मैनेजर समेत अन्य

आवेदन शुरू होने की तारीख- 9, नवंबर, 2026

आवेदन की लास्ट डेट- 8 दिसंबर, 2026

क्वालिफिकेशन- संबंधित क्षेत्र में इंजीनियरिंग की नौकरी, डिप्लोमा

एज लिमिट- अधिकतम 42 साल

सिलेक्शन प्रोसेस- CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या मेडिकल फिटनेस टेस्ट

सैलरी- रेलवे अप्रेंटिस के नियमों के मुताबिक

ऑफिशियल लिंक- www.rrchubli.in

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