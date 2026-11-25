Anant Singh Daughter Wedding: बिहार के मोकामा में बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी का जश्न पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है. शादी के आयोजनों के बीच नदवां गांव में घुड़दौड़ प्रतियोगिता रखी गई है, जो समारोह का बड़ा आकर्षण बन गई है. इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए बिहार समेत देश के अलग-अलग राज्यों से घुड़सवार अपने घोड़ों के साथ पहुंचे हैं. करीब तीन दर्जन घोड़ों के रेस में शामिल होने की उम्मीद है.

प्रतियोगिता का पहला इनाम महिंद्रा थार रखा गया है, जबकि दूसरे विजेताओं के लिए भी कई आकर्षक पुरस्कार हैं. मुकाबला देखने के लिए 10 हजार से ज्यादा लोग मैदान में पहुंच चुके हैं. आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन को देखने आए हैं. राजा, रॉकेट, बादल और आकाश नाम के घोड़ों की रफ्तार पर दर्शकों की खास नजर है.

चार दिनों तक हुई बारिश के बावजूद अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने मैदान और हेलिपैड तैयार कराया है. दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है. एक तरफ घर में शादी की रस्में चल रही हैं, तो दूसरी तरफ मैदान में घोड़ों की टाप और रफ्तार का रोमांच देखने को मिल रहा है.