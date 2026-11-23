अमेरिका में हवाई सफर करने वाले हजारों यात्रियों को रविवार को परेशानी का सामना करना पड़ा. देश की बड़ी एयरलाइन Delta Air Lines के एक सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई. इसका असर हजारों फ्लाइट्स पर पड़ा और करीब 3,500 उड़ानों में देरी हुई. हालात ऐसे हो गए कि अटलांटा एयरपोर्ट पर कुछ समय के लिए फ्लाइट्स की आवाजाही भी रोकनी पड़ी.

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इस परेशानी का असर अटलांटा और न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों के एयरपोर्ट पर देखने को मिला. अमेरिकी एविएशन एजेंसी FAA ने अटलांटा जाने वाली फ्लाइट्स पर करीब एक घंटे के लिए रोक लगाई थी. हालांकि, बाद में इस रोक को हटा दिया गया, लेकिन फ्लाइट्स का शेड्यूल सामान्य होने में समय लगा.

आखिर क्यों लेट हुईं हजारों फ्लाइट्स?

दरअसल, Delta Air Lines के Weight and Balance ऑटोमेटेड सिस्टम में खराबी आ गई थी. यह सिस्टम किसी भी विमान के उड़ान भरने से पहले उसका वजन और बैलेंस चेक करने में मदद करता है.

आसान भाषा में समझें तो विमान में कितने यात्री बैठे हैं, कितना सामान रखा है और कार्गो का वजन कितना है, इन सभी चीजों का हिसाब इसी सिस्टम से लगाया जाता है. इससे पता चलता है कि विमान का वजन और उसका बैलेंस उड़ान के लिए सुरक्षित है या नहीं.

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इस सिस्टम में खराबी आने के बाद कर्मचारियों को यह पूरा हिसाब खुद करना पड़ा. यानी जो काम पहले कंप्यूटर करता था, उसे कर्मचारियों ने मैनुअली किया. इसी वजह से फ्लाइट्स को उड़ान भरने में ज्यादा समय लगा.

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कंपनी ने यात्रियों से मांगी माफी

Delta ने इस परेशानी के लिए यात्रियों से माफी मांगी. कंपनी ने बताया कि उसकी टेक्निकल टीम सिस्टम को ठीक करने में लगी हुई थी. बाद में कंपनी ने जानकारी दी कि ऑटोमेटेड सिस्टम दोबारा काम करने लगा है.

कंपनी के मुताबिक, रविवार को Delta और Delta Connection की करीब 5,000 फ्लाइट्स शेड्यूल थीं. रिपोर्ट के मुताबिक, देरी और कैंसिलेशन की करीब 70 फीसदी घटनाएं इसी तकनीकी खराबी से जुड़ी थीं. बाकी फ्लाइट्स पर खराब मौसम और एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े कारणों का असर पड़ा.

यात्रियों को मिलेगा रिफंड और होटल की सुविधा

इस तकनीकी खराबी से प्रभावित यात्रियों को Delta ने अगली उपलब्ध फ्लाइट में बुकिंग देने की बात कही. जरूरत पड़ने पर यात्रियों को खाना और होटल की सुविधा भी दी गई. वहीं, जिनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई और वे अब सफर नहीं करना चाहते थे, उनके लिए रिफंड का विकल्प रखा गया.

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