शेख हसीना ने भारत से बांग्लादेश लौटने के लिए 16 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है. यह कोई सामान्य तारीख नहीं, बल्कि बांग्लादेश के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है. 16 दिसंबर 1971 को ही भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेनाओं के सामने पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण किया था. इस दिन को बांग्लादेश में विजय दिवस यानी 'बिजॉय दिबोस' के रूप में मनाया जाता है. ऐसे में सवाल है कि क्या हसीना ने जानबूझकर इस ऐतिहासिक तारीख को चुना है? इसके पीछे क्या राजनीतिक संदेश छिपा है?

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16 दिसंबर का 1971 की जंग से क्या संबंध है?

बांग्लादेश के इतिहास में 16 दिसंबर का विशेष महत्व है. 1971 में आजादी से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था और उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था. पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में लंबे समय से राजनीतिक, भाषाई और आर्थिक भेदभाव को लेकर असंतोष था.

25 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया. इसके तहत पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई की गई. इसके बाद मुक्ति वाहिनी ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ आजादी की लड़ाई शुरू की. भारत ने भी मुक्ति वाहिनी को समर्थन दिया और लाखों शरणार्थियों को शरण दी.

3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारतीय सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए. इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पूर्ण युद्ध शुरू हो गया. भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना को घेर लिया.

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आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को ढाका में पाकिस्तानी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एएके नियाजी ने भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की संयुक्त सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. इसके साथ ही बांग्लादेश की आजादी का रास्ता साफ हुआ. इसी ऐतिहासिक जीत की याद में बांग्लादेश हर साल 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाता है.

शेख हसीना ने 16 दिसंबर ही क्यों चुना?

शेख हसीना के प्रवक्ता सैयद मोजम्मेल अली ने 24 नवंबर 2026 को उनकी वापसी की योजना की जानकारी दी. हसीना 16 दिसंबर को भारत से ढाका लौटना चाहती हैं. उन्होंने बांग्लादेश सरकार से राष्ट्रीय विमानन कंपनी बिमान बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान से उनकी वापसी की व्यवस्था करने की मांग भी की है.

इस तारीख के चुनाव के पीछे सबसे बड़ा कारण इसका ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व माना जा रहा है. हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रमुख नेताओं में थे. उन्हें बंगबंधु के नाम से जाना जाता है. आजादी के बाद वह बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति बने.

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शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने हमेशा 1971 के मुक्ति संग्राम और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत को अपनी राजनीतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है. ऐसे में विजय दिवस पर देश लौटने की घोषणा करके हसीना खुद को बांग्लादेश की आजादी की ऐतिहासिक विरासत से जोड़ना चाहती हैं. इससे उनके समर्थकों में राजनीतिक उत्साह पैदा हो सकता है और वह अपनी वापसी को केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री की घर वापसी के बजाय राष्ट्रीय इतिहास से जुड़ी घटना के रूप में पेश कर सकती हैं.

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क्या हसीना की वापसी आसान है?

हसीना की वापसी का ऐलान जितना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, कानूनी और कूटनीतिक स्तर पर रास्ता उतना ही मुश्किल है. अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर उन्हें भारत आना पड़ा था. इसके बाद से वह भारत में रह रही हैं.

नवंबर 2025 में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई से जुड़े मामले में उन्हें उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी. हसीना ने इस फैसले को खारिज किया है. उनकी अवामी लीग पर भी बांग्लादेश में राजनीतिक गतिविधियों को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है.

वहीं, बांग्लादेश की मौजूदा सरकार का कहना है कि हसीना की वापसी सामान्य राजनीतिक यात्रा के रूप में नहीं हो सकती. सरकार भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रही है. बांग्लादेश के विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर के मुताबिक, उन्हें प्रत्यर्पण प्रक्रिया के तहत ही वापस लाया जा सकता है.

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भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या पड़ेगा असर?

हसीना की वापसी की घोषणा भारत और बांग्लादेश के संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है. भारत ने 2024 में सत्ता से हटने के बाद हसीना को शरण दी है, जबकि बांग्लादेश उनसे प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है. ऐसे में भारत के सामने कानूनी, कूटनीतिक और द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सवाल हैं.

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कुल मिलाकर, 16 दिसंबर का चुनाव महज संयोग नहीं लगता. यह बांग्लादेश की आजादी, भारतीय सेना की ऐतिहासिक भूमिका और शेख मुजीबुर रहमान की विरासत से जुड़ा दिन है. हसीना इस तारीख के जरिए अपनी वापसी को एक बड़ा राजनीतिक संदेश बनाना चाहती हैं. हालांकि, 16 दिसंबर को वापसी की घोषणा करना और वास्तव में बांग्लादेश पहुंच पाना दो अलग-अलग बातें हैं. उनकी वापसी का भविष्य बांग्लादेश सरकार के रुख, कानूनी प्रक्रिया और भारत के फैसले पर निर्भर करेगा.

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