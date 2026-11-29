रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाणु क्षमता वाली RS-24 यार्स (Yars) इंटर-कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का काफिला सड़क पर दिखाई देने के बाद सैन्य हलकों में चर्चा तेज हो गई है. वीडियो में मिसाइल को बड़े सैन्य वाहनों के साथ ग्रामीण सड़क से गुजरते देखा जा सकता है. यह काफिला अल्ताई क्राय क्षेत्र के बरनौल के पास बॉब्रोव्का इलाके से गुजरता दिखाई दिया. इसे यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का कोई खास सैन्य संदेश मानना जल्दबाजी होगी. ऐसी गतिविधियां रूस की रणनीतिक मिसाइल सेना के नियमित अभ्यास और गश्त का हिस्सा भी हो सकती हैं.

और पढ़ें

क्या है RS-24 यार्स मिसाइल?

RS-24 यार्स रूस की परमाणु क्षमता वाली इंटर-कॉन्टीनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है. इसे सड़क पर चलने वाले विशेष सैन्य वाहन से कहीं भी ले जाया जा सकता है. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 10,500 से 12,000 किलोमीटर बताई जाती है. इसका मतलब है कि यह रूस से बहुत दूर स्थित लक्ष्यों तक पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें: पुतिन ने परमाणु सबमरीन पर्म को नौसेना में किया शामिल, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यह पनडुब्बी क्यों है इतनी खतरनाक?

यार्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक से ज्यादा परमाणु वॉरहेड ले जाने की क्षमता है. इन्हें MIRV यानी Multiple Independently Targetable Re-entry Vehicles तकनीक कहा जाता है. इस तकनीक में एक ही मिसाइल से अलग-अलग लक्ष्यों की दिशा में कई वॉरहेड भेजे जा सकते हैं.

Advertisement

सड़क पर चलने वाली मिसाइल क्यों है खास?

यार्स को मोबाइल लॉन्चर पर तैनात किया जाता है. यानी इसे किसी एक स्थायी मिसाइल ठिकाने तक सीमित नहीं रहना पड़ता. यह सड़क मार्ग से अलग-अलग स्थानों पर जा सकती है और जरूरत पड़ने पर वहां से लॉन्च की जा सकती है. यही इसकी रणनीतिक ताकत है.

किसी देश के लिए दुश्मन की मिसाइलों से ऐसे हथियारों को पूरी तरह नष्ट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी वास्तविक लोकेशन का पता लगाना आसान नहीं होता. स्थायी ठिकानों के मुकाबले मोबाइल मिसाइलों को छिपाना और उनकी तैनाती बदलना अधिक आसान होता है. इसी कारण रूस अपनी परमाणु प्रतिरोधक क्षमता में ऐसे हथियारों को अहम मानता है.

यह भी पढ़ें: भारतीय नौसेना को मिला नया युद्धपोत INS विंध्यगिरि, ब्रह्मोस-बराक मिसाइलों से लैस

बरनौल साइबेरिया के अल्ताई क्राय में स्थित है और यहां रूस की 35वीं मिसाइल डिवीजन तैनात है. इस डिवीजन के पास यार्स मिसाइल सिस्टम हैं. इसलिए बॉब्रोव्का गांव के पास दिखाई दिए काफिले का इस सैन्य इकाई से जुड़ा होना संभव माना जा रहा है.

क्या यह यूक्रेन युद्ध के बीच रूस का शक्ति प्रदर्शन है?

रूस और पश्चिमी देशों के बीच तनाव के दौरान परमाणु हथियारों से जुड़ी सैन्य गतिविधियों पर दुनिया की नजर रहती है. रूस पहले भी यार्स मिसाइलों के साथ अभ्यास कर चुका है. फरवरी 2025 में वोल्गा क्षेत्र में ऐसे ही अभ्यास के दौरान मोबाइल लॉन्चरों को जंगलों और निर्धारित गश्ती मार्गों पर ले जाया गया था. इन अभ्यासों में मिसाइलों को छिपाने, उनकी सुरक्षा करने और संभावित दुश्मन की निगरानी या तोड़फोड़ की कोशिशों से बचाने का अभ्यास शामिल था.

Advertisement

इसलिए बरनौल के पास काफिले की आवाजाही को रूस की परमाणु क्षमता का संकेत या यूक्रेन के खिलाफ किसी तत्काल कार्रवाई की तैयारी बताने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं हैं. सैन्य विश्लेषण में किसी मिसाइल का सड़क पर दिखना और परमाणु हमले की तैयारी दो अलग-अलग बातें हैं. इसके लिए मिसाइलों की संख्या, तैनाती की स्थिति, लॉन्चरों की गतिविधि और आधिकारिक सैन्य संकेतों जैसे कई पहलुओं की पुष्टि जरूरी होती है.

यह भी पढ़ें: अमेरिका ने तैनात की हाइपरसोनिक मिसाइल डार्क ईगल, बिजली सी रफ्तार, 2775 KM रेंज

रूस की परमाणु रणनीति का एक बड़ा आधार यह सुनिश्चित करना है कि किसी विरोधी देश के पहले हमले के बाद भी उसके पास जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता बची रहे. इसे परमाणु प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है. मोबाइल यार्स मिसाइलें इस रणनीति को मजबूत करती हैं, क्योंकि उनकी लोकेशन बदल सकती है और उन्हें नष्ट करना अपेक्षाकृत कठिन होता है. इस तरह बरनौल के पास दिखा काफिला भले ही नियमित सैन्य गतिविधि का हिस्सा हो, लेकिन यह रूस की रणनीतिक परमाणु व्यवस्था में मोबाइल मिसाइलों की अहम भूमिका जरूर दिखाता है.

---- समाप्त ----