मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारी इन दिनों बिहार से लेकर सोशल मीडिया पर छाई हुई है. शादी से पहले पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में हुए भव्य तिलक समारोह के बाद उनके यहां किन्नरों की एक टोली भी अपने खास अंदाज में नेग मांगने पहुंच गई. किन्नरों ने अनंत सिंह के होने वाले समधी से सवा करोड़ रुपये का नेग मांगते हुए जमकर ठिठोली की. उन्होंने कहा कि छोटे सरकार के यहां शादी हो रही है, ऐसे में नेग भी दिल खोलकर मिलना चाहिए. इस दौरान उन्होंने नाच-गाना किया और परिवार को खुशहाल जीवन का आशीर्वाद भी दिया.

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शादी समारोह के बीच किन्नरों की टोली ने अपने पारंपरिक अंदाज में नेग मांगना शुरू किया. उनकी बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी मुस्कुराने लगे. किन्नरों ने होने वाले समधी से कहा कि आपके यहां किस चीज की कमी है? छोटे सरकार के घर में शादी हो रही है, इसलिए नेग भी खुलकर दीजिए. उन्होंने कहा कि घर में दो-दो खुशखबरी हैं. मकान बन गया है और बेटे की शादी भी हो रही है. इतनी सुंदर बहू घर आ रही है, ऐसे में आशीर्वाद भी खूब मिलेगा. किन्नरों ने अपने ही अंदाज में कहा कि इस बार सवा करोड़ रुपये दे दीजिए. इसके बाद तो अब सीधे तब आएंगे, जब घर में पोता होगा. उन्होंने कहा कि सभी लोग खुशी के मौके पर नेग देते हैं, इसलिए आप भी दिल खोलकर नेग दीजिए. इसके बाद किन्नरों ने नाच-गाना किया और परिवार को सुख-समृद्धि तथा खुशहाल वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद दिया. उनकी इस बातचीत का वीडियो भी चर्चा में है. शादी समारोह में मौजूद लोगों के बीच किन्नरों के नेग मांगने का यह अंदाज खासा दिलचस्प रहा.

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बारिश के बावजूद नहीं टलेगी घोड़ा रेस, विजेता को मिलेगी थार

अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी तैयारियां तेज हैं. शादी में घोड़ा रेस का आयोजन खास आकर्षण रहने वाला है. इस प्रतियोगिता के विजेता को प्रथम पुरस्कार के रूप में थार गाड़ी दी जानी है. हालांकि, पिछले दो दिनों से हो रही बारिश ने आयोजन की तैयारियों के सामने कुछ मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. बारिश के कारण घोड़ा रेस के लिए तैयार किए गए मैदान में पानी भरने और मिट्टी खराब होने की आशंका जताई जा रही थी. इसके बाद लोगों के बीच चर्चा होने लगी कि कहीं मौसम की वजह से घोड़ा रेस का कार्यक्रम रद्द न करना पड़े. इस पर खुद अनंत सिंह ने स्थिति स्पष्ट की है. अनंत सिंह के मुताबिक, बारिश से मैदान में थोड़ी परेशानी जरूर आई है, लेकिन आयोजन को रोकने की नौबत नहीं है. उनके लोगों ने मैदान की मिट्टी हटाकर स्थिति देखी है. उनका कहना है कि बारिश का असर करीब दो इंच तक ही है. मैदान को दुरुस्त करने का काम अगले दिन से शुरू कराया जाएगा. उन्होंने भरोसा जताया कि अगर एक-दो दिनों तक बारिश नहीं हुई तो कार्यक्रम में कोई बाधा नहीं आएगी. घोड़ा रेस के मैदान में आई दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा और आयोजन तय कार्यक्रम के मुताबिक ही होगा. बारिश की वजह से पंडाल निर्माण में भी कुछ परेशानी आई है, लेकिन मौसम ठीक होते ही काम में तेजी लाई जाएगी.

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तिलक समारोह में उमड़ी हजारों समर्थकों की भीड़, अमेरिका से भी पहुंचे मेहमान

इससे पहले 20 नवंबर को पटना के दानापुर स्थित ऑर्गेनिक रिजॉर्ट में अनंत सिंह की बेटी शिवांगी का तिलक समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में शामिल होने पहुंचे मोकामा विधायक अनंत सिंह का समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया. रिजॉर्ट परिसर में हजारों की संख्या में लोग जुटे. समर्थकों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया. समारोह की खास बात यह रही कि इसमें देश के अलग-अलग शहरों के अलावा अमेरिका और विदेशों के अन्य शहरों से भी मेहमान पहुंचे. बेटी की शादी का यह आयोजन सिर्फ बिहार ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है. अनंत सिंह के होने वाले समधी रणविजय कुमार सिंह ने भी सभी का गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने फूल-माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया. रणविजय कुमार सिंह ने कहा कि उनके परिवार के लिए यह बेहद खुशी का अवसर है. एक बड़े परिवार के साथ उनका रिश्ता जुड़ने जा रहा है.

अमेरिका से आए मेहमान बोले- वहां भी हो रही शादी की चर्चा

तिलक समारोह में अमेरिका से पहुंचे सुनील सिंह ने बताया कि वह ऋषिकेश कुमार को बचपन से जानते हैं. उन्होंने कहा कि ऋषिकेश उनके लिए बच्चे जैसा है और उनके परिवार से पुराना परिचय रहा है. इस खास मौके पर शामिल होने के लिए वह अमेरिका से भारत आए हैं. सुनील सिंह ने यह भी कहा कि अनंत सिंह और उनकी बेटी की शादी की चर्चा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका में भी इस आयोजन को लेकर लोगों में उत्सुकता है. वहीं, अहमदाबाद से पहुंचे आनंद ने भी शादी को लेकर खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि यह बेहद खुशी का मौका है और इस शादी की चर्चा अहमदाबाद तक में हो रही है.

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