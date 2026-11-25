उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारतीय सेना ने एक बार फिर जनता की सेवा कर मिसाल पेश की है. मिलिट्री हॉस्पिटल में आयोजित मेगा सर्जिकल आई कैंप में महज तीन दिनों के भीतर 412 मरीजों की आंखों की सर्जरी की गई. इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 197 जरूरतमंद नागरिक भी शामिल हैं. खास बात यह है कि इन सभी मरीजों का ऑपरेशन पूरी तरह मुफ्त किया गया.

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21 से 25 नवंबर तक चले इस अभियान का नाम 'ऑपरेशन दृष्टि' रखा गया था. इसका यह 13वां संस्करण था और इसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा मेगा सर्जिकल आई कैंप बताया गया है.

कैंप में मोतियाबिंद, ग्लूकोमा, रेटिना और आंखों में मांस बढ़ने जैसी समस्याओं के ऑपरेशन किए गए. सबसे खास बात यह रही कि 55 से 60 ऐसे मरीजों की सर्जरी भी सफलतापूर्वक की गई, जो गंभीर और पके हुए मोतियाबिंद के कारण पूरी तरह देख नहीं पा रहे थे.

इस अभियान की तैयारी के लिए सेना की मेडिकल टीम ने पहले ही कई जिलों में मरीजों की जांच की थी. बागपत, बुलंदशहर, हापुड़, शामली और मुरादाबाद में स्क्रीनिंग कैंप लगाए गए. जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत थी, उन्हें मेरठ के मिलिट्री हॉस्पिटल लाया गया. यहां 22 से 24 नवंबर के बीच सर्जरी की गई.

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7 साल बाद रिक्शा चालक ने देखी दुनिया

इस अभियान की सफलता के पीछे कई ऐसी कहानियां हैं, जो किसी को भी भावुक कर सकती हैं. 30 साल के अक्षय कुमार की जिंदगी 2019 में आंख में लगी चोट के बाद पूरी तरह बदल गई थी. पेशे से रिक्शा चालक अक्षय की आंखों की रोशनी चली गई थी. सात साल तक अंधेरे में रहने के बाद उन्हें मेरठ में लगे इस कैंप के बारे में पता चला. यहां उनका सफल ऑपरेशन किया गया.

वहीं, राजपुर कलां के 63 वर्षीय रविंदर राठी भी तीन साल से अंधेरे में जी रहे थे. डायबिटीज के साथ-साथ उन्हें मोतियाबिंद की गंभीर समस्या थी. हिम्मत जुटाकर वह कैंप पहुंचे और यहां उनका भी ऑपरेशन किया गया.

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रक्षा मंत्री की पहल पर चल रहा अभियान

ऑपरेशन दृष्टि की परिकल्पना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर की गई थी, ताकि देश के दूरदराज और जरूरतमंद इलाकों तक आंखों के बेहतर इलाज की सुविधा पहुंचाई जा सके. इस अभियान का नेतृत्व आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल), दिल्ली कैंट के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा ने किया.

25 नवंबर को कैंप के समापन समारोह में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के महानिदेशक एयर मार्शल संदीप थरेजा और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉ. सोमेंद्र तोमर भी शामिल हुए. उन्होंने मरीजों और मेडिकल टीम से बातचीत की.

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