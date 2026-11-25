बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी की शादी इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही है. शादी समारोह में शामिल होने के लिए देश के कई बड़े नेता और दिग्गज हस्तियां पहुंच रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह भी पटना पहुंचे. पटना एयरपोर्ट से वह हेलीकॉप्टर से अनंत सिंह के गांव के लिए रवाना हो गए.

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बृजभूषण शरण सिंह एयर इंडिया की विमान से पटना पहुंचे और यहां से वह हेलीकॉप्टर से अनंत सिंह के बेटी की शादी में रवाना हुए. एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने की बेहद खुशी है. अनंत सिंह के साथ उनका बहुत पुराना संबंध है, इसलिए वह शादी में शामिल होने आए हैं.

बेटी की शादी की चर्चा पूरे देश में हो रही है

शादी में हेलीकॉप्टर से पहुंचने और फिर गोरखपुर में कार्यक्रम में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अपने हेलीकॉप्टर से आया हूं. लेकिन हेलीकॉप्टर उनका ही समझिए, अनंत सिंह का ही समझिए. वहीं, अनंत सिंह की बेटी की शादी की देशभर में हो रही चर्चा पर बृजभूषण सिंह ने कहा कि इस शादी को चर्चा का विषय मीडिया बना रहा है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सारी ख़ुशी तो आप लोग (Media) मना रहे हैं.

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आपको बता दें कि अनंत सिंह ने बेटी शिवांगी की शादी के लिए भव्य आयोजन किया है. जिसमें घुड़दौड़ भी होगी. शादी में 4 लाख लोगों के खाने की व्यवस्था है और 150 तरह के पकवान बनवाए गए हैं. वहीं पंडाल को देशी-विदेशी फूलों से बनवाया गया है.

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