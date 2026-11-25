उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान चल रही है. अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की बातचीत के बीच ही मंगलवार को पांच उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी. कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी के इस कदम पर नाराजगी जताई है. वहीं, बीजेपी ने इस मौके पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर ही तंज कसा है.

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बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस-समाजवादी पार्टी गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को इस समय अपनी सीट शेयरिंग के आंकड़ों पर ध्यान देना चाहिए, न कि इसपर कि समाजवादी पार्टी उन्हें कितनी सीटें दे रही है.

उन्होंने सपा-कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने पहले रायबरेली से अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया. फिर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 26 सीटें देने की बात की लेकिन फिर उन्होंने लिस्ट जारी कर दी. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह समाजवादी पार्टी की प्राथमिकताओं को दिखाता है.

वहीं, बीजेपी नेता अजय आलोक ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि प्रभु की लीला अपरंपार है.

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यह गठबंधन नहीं ठगबंधन: केशव प्रसाद मौर्य

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उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को ठगबंधन बता दिया है. उन्होंने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता बहुत समझदार है और जनता इनका समर्थन नहीं करेगी.

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, 'समाजवादी पार्टी का समर्थन करना मुसीबत को न्योता देने जैसा है. कांग्रेस का समर्थन करने का मतलब है देश को बर्बादी की ओर वापस धकेलना.'

उनका दावा है कि जनता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है. उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है.

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