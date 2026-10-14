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रेलवे में सरकारी नौकरी चाहिए? RRB NTPC के 3548 पदों पर आवेदन शुरू, ग्रेजुएट्स को अफसर बनने का बड़ा मौका

भारतीय रेलवे ने NTPC ग्रेजुएट स्तर भर्ती 2026 के तहत 3,548 पदों पर बहाली निकाली है. इनमें गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क और टिकट सुपरवाइजर जैसे पद शामिल हैं. ग्रेजुएट उम्मीदवार 6 नवंबर तक रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. चयनित युवाओं को 7वें वेतन आयोग के तहत आकर्षक सैलरी मिलेगी. 

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RRB NTPC Vacancy 2026
RRB NTPC Vacancy 2026

भारतीय रेलवे में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बेहद शानदार और बड़ा अवसर सामने आया है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) भर्ती 2026 के तहत ग्रेजुएट स्तर के 3,548 पदों के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. ये भर्ती केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना (CEN No. 06/2026) के तहत निकाली गई है.

रेल मंत्रालय के मुताबिक, यह भर्ती देशभर के उन युवाओं के लिए करियर का बेहतरीन मौका साबित होगी जो रेलवे के विभिन्न प्रशासनिक और परिचालन विभागों में अपनी सेवा देना चाहते हैं. इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं कि इस भर्ती से जुड़ी कौन-कौन सी मुख्य तारीखें, योग्यता और चयन प्रक्रियाएं आपको ध्यान में रखनी हैं...

किन पदों पर होंगी कितनी भर्तियां?

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 2,750 पद (सबसे ज्यादा नौकरियां)
सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 371 पद
जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 300 पद
चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: 127 पद

सैलरी और 7वां वेतन आयोग

चयनित उम्मीदवारों को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आकर्षक वेतन और सरकारी भत्ते दिए जाएंगे. 

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: शुरुआती बेसिक पे ₹35,400 प्रति माह होगा. 
बाकी तीन पद: (गुड्स ट्रेन मैनेजर, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट) के लिए शुरुआती बेसिक पे ₹29,200 प्रति माह तय किया गया है.

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योग्यता और उम्र सीमा

योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए.
उम्र सीमा: 1 जनवरी 2027 के आधार पर उम्मीदवार की उम्र 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों (OBC, SC, ST आदि) को नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी.

परीक्षा और चयन प्रक्रिया: टाइपिंग टेस्ट में बड़ी राहत!

भर्ती प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1 और CBT-2), दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) और मेडिकल जांच के आधार पर होगी.

नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, 'जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट' और 'सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट' पदों के लिए कोई कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं लिया जाएगा. हालांकि, उम्मीदवारों से बेसिक कंप्यूटर और टाइपिंग की सामान्य जानकारी की उम्मीद रखी जाएगी, जिसकी जांच जॉइनिंग के बाद की जाएगी.

महत्वपूर्ण तारीखें
आवेदन शुरू होने की तारीख: 8 अक्टूबर 2026
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 6 नवंबर 2026 (रात 11:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि: 8 नवंबर 2026
फॉर्म करेक्शन विंडो (संशोधन): 9 नवंबर से 18 नवंबर 2026 तक

इच्छुक और योग्य उम्मीदवार रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और 6 नवंबर से पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं.

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