उत्तर प्रदेश की सियासत में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बिरयानी और पुलाव की भी चर्चा होने लगी है. इसकी वजह समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान का एक बयान है. दरअसल, उनसे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल किया गया था. इस पर आजम खान ने अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि यूपी में हैदराबादी बिरयानी पसंद नहीं की जाती. यहां लोग पुलाव और मटन बिरयानी पसंद करते हैं.

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आजम खान के इस बयान के बाद खाने के स्वाद को लेकर बहस छिड़ गई है. सवाल उठ रहा है कि आखिर हैदराबादी बिरयानी और मटन बिरयानी में क्या अंतर है? क्या दोनों को बनाने का तरीका अलग होता है? इसी को समझने के लिए आजतक की टीम ने यूपी तक ने रामपुर के खानसामों से बात की. दूसरी ओर, हैदराबाद के लोगों और रेस्टोरेंट मालिकों ने भी अपनी पसंद बताई. वहां के लोगों का कहना है कि हैदराबादी बिरयानी का स्वाद और उसे बनाने का तरीका इसे खास बनाता है.

'हैदराबाद में बिरयानी सिर्फ खाना नहीं, शहर की पहचान है'

हैदराबाद में बिरयानी लोगों की खाने की संस्कृति का अहम हिस्सा है. यहां के लोग इसे सिर्फ एक डिश नहीं, बल्कि अपनी पहचान मानते हैं. शहर के मशहूर बिरयानी ठिकानों में शामिल शाह गाउस रेस्टोरेंट के मालिक मोहम्मद रब्बानी भी अपनी बिरयानी की खासियत बताते हैं.

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रब्बानी का कहना है कि हैदराबादी बिरयानी पूरी दुनिया में मशहूर है. इसे बनाने का तरीका अलग और खास है. उन्होंने इसकी तुलना कोहिनूर हीरे से करते हुए कहा कि जिस तरह कोहिनूर भारत की पहचान है, उसी तरह हैदराबादी बिरयानी हैदराबाद की शान है. देश और दुनिया से आने वाले लोग यहां की बिरयानी का स्वाद जरूर चखना चाहते हैं.

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उनके मुताबिक, रेस्टोरेंट में प्रीमियम बासमती चावल, तेलंगाना का मटन और चिकन, पारंपरिक मसाले, केसर और शुद्ध घी इस्तेमाल किया जाता है. हालांकि, बिरयानी का स्वाद सिर्फ इन चीजों से नहीं आता. इसे पकाने का तरीका भी इसमें बड़ी भूमिका निभाता है.

रब्बानी ने कहा कि हैदराबादी कच्ची दम बिरयानी बनाने का तरीका इसे खास बनाता है. इसमें कच्चे मटन को मसालों के साथ मैरीनेट किया जाता है. फिर इसे हांडी में रखा जाता है. इसके ऊपर आधे पके बासमती चावल की परत लगाई जाती है.

इसके बाद हांडी का मुंह बंद कर दिया जाता है. इसे धीमी आंच पर दम दिया जाता है. इस दौरान मटन और चावल एक साथ पकते हैं. मटन का स्वाद और मसालों की खुशबू चावल में उतर जाती है. यही वजह है कि बिरयानी के हर दाने में अलग स्वाद महसूस होता है.

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रब्बानी के मुताबिक, शाही जीरा, इलायची, लौंग, दालचीनी और केसर जैसे मसाले बिरयानी का स्वाद बढ़ाते हैं. इसमें शुद्ध घी का इस्तेमाल भी किया जाता है. उन्होंने बताया कि हैदराबाद की पहचान सिर्फ बिरयानी तक सीमित नहीं है. यहां का हलीम भी काफी मशहूर है.

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'बिरयानी ही चलती है, पुलाव नहीं'

हैदराबाद के लोगों से बात करने पर भी बिरयानी को लेकर उनका लगाव साफ नजर आया. एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हैदराबाद में बिरयानी ही चलती है, पुलाव की वैसी जगह नहीं है.'

एक दूसरे व्यक्ति ने बताया कि पुलाव और बिरयानी के स्वाद में अंतर होता है. दम पर पकने की वजह से हैदराबादी बिरयानी का स्वाद अलग होता है. एक अन्य बिरयानी पसंद करने वाले शख्स का कहना था कि मटन और मसालों का स्वाद चावल के हर दाने में उतर जाता है. यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है.

एक स्थानीय निवासी ने कहा कि हैदराबाद में रहने वाले लोगों के लिए दखनी बिरयानी खास है. वह इसे दूसरी किस्मों से बेहतर मानते हैं. यानी यहां बिरयानी सिर्फ पसंद का मामला नहीं है. यह शहर की खान-पान की परंपरा से भी जुड़ी हुई है.

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हैदराबाद में रहने वाले उत्तर प्रदेश के असद भी यहां की बिरयानी के मुरीद हैं. वह पिछले पांच से दस साल से हैदराबाद में रह रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें पुलाव और दूसरी किस्मों के मुकाबले हैदराबादी बिरयानी ज्यादा पसंद है. उन्होंने कहा कि हैदराबादी बिरयानी की सबसे खास बात कच्ची गोश्त दम बनाने का तरीका है. यह हर जगह नहीं मिलता. असली कच्ची गोश्त बिरयानी का स्वाद लेना है तो हैदराबाद आना होगा.

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रामपुर के खानसामों से भी पूछा गया सवाल

आजम खान के बयान के बाद यूपी तक ने रामपुर के खानसामों से भी बात की. उनसे पूछा गया कि हैदराबादी बिरयानी और मटन बिरयानी में क्या अंतर है. साथ ही यह जानने की कोशिश की गई कि इस इलाके के लोग हैदराबादी बिरयानी पसंद करते हैं या मटन बिरयानी.

रामपुर के खानसामों ने बताया कि मटन बिरयानी और हैदराबादी बिरयानी का अंतर सिर्फ मटन के इस्तेमाल का नहीं है. हैदराबादी बिरयानी भी मटन से बनाई जाती है. इसका असली फर्क रेसिपी, मसालों और पकाने के तरीके में होता है. हैदराबादी कच्ची दम बिरयानी में मैरीनेट किए गए कच्चे मटन और आधे पके चावल को एक साथ दम पर पकाया जाता है. वहीं, मटन बिरयानी की रेसिपी अलग-अलग इलाकों में अलग हो सकती है.

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आजम खान के बयान ने चुनावी माहौल में खाने की पसंद को भी चर्चा का विषय बना दिया है. रामपुर और यूपी में लोगों की पसंद क्या है, यह जानने की कोशिश हो रही है. वहीं, हैदराबाद के लोग अपनी बिरयानी को शहर की पहचान और खान-पान की विरासत बताते हैं.

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आखिर में यह पसंद का मामला है. किसी को पुलाव पसंद है, किसी को मटन बिरयानी और किसी को हैदराबादी दम बिरयानी. लेकिन हैदराबाद के लोगों की बातों से साफ है कि वे अपनी बिरयानी को लेकर काफी गर्व महसूस करते हैं. वहीं रामपुर वालों के हिसाब से उनके बिरयानी का स्वाद अव्वल है.



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