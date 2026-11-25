भारतीय वायु सेना को अपने पहले तेजस एमके1ए स्क्वॉड्रन का इंतजार मार्च 2027 तक करना पड़ सकता है. कई साल की देरी के बाद अब इस एडवांस स्वदेशी लड़ाकू विमान पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे इस विमान में मूल तेजस एमके1 की कई क्षमताएं बरकरार रखी गई हैं, लेकिन इसमें आधुनिक रडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और एडवांस एवियॉनिक्स जोड़े गए हैं.

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ये सुधार विमान को दुश्मन के खतरों को पहले पहचानने, जानकारी को तेजी से प्रोसेस करने और खुद को सुरक्षित रखने में कहीं अधिक सक्षम बनाते हैं. वायुसेना के लड़ाकू स्क्वॉड्रनों की कमी को देखते हुए यह विमान स्वदेशी ताकत बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.

मूल योजना के अनुसार एचएएल को 83 एमके1ए विमानों की डिलीवरी मार्च 2024 से शुरू करनी थी. लेकिन अमेरिकी कंपनी जीई एयरोस्पेस के एफ404 इंजनों की आपूर्ति में देरी समेत कई कारणों से पूरा कार्यक्रम पीछे खिसक गया. अब पहला स्क्वॉड्रन 2027 तक आने की उम्मीद जताई जा रही है.

सरकार ने फरवरी 2021 में 83 विमानों का पहला ठेका दिया था. सितंबर 2025 में 97 और विमानों का दूसरा ऑर्डर मिला, जिससे कुल संख्या 180 हो गई. ये विमान पुराने फाइटर की जगह लेंगे और वायुसेना के स्वदेशी बेड़े को मजबूत करेंगे. देरी के बावजूद एमके1ए की क्षमताएं इसे पहले वाले संस्करण से कहीं अधिक प्रभावी बनाती हैं.

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एईएसए रडार: आसमान को बेहतर तरीके से देखने की क्षमता

एमके1ए की सबसे बड़ी ताकत उसका एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे यानी एईएसए रडार है. पुराने एमके1 में मैकेनिकल स्कैन्ड मल्टीमोड रडार लगा था, जो एंटीना को भौतिक रूप से घुमाकर आसमान के अलग-अलग हिस्सों को स्कैन करता था. एईएसए रडार में सैकड़ों छोटे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल होते हैं जो बिना किसी मूविंग पार्ट के रेडियो तरंगों को दिशा देते हैं.

इससे विमान एक साथ कई क्षेत्रों को स्कैन कर सकता है और कई लक्ष्यों पर नजर रख सकता है. दुश्मन के विमान को जल्दी पहचान लेने से पायलट को स्थिति का आकलन करने और प्रतिक्रिया देने के लिए ज्यादा समय मिल जाता है. रक्षा मंत्रालय ने भी 2021 में इस रडार को विमान की महत्वपूर्ण क्षमता बताया था.

इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: दुश्मन के रडार से बचाव की मजबूत ढाल

तेजस एमके1 में पहले से सेल्फ-प्रोटेक्शन सूट था, लेकिन एमके1ए में कहीं अधिक एडवांस और एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया गया है. डीआरडीओ के अनुसार इसमें रडार वॉर्निंग रिसीवर और एडवांस्ड सेल्फ-प्रोटेक्शन जैमर शामिल हैं. रडार वॉर्निंग रिसीवर दुश्मन के रडार सिग्नल को पकड़कर पायलट को चेतावनी देता है. जैमर दुश्मन के रडार को भ्रमित करने वाले इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल भेजता है जिससे विमान की सटीक लोकेशन पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

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यह सिस्टम जमीन पर स्थित रडार, फायर-कंट्रोल रडार, एंटी-एयरक्राफ्ट तोपों और हवा में मौजूद रडार सिस्टमों से बचाव करने में सक्षम है. इसमें एक्टिव फेज्ड अरे तकनीक और डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी का इस्तेमाल होता है. आधुनिक हवाई युद्ध में सिर्फ हमला करना काफी नहीं, खुद को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है. यही काम यह एडवांस सूट बेहतर तरीके से करेगा.

डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर और एडवांस कॉकपिट

एमके1ए में नया डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर लगाया गया है. तेजस फ्लाई-बाय-वायर सिस्टम पर चलता है जिसमें पायलट के आदेश इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के जरिए नियंत्रण सतहों तक पहुंचते हैं. नया कंप्यूटर इन आदेशों को तेजी से प्रोसेस करता है और विमान की स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है. फरवरी 2024 में DRDO ने बताया था कि स्वदेशी रूप से विकसित इस कंप्यूटर को प्रोटोटाइप में एकीकृत कर सफलतापूर्वक उड़ाया जा चुका है. इसमें बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता है.

कॉकपिट में भी सुधार किए गए हैं. एडवांस मिशन कंप्यूटर विभिन्न सिस्टमों से जानकारी इकट्ठा कर पायलट को मिशन प्रबंधन में सहायता करता है. स्मार्ट मल्टी-फंक्शन डिस्प्ले उड़ान और मिशन संबंधी जानकारी डिजिटल स्क्रीन पर दिखाते हैं जिससे पायलट को कई अलग-अलग उपकरणों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती.

डिजिटल मैप जनरेटर भौगोलिक जानकारी उपलब्ध कराता है, एडवांस्ड रेडियो अल्टीमीटर जमीन से ऊंचाई मापता है और कंबाइंड इंटरॉगेटर ट्रांसपॉन्डर मित्र विमानों की पहचान करने में मदद करता है. ये सभी सुधार पायलट की जागरूकता और मिशन की सफलता की संभावना बढ़ाते हैं.

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पुरानी क्षमताएं बरकरार, नई ताकत जुड़ी

एमके1ए में कई नई चीजें तो हैं, लेकिन पुरानी महत्वपूर्ण क्षमताएं भी कायम हैं. बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल दागने की क्षमता एमके1 के फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस कॉन्फिगरेशन में पहले से मौजूद थी. हवा में ईंधन भरने की सुविधा भी 2018 के ट्रायल्स में साबित हो चुकी थी. हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और बुनियादी सेल्फ-प्रोटेक्शन सूट भी पहले से उपलब्ध थे. एमके1ए इन सबको और बेहतर सिस्टमों के साथ जोड़ता है.

भारतीय वायु सेना लड़ाकू स्क्वॉड्रनों की कमी से जूझ रही है. ऐसे में 180 तेजस एमके1ए विमानों का आना स्वदेशी क्षमता बढ़ाने और पुराने विमानों को बदलने की दिशा में बड़ा कदम है. बेहतर रडार, मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा और आधुनिक एवियॉनिक्स इसे क्षेत्रीय हवाई मुकाबले में अधिक प्रभावी बनाते हैं. देरी के बावजूद जब ये विमान सेवा में आएंगे तो वायुसेना की मारक क्षमता और सुरक्षा दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा. तेजस एमके1ए सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि भारतीय रक्षा उत्पादन की बढ़ती परिपक्वता का प्रतीक भी है. (रिपोर्टः आनंद सिंह)

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