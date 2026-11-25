क्रिकेट के मैदान पर अपने छक्कों से धूम मचाने वाले रिंकू सिंह अब अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में हैं. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर जल्द ही समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं. 4 दिसंबर को लखनऊ के होटल रमाडा में दोनों सात फेरे लेंगे. लेकिन इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग की सबसे खास बात है इसमें लगने वाला बॉलीवुड का तड़का.

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जी हां, रिंकू और प्रिया की शादी में बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान को भी न्योता भेजा गया है.

शाहरुख खान से लेकर क्रिकेट जगत के सितारों तक को बुलावा

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी में फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स का जमावड़ा देखने को मिल सकता है. कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को खास न्योता भेजा गया है. ऐसे में फैंस की नजरें इस बात पर रहेंगी कि क्या किंग खान भी इस शाही शादी में पहुंचकर चार चांद लगाएंगे.

भोजपुरी इंडस्ट्री से सिंगर समर सिंह समेत कई कलाकार भी इस जश्न का हिस्सा बनेंगे. मतलब एंटरटेनमेंट की दुनिया के कई सितारें यहां शामिल हो सकते हैं.

क्रिकेट जगत से भी कई बड़े नाम इस जश्न का हिस्सा बन सकते हैं. गेस्ट लिस्ट में सुरेश रैना, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, तिलक वर्मा, प्रवीण कुमार, आरपी सिंह और पीयूष चावला जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल हैं. बताया जा रहा है कि रिंकू के साथी क्रिकेटर्स का आना 3 दिसंबर से ही शुरू हो जाएगा.

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पीएम मोदी और राहुल गांधी को भी भेजा गया न्योता

यह शादी सिर्फ फिल्मी और क्रिकेट सितारों तक सीमित नहीं रहने वाली. समारोह में राजनीति के बड़े चेहरों को भी आमंत्रित किया गया है. रिंकू सिंह की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को न्योता भेजा गया है.

वहीं, प्रिया सरोज ने प्रियंका गांधी के जरिए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक निमंत्रण पहुंचाया है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्यों के भी समारोह में शामिल होने की संभावना है. इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को भी बुलाया गया है.

4 दिसंबर को लखनऊ में होगी ग्रैंड वेडिंग

रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की शादी की रस्में 3 दिसंबर से शुरू होंगी. लखनऊ के होटल रमाडा में मेहंदी, पूजा और दूसरी पारंपरिक रस्में होंगी. इस खास मौके पर देशभर से करीब 2 हजार मेहमानों के पहुंचने की उम्मीद है.

शादी में प्रिया सरोज के ब्राइडल लुक पर भी खास तैयारी की गई है. उन्होंने दिल्ली और लखनऊ से अपने वेडिंग आउटफिट्स का खास कलेक्शन तैयार करवाया है. इसमें वाराणसी की मशहूर बनारसी साड़ियां भी शामिल हैं. वहीं, जयमाल के दौरान प्रिया अपने क्षेत्र पिंडरा के लोकल मार्केट की ज्वेलरी पहनेंगी. इसे उनके लहंगे के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी के कॉम्बिनेशन में स्टाइल किया जाएगा.

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इसके अलावा दिल्ली के पीसी ज्वैलर्स और बनारस के मोहम्मद जुबैर से भी गहने खरीदे गए हैं. यानी दुल्हन के लुक में परंपरा और ग्लैमर का शानदार मेल देखने को मिलेगा.

शाही होगा मेहमानों का स्वागत

करीब दो हजार मेहमानों के लिए खाने-पीने के खास इंतजाम किए गए हैं. शादी का पूरा मेन्यू शाकाहारी रखा गया है. मेहमानों के स्वागत के लिए वेलकम सूप से लेकर कई तरह के लजीज व्यंजन और खास डेजर्ट तक परोसे जाएंगे.

अब देखना दिलचस्प होगा कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज की इस ग्रैंड वेडिंग में शाहरुख खान समेत कौन-कौन से बड़े सितारे शिरकत करते हैं. फिलहाल इस शादी को लेकर क्रिकेट, सियासत और बॉलीवुड- तीनों गलियारों में चर्चा तेज है.

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