14 साल की उम्र में आईपीएल शतक से शुरुआत... 15 साल में 52 गेंदों पर दोहरा शतक. वैभव सूर्यवंशी ने अलग-अलग फॉर्मेट में ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, जिन्हें तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती होगी. जानिए उनके करियर के तमाम ऐतिहासिक कारनामों की पूरी कहानी.

और पढ़ें

क्रिकेट में प्रतिभाशाली खिलाड़ी हर दौर में आते हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो अपने खेल से शुरुआत में ही बता देते हैं कि वे भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि भीड़ से अलग हैं. वैभव सूर्यवंशी भी ऐसे ही बल्लेबाज हैं. उनकी उम्र अभी महज 15 साल है, लेकिन उनके नाम रिकॉर्डों की ऐसी फेहरिस्त है, जिसे देखकर बड़े-बड़े दिग्गज भी हैरान रह जाएं.

किसी ने 35 गेंदों में आईपीएल शतक लगाने की कल्पना नहीं की थी. किसी ने नहीं सोचा था कि 11 गेंदों में लिस्ट-ए क्रिकेट का अर्धशतक पूरा हो सकता है. और तो और, 50 ओवरों के क्रिकेट में 52 गेंदों पर दोहरा शतक भी! वैभव ने ये सभी कारनामे करके दिखा दिए हैं.

जनवरी 2024 में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करने वाले वैभव ने आईपीएल, घरेलू क्रिकेट, अंडर-19 क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट तक अपनी छाप छोड़ी है. उनकी खासियत सिर्फ तेजी से रन बनाना नहीं, बल्कि एक रिकॉर्ड बनाने के बाद खुद ही उसे तोड़ देना है.

Advertisement

आइए, वैभव के करियर के सफर को शुरुआत से अब तक के रिकॉर्ड्स के क्रम में समझते हैं.

1. 12 साल की उम्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण

वैभव के क्रिकेट सफर की शुरुआत बिहार से हुई. जनवरी 2024 में उन्होंने महज 12 साल की उम्र में बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया. इसके बाद दिसंबर 2024 में उन्होंने सीनियर लिस्ट-ए क्रिकेट में भी कदम रखा.

कम उम्र में सीनियर क्रिकेट खेलने का अनुभव उनके लिए आगे चलकर बेहद काम आया. हालांकि, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह खिलाड़ी अगले ही साल आईपीएल में ऐसा तूफान खड़ा कर देगा, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी.

2. 14 साल की उम्र में आईपीएल में धमाका, 35 गेंदों पर शतक

19 अप्रैल 2025 को वैभव ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ राजस्थान रॉयल्स की ओर से आईपीएल पदार्पण किया. उस समय उनकी उम्र 14 साल और 23 दिन थी. वह आईपीएल इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बने. पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर उन्होंने बता दिया कि वह दबाव में खेलने वालों में नहीं हैं.

लेकिन असली धमाका 28 अप्रैल 2025 को गुजरात टाइटन्स के खिलाफ हुआ. अपने आईपीएल करियर के तीसरे मैच और ओवरऑल टी20 करियर के चौथे मुकाबले में वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक पूरा कर दिया. उन्होंने 38 गेंदों पर 101 रन बनाए, जिसमें 11 छक्के और सात चौके शामिल थे.

Advertisement

इस एक पारी ने उन्हें कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिला दिए.

- 14 साल 32 दिन की उम्र में पुरुष टी20 क्रिकेट के सबसे युवा शतकवीर बने.

- आईपीएल में सबसे कम उम्र में शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

- पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बने.

- आईपीएल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

- 35 गेंदों का शतक आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे तेज शतक बना. उनसे आगे सिर्फ क्रिस गेल का 30 गेंदों का शतक रहा.

- किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे तेज आईपीएल शतक भी उनके नाम दर्ज हुआ.

यहां से वैभव सिर्फ एक युवा प्रतिभा नहीं रहे, बल्कि विश्व क्रिकेट की सबसे चर्चित युवा सनसनी बन गए.

3. 190 रनों की पारी से लिस्ट-A क्रिकेट में दो बड़े विश्व रिकॉर्ड

आईपीएल के धमाके के बाद वैभव ने घरेलू 50 ओवर के क्रिकेट में भी अपनी ताकत दिखाई. 24 दिसंबर 2025 को विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने 84 गेंदों पर 190 रन ठोक दिए. उस समय उनकी उम्र 14 साल और 272 दिन थी.

उनकी पारी में 16 चौके और 15 छक्के शामिल थे. उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक और 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए.

Advertisement

इस पारी में वैभव ने दो बड़ी व्यक्तिगत उपलब्धियां हासिल कीं.

- सबसे युवा लिस्ट-A शतकवीर: पुरुष लिस्ट-A क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने. यह रिकॉर्ड आज भी उनके नाम है.

- सबसे तेज 150 रन: 59 गेंदों में 150 रन पूरे कर पुरुष लिस्ट-A क्रिकेट का विश्व रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने एबी डिविलियर्स के 64 गेंदों के रिकॉर्ड को तोड़ा. हालांकि, नवंबर 2026 में UAE के खिलाफ 40 गेंदों में 150 रन बनाकर उन्होंने अपना ही यह रिकॉर्ड तोड़ दिया.

36 गेंदों में शतक भी उनकी पारी की बड़ी उपलब्धि थी. नवंबर 2026 में UAE के खिलाफ 28 गेंदों में शतक लगाकर वैभव ने इस फॉर्मेट का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

इस पारी की एक और खास बात रही. बिहार ने 574 रन बनाए, जो पुरुष लिस्ट-A क्रिकेट का अब तक का सबसे बड़ा टीम स्कोर है.

4. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में 175 रन, इंग्लैंड के गेंदबाजों की धुनाई

6 फरवरी 2026 को अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 80 गेंदों पर 175 रन की ऐतिहासिक पारी खेली. इसमें 15 चौके और 15 छक्के शामिल थे. उनकी इस पारी के दम पर भारत ने 411 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया और मुकाबला 100 रन से जीतकर खिताब अपने नाम किया.

Advertisement

इस पारी के साथ वैभव ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए.

- अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया. उन्होंने उन्मुक्त चंद के 111 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

- अंडर-19 वर्ल्ड कप इतिहास में किसी भारतीय बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया.

- एक अंडर-19 वर्ल्ड कप में 30 छक्के लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया. इससे पहले यह रिकॉर्ड डेवाल्ड ब्रेविस के 22 छक्कों का था.

- अंडर-19 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने.

- टूर्नामेंट में 439 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे.

वैभव को टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला. इतनी कम उम्र में विश्व कप फाइनल में इतनी बड़ी पारी खेलना उनके करियर का एक और ऐतिहासिक पड़ाव था.

5. आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप, 72 छक्के और पांच बड़े पुरस्कार

आईपीएल 2025 में 35 गेंदों का शतक लगाने के बाद वैभव ने अगले सीजन में उससे भी बड़ा धमाका कर दिया. आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए उन्होंने 16 मैचों में 776 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा.

इस दौरान उन्होंने 72 छक्के लगाए और क्रिस गेल का एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे.

Advertisement

इस सीजन वैभव के नाम कई और बड़ी उपलब्धियां रहीं.

- 776 रन बनाकर ऑरेंज कैप जीती.

- आईपीएल के एक सीजन में सर्वाधिक 72 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया.

- 18 साल की उम्र से पहले आईपीएल में 1000 रन पूरे करने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने.

- सिर्फ 440 गेंदों में आईपीएल के 1000 रन पूरे किए. इससे पहले आंद्रे रसेल ने 545 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी.

- पावरप्ले में 521 रन बनाकर एक आईपीएल सीजन में शुरुआती छह ओवरों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने.

इतना ही नहीं, वैभव ने एक ही सीजन में पांच व्यक्तिगत पुरस्कार भी अपने नाम किए. उन्हें ऑरेंज कैप के अलावा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, इमर्जिंग प्लेयर, सुपर स्ट्राइकर और सुपर सिक्सेस का पुरस्कार मिला.

यह सीजन उनके करियर का सबसे बड़ा टी20 प्रदर्शन बन गया.

6. 36 गेंदों में शतक और टी20 क्रिकेट में 1000 रन की एक और उपलब्धि

आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ वैभव ने 37 गेंदों पर 103 रन की पारी खेली. इस दौरान उन्होंने सिर्फ 36 गेंदों में शतक पूरा किया. इस पारी के दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में अपने 1000 रन भी पूरे किए.

उन्होंने महज 473 गेंदों में यह मुकाम हासिल किया और मिचेल ओवेन के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया.

Advertisement

एक तरफ आईपीएल में 440 गेंदों में 1000 रन, दूसरी तरफ ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 473 गेंदों में 1000 रन. वैभव की बल्लेबाजी की रफ्तार का अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है.

7. 100 छक्के सिर्फ 515 गेंदों में, टी20 क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड

वैभव की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान छक्के लगाने की उनकी क्षमता है. उन्होंने टी20 क्रिकेट में सिर्फ 515 गेंदों का सामना करते हुए अपने 100 छक्के पूरे कर लिए. इस तरह वह सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने.

इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें सिर्फ 29 पारियों की जरूरत पड़ी. कम उम्र में इतनी तेजी से छक्कों का शतक पूरा करना उनके आक्रामक खेल का एक और उदाहरण है.

8. इंग्लैंड दौरे पर भारत के सबसे युवा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने

4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर में वैभव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पदार्पण किया. उस समय उनकी उम्र 15 साल और 99 दिन थी.

इसके साथ ही उन्होंने सचिन तेंदुलकर का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. सचिन ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय पदार्पण किया था.

इस तरह वैभव भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए. अपने पहले मुकाबले में उन्होंने 10 गेंदों पर 14 रन बनाए. उनके बल्ले से दो छक्के भी निकले.

यह उनके करियर का एक बड़ा पड़ाव था. आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उनके लिए नए दरवाजे खुल चुके थे.

9. जिम्बाब्वे में 18 गेंदों पर अर्धशतक, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व रिकॉर्ड

जुलाई 2026 में जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज में वैभव ने दिखा दिया कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उनका अंदाज नहीं बदलने वाला.

पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया. उस समय उनकी उम्र 15 साल और 118 दिन थी. इसके साथ ही वह पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

उन्होंने जिब्राल्टर के लुई ब्रूस का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 16 साल और 56 दिन की उम्र में यह कारनामा किया था.

इसके बाद तीसरे टी20 में वैभव ने 49 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली. तीन मैचों की सीरीज में उनके बल्ले से कुल 151 रन निकले. उनका एवरेज 50.33 और स्ट्राइक रेट 196.10 रहा.

इस प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. वह पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी भी बने.

10. दलीप ट्रॉफी में 57 साल पुराना रिकॉर्ड ध्वस्त

अगस्त 2026 में वैभव ने दलीप ट्रॉफी में भी इतिहास रच दिया. ईस्ट जोन की ओर से खेलते हुए उन्होंने सेंट्रल जोन के खिलाफ सेमीफाइनल में 42 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया.

उस समय उनकी उम्र 15 साल और 157 दिन थी. इस तरह वह दलीप ट्रॉफी के इतिहास में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए.

उन्होंने 57 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा. इससे पहले यह उपलब्धि लक्ष्मण सिंह के नाम थी, जिन्होंने 16 साल और 23 दिन की उम्र में दलीप ट्रॉफी में अर्धशतक लगाया था.

वैभव ने इस मुकाबले की पहली पारी में 81 गेंदों पर 92 रन बनाए. दूसरी पारी में भी उन्होंने 43 गेंदों पर 40 रन की उपयोगी पारी खेली.

11. 15 साल की उम्र में पुरुष टी20 क्रिकेट के सबसे युवा कप्तान

नवंबर 2026 में वैभव ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसका उनकी बल्लेबाजी से कोई सीधा संबंध नहीं था. उन्हें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी सौंपी गई.

सौराष्ट्र के खिलाफ बिहार की टीम की कप्तानी करने मैदान पर उतरते ही उन्होंने इतिहास रच दिया. 15 साल और 232 दिन की उम्र में वह पुरुष टी20 क्रिकेट में किसी टीम की कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.

उन्होंने क्रोएशिया के जाक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा. वुकुसिक ने 17 साल और 311 दिन की उम्र में टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में कप्तानी की थी.

इस तरह वैभव के नाम अब सिर्फ बल्लेबाजी के ही नहीं, बल्कि कप्तानी के मामले में भी एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया.

12. 53 गेंदों में 204 रन... 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक!

अब आते हैं वैभव के करियर की सबसे ताजा और सबसे विस्फोटक पारी पर. 24 नवंबर 2026 को एसीसी राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ इंडिया-ए की ओर से खेलते हुए उन्होंने ऐसा कारनामा किया, जिसने लिस्ट-ए क्रिकेट की रिकॉर्ड बुक को हिलाकर रख दिया.

वैभव ने सिर्फ 53 गेंदों पर 204 रन ठोक दिए. उनकी पारी में सात चौके और 28 छक्के शामिल थे. उनका स्ट्राइक रेट 384.90 रहा. भारत ने 250 रन का लक्ष्य सिर्फ 14.2 ओवरों में हासिल कर लिया और मुकाबला सात विकेट से जीत लिया.

इस पारी में उन्होंने एक के बाद एक कई विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिए.

- 28 गेंदों में शतक:

वैभव ने सिर्फ 28 गेंदों में 100 रन पूरे किए. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 29 गेंदों में लिस्ट-ए शतक लगाया था.

- 40 गेंदों में 150 रन:

उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में 150 रन पूरे कर दिए. इससे पहले यह रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था. उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 190 रन की पारी में 59 गेंदों में 150 रन बनाए थे. अब उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड 19 गेंदों से बेहतर कर दिया.

- 52 गेंदों में दोहरा शतक:

वैभव ने सिर्फ 52 गेंदों में 200 रन पूरे कर लिए. उन्होंने न्यूजीलैंड के चैड बोव्स का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, जिन्होंने 103 गेंदों में दोहरा शतक बनाया था. यानी वैभव ने इस रिकॉर्ड को लगभग आधी गेंदों में तोड़ दिया.

- एक पारी में 28 छक्के:

उन्होंने 28 छक्के लगाकर पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. इससे पहले यह रिकॉर्ड डार्सी शॉर्ट के नाम था, जिन्होंने 23 छक्के लगाए थे.

लिस्ट-ए क्रिकेट में चारों सबसे तेज रिकॉर्ड एक साथ:

अब वैभव के नाम पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक, शतक, 150 रन और दोहरा शतक लगाने के रिकॉर्ड एक साथ दर्ज हैं.

- अर्धशतक - 11 गेंद (जून 2026 में इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन बनाए. इस दौरान 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर किया थ.)

(जून 2026 में इंडिया-ए और श्रीलंका-ए के बीच त्रिकोणीय सीरीज के फाइनल में वैभव ने सिर्फ 29 गेंदों पर 94 रन बनाए. इस दौरान 11 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर किया थ.) - शतक - 28 गेंद

- 150 रन - 40 गेंद

- दोहरा शतक - 52 गेंद

इतना ही नहीं, 15 साल 242 दिन की उम्र में वह लिस्ट-ए क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज भी बन गए.

भारत ने यूएई के 249 रनों के जवाब में सिर्फ 14.2 ओवों में 254 रन बनाकर जीत हासिल की. इंडिया-ए ने पांच ओवर में 100 रन पूरे किए, जो गेंद-दर-गेंद आंकड़े उपलब्ध होने के बाद लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे तेज टीम शतक भी है.

रिकॉर्ड बनाना ही नहीं, उन्हें खुद तोड़ना भी जानते हैं वैभव!

वैभव सूर्यवंशी की कहानी अभी शुरू ही हुई है, लेकिन उनके कारनामे किसी स्थापित दिग्गज बल्लेबाज के करियर की उपलब्धियों जैसे नजर आते हैं. 14 साल की उम्र में 35 गेंदों पर आईपीएल शतक लगाने वाले वैभव ने 15 साल की उम्र में 11 गेंदों पर लिस्ट-ए अर्धशतक जड़ा. फिर 28 गेंदों में शतक और 52 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर क्रिकेट की दुनिया को चौंका दिया.

उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह अपने बनाए रिकॉर्ड से संतुष्ट होकर रुकते नहीं हैं. 59 गेंदों में 150 रन का रिकॉर्ड बनाया तो खुद ही उसे 40 गेंदों में बेहतर कर दिया. अब चैड बोव्स के103 गेंदों के दोहरे शतक के रिकॉर्ड को 52 गेंदों में तोड़ दिया.

उनकी उम्र अभी 15 साल है. आगे पूरा क्रिकेट करियर बाकी है. ऐसे में वैभव के सामने रिकॉर्ड बनाने के लिए कई साल हैं. क्रिकेट प्रेमियों के लिए अब हर नई पारी एक सवाल लेकर आती है- इस बार वैभव कौन-सा रिकॉर्ड तोड़ेंगे और अगला धमाका कितना बड़ा होगा?

---- समाप्त ----