Kavya Maran Anirudh Ravichander Reception Photos: इटली में शाही शादी रचाने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन और म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर का वेडिंग सेलिब्रेशन अब भारत में भी खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शादी के बाद कपल ने दो रिसेप्शन होस्ट किए, जिनमें उनके एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिले. कभी लाल रंग के खूबसूरत आउटफिट में काव्या ने सबका ध्यान खींचा, तो कभी वाइट गाउन पहनकर अपने ग्लैमरस अंदाज से महफिल लूट ली. लेकिन इन दोनों लुक्स में एक बात खास रही. नई दुल्हन ने ट्रेडिशनल ब्राइडल साज-श्रृंगार नहीं किया. उन्होंने अपना अलग स्टाइल दिखाया. तस्वीरों में काव्या न तो मंगलसूत्र पहने दिखीं और न ही उनके हाथों में मेहंदी नजर आई. सिंदूर भी दिखाई नहीं दिया. वहीं, अनिरुद्ध भी दोनों रिसेप्शन में अपने शानदार फैशन सेंस से छाए रहे.



लाल रंग के आउटफिट में दिखा एथनिक और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन

पहले रिसेप्शन में काव्या ने लाल रंग का बेहद खूबसूरत एथनिक-फ्यूजन आउटफिट पहना. उनका लुक ट्रेडिशनल लाल रंग में होने के बावजूद आम दुल्हनों से काफी अलग था. उन्होंने हाई नेकलाइन वाला फुल स्लीव क्रॉप टॉप पहना, जिस पर बारीक फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी और लेस वर्क किया गया था. टॉप की फिटिंग और उसका क्रॉप पैटर्न आउटफिट को मॉडर्न टच दे रहा था.

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इसके साथ उन्होंने मैचिंग लॉन्ग स्कर्ट पहनी, जिस पर भी पूरे आउटफिट की तरह खूबसूरत कढ़ाई और छोटे-छोटे एम्बेलिशमेंट नजर आए. स्कर्ट का फ्लोर-लेंथ सिल्हूट उनके लुक को बेहद एलिगेंट बना रहा था. टॉप और स्कर्ट का कॉम्बिनेशन किसी ट्रेडिशनल भारी लहंगे के बजाय एक स्टाइलिश को-ऑर्ड सेट जैसा लग रहा था.

जूलरी और मेकअप भी रखा बेहद मिनिमल

काव्या ने अपने लाल आउटफिट के साथ भारी नेकलेस या हैवी ब्राइडल जूलरी नहीं पहनी. उन्होंने कानों में हल्के ईयररिंग्स पहने और बालों को मिडिल पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेव्स में खुला रखा. उनका मेकअप भी काफी सटल था. चेहरे पर हल्का बेस, सॉफ्ट आई मेकअप और न्यूड लिप शेड उनके लुक को खूबसूरत बना रहे थे.

खास बात यह रही कि इतने बड़े वेडिंग सेलिब्रेशन के बावजूद काव्या ने अपने इस लुक को सिंपल और क्लासी रखा. तस्वीरों में उनके गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर नजर नहीं आया.

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अनिरुद्ध ने कढ़ाईदार जैकेट में दिखाया रॉयल अंदाज

पहले रिसेप्शन में अनिरुद्ध का लुक भी काफी खास रहा. उन्होंने डार्क मैरून और ब्राउन टोन वाली लॉन्ग एथनिक स्टाइल जैकेट पहनी, जिस पर मैरून बारीक फ्लोरल और पैस्ले पैटर्न की हैवी एम्ब्रॉयडरी की गई थी. जैकेट पर सामने की तरफ बड़े-बड़े ट्रेडिशनल मोटिफ्स और बारीक कढ़ाई इसे रॉयल लुक दे रही थी.

उन्होंने इस एम्ब्रॉयडर्ड जैकेट को ब्लैक ट्राउजर के साथ पेयर किया. खुले गले वाली जैकेट, ब्लैक बॉटम और उनका सलीके से सेट किया हुआ हेयरस्टाइल पूरे लुक को बैलेंस कर रहा था. अनिरुद्ध का यह अंदाज काव्या के लाल आउटफिट के साथ खूब जंच रहा था.



दूसरे रिसेप्शन में वाइट गाउन पहन काव्या बनीं ग्लैमरस ब्राइड

दूसरे रिसेप्शन में काव्या का अंदाज पूरी तरह बदल गया. इस बार उन्होंने लाल रंग की जगह वाइट कलर चुना और ऑफ-शोल्डर गाउन में नजर आईं. उनका गाउन देखने में बेहद खूबसूरत और मॉडर्न था. इसकी सबसे खास बात थी इस पर किया गया थ्री-डी फ्लोरल और लेस वर्क.

गाउन के अपर पार्ट पर सफेद फूलों की बारीक एप्लीक एम्ब्रॉयडरी की गई थी. इसकी ऑफ-शोल्डर नेकलाइन उनके लुक को ग्लैमरस बना रही थी. वहीं, बॉडी के बीच में शीयर फैब्रिक और इल्यूजन डिटेलिंग नजर आई, जिससे आउटफिट को एक खूबसूरत ट्रांसपेरेंट इफेक्ट मिल रहा था. गाउन का फिटेड सिल्हूट उनके पूरे लुक को बेहद एलीगेंट बना रहा था.

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चोकर, खुले बाल और सटल मेकअप से पूरा किया लुक

वाइट गाउन के साथ काव्या ने गले में चमकदार डायमंड लुक वाला चोकर नेकलेस पहना. उन्होंने बाकी एक्सेसरीज को काफी मिनिमल रखा, ताकि गाउन की फ्लोरल डिटेलिंग और नेकलाइन उभरकर सामने आए. बालों को उन्होंने साइड पार्टिंग के साथ सॉफ्ट वेवी स्टाइल में खुला रखा. वहीं, ग्लॉसी न्यूड लिप्स, सॉफ्ट आई मेकअप और नैचुरल बेस ने उनके लुक को फ्रेश और क्लासी बना दिया. इस बार भी काव्या का अंदाज पारंपरिक ब्राइडल साज-श्रृंगार से अलग नजर आया.

वाइट ब्लेजर में अनिरुद्ध ने भी मारी बाजी

दूसरे रिसेप्शन में अनिरुद्ध ने भी अपने आउटफिट से काव्या के साथ शानदार कलर कॉम्बिनेशन बनाया. उन्होंने ब्लैक इनर के ऊपर आइवरी वाइट कलर का ब्लेजर पहना. ब्लेजर पर चौड़े साटन फिनिश वाले लैपल्स थे, जो इसे क्लासी और लग्जरी लुक दे रहे थे.

उन्होंने इसके साथ ब्लैक ट्राउजर पहना और इनर के गहरे नेकलाइन वाले डिजाइन के साथ गले में पेंडेंट वाली पतली चेन कैरी की. ट्रिम दाढ़ी और करीने से सेट किए बालों ने उनके लुक को और स्मार्ट बना दिया. काव्या के वाइट गाउन और अनिरुद्ध के वाइट ब्लेजर का कॉम्बिनेशन दोनों को एक-दूसरे के साथ बेहद स्टाइलिश दिखा रहा था.

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