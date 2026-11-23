रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' का लेटेस्ट वीकेंड का वार एपिसोड काफी मजेदार और खास रहा. शो के होस्ट सलमान खान ने जहां एक तरफ कंटेस्टेंट काजी तौकीर की सिंगिंग से खुश होकर उन्हें बाहर आते ही साथ काम करने का बड़ा वादा कर दिया, वहीं दूसरी तरफ अरिशफा ने भाईजान के सामने अपने दिल की ऐसी बात रखी कि खुद सलमान भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए.

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वीकेंड का वार के दौरान सलमान खान ने काजी तौकीर की तारीफ करते हुए उन्हें एक बड़ा सरप्राइज दिया. सलमान ने काजी से वादा किया कि शो खत्म होने के बाद वे दोनों साथ में एक गाना करेंगे. भाईजान ने साफ शब्दों में कहा, 'घर से निकलते ही एक गाना करेंगे.' जाहिर है कि सलमान खान की तरफ से मिला यह भरोसा काजी तौकीर के करियर के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है. बता दें कि बीते दिनों उन्होंने सलमान खान की एक्टिंग भी शो में की थी.

मिला दूसरा बड़ा ऑफर

दिलचस्प बात यह है कि काजी तौकीर को 'बिग बॉस 20' के घर के अंदर रहते हुए ही यह दूसरा बड़ा ऑफर मिला है. सलमान खान से पहले जाने-माने फिल्ममेकर रोहित शेट्टी भी काजी को अपनी आने वाली फिल्म में एक गाना गाने का ऑफर दे चुके हैं.

अरिशफा की बात सुनकर हंस पड़े सलमान खान

इसी एपिसोड में एक बेहद हल्का-फुल्का और मजेदार पल तब आया, जब कंटेस्टेंट अरिशफा ने सलमान खान के सामने अपने बचपन के क्रश का जिक्र किया. अरिशफा ने बताया कि सलमान बचपन से ही उनके बहुत बड़े क्रश रहे हैं.

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BeingSalman ji? No, BeingQazi ji 😂😭 #QaziTouqeer𓃵 #QaziKeRockstars https://t.co/Uu8JeDm4ut — ArijitxQazi 🇮🇳 (@ArijitxQazi) November 19, 2026

शो से बाहर आने से पहले ही दो बड़े नामों के साथ गाने के ऑफर मिलना दिखाता है कि काजी की आवाज लोगों के साथ-साथ इंडस्ट्री के दिग्गजों को भी खूब पसंद आ रही है.

उन्होंने यह भी कहा कि जब वह मुंबई आई थीं, तो उनका सपना सलमान खान से शादी करने का था. अरिशफा की यह मासूम और दिलचस्प बात सुनकर सलमान खान खुद पर काबू नहीं रख सके और जोर-जोर से हंस पड़े. वहीं शो के अंत में मनीष गोयल स्वास्थ्य समस्याओं के चलते बिग बॉस शो से बाहर हो गए.

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