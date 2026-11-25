उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में बुधवार सुबह 35 वर्षीय जयमून निशा और उनकी 12 वर्षीय बेटी आईमन निशा की चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी गई. दोनों मां-बेटी घर में अकेली थीं, तभी हमलावर ने घर में घुसकर धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया. सूचना मिलने पर नंदगंज थाना पुलिस और एसपी गाजीपुर विनय कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और नामजद आरोपी की तलाश जारी है.

और पढ़ें

घर में अकेली थीं मां-बेटी, मौके पर ही तोड़ा दम

धरवां गांव में बुधवार सुबह जब जयमून निशा और उनकी 12 वर्षीय बेटी आईमन निशा घर में अकेली थीं, तभी अज्ञात हमलावर घर के भीतर दाखिल हुआ. हमलावर ने दोनों पर चाकू से कई ताबड़तोड़ वार कर दिए. गंभीर चोटें आने के कारण मां और बेटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. इस सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड की खबर गांव में फैलते ही लोगों में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

मौके पर पहुंचे एसपी और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य

वारदात की सूचना मिलते ही नंदगंज थाना पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. कुछ ही देर में एसपी गाजीपुर विनय कुमार सिंह भी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया. मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस टीम आसपास के हालात का जायजा लेकर जांच को आगे बढ़ा रही है.

Advertisement

परिजनों ने बताया आरोपी का नाम, गिरफ्तारी में जुटी पुलिस

घटना के संबंध में एसपी गाजीपुर विनय कुमार सिंह ने बताया कि हत्या का मामला सामने आया है और मृतकों की पहचान 35 वर्षीय जयमून निशा व 12 वर्षीय आईमन निशा के रूप में हुई है. उन्होंने जानकारी दी कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. परिजनों ने एक आरोपी का नाम पुलिस को बताया है, जिसकी जांच करते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

---- समाप्त ----