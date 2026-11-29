Isha Ambani Look: ईशा अंबानी ने दोहा में फैशन ट्रस्ट अरबिया प्राइज के 8वें संस्करण में हिस्सा लिया. मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की बड़ी बेटी ने इस मौके के लिए एक खास लुक चुना: लंदन के फैशन लेबल 'स्टैंडिंग ग्राउंड' का एक शानदार भूरे रंग का गाउन, जिसे एंड्रयू मुकामल ने स्टाइल किया था.

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फैशन और हीरों की विरासत दिखी साथ

'फैशन ट्रस्ट अरबिया प्राइज' अवॉर्ड्स में ईशा अंबानी ने स्टैंडिंग ग्राउंड के फॉल 26 कलेक्शन से प्रेरित एक खास गाउन पहना था. उनके स्टाइलिस्ट, एंड्रयू मुकामल ने 29 नवंबर को इंस्टाग्राम पर इस लुक की तस्वीरें शेयर कीं. आइए इस शानदार ड्रेस के बारे में जानते हैं जो किसी कलाकृति से कम नहीं है.

हीरों से जड़ा था ईशा का गाउन

खूबसूरत वेलवेट से बनी, ग्लव्स और बारीक डिजाइन वाली ये चॉकलेट-ब्राउन ड्रेस ईशा अंबानी के सबसे बेहतरीन फैशन लुक्स में से एक है. गाउन के ऊपरी हिस्से के बीचों-बीच 190 कैरेट के हीरे जड़े हुए हैं. लेकिन इन हीरों की खासियत क्या है. ये उनकी मां, नीता अंबानी के निजी कलेक्शन से लिए गए हैं जो इस ड्रेस को एक बेशकीमती विरासत बनाते हैं.

फैशन कमेंटेटर जैक सावोई के अनुसार, केवल बीच वाला हीरा ही 52 कैरेट से थोड़ा अधिक है. इसमें कई तरह के कट वाले हीरे शामिल हैं, जैसे- पियर (नाशपाती के आकार का), राउंड (गोल), हार्ट (दिल के आकार का) और एमराल्ड (पन्ना कट). गाउन के मोतियों वाले टेक्सचर पर सजे ये हीरे देखने वालों का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं.

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हीरों के अलावा, गहरे भूरे रंग की इस ड्रेस में स्ट्रैपलेस डिजाइन, एक खास घुमावदार नेकलाइन, फिटेड बॉडीस और बीच में सुंदर प्लीट्स (चुन्नट) वाली मखमली स्कर्ट है. पीछे की तरफ एक छोटी ट्रेल (लंबा हिस्सा), मखमली ओपेरा ग्लव्स और गले में लिपटा मखमली स्कार्फ इस लुक को पूरा करते हैं.

स्टाइल भी था खास

एंड्रयू ने इस ड्रेस के साथ बड़े डायमंड स्टड इयररिंग्स का इस्तेमाल किया. ईशा ने अपने बालों को पीछे की तरफ एक स्लीक पोनीटेल में बांधा था. उनके मेकअप में विंग्ड आईलाइनर, गोल्डन आई शैडो, घनी पलकें, ग्लॉसी कैरामेल लिप शेड, गुलाबी गाल, हाइलाइटर और गहरी भौहें शामिल थीं.

2026 फैशन ट्रस्ट अरबिया प्राइज

इस कार्यक्रम में ईशा अंबानी ने 'नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर क्राफ्ट्समैनशिप रेजीडेंसी अवॉर्ड का पहला संस्करण प्रदान किया. इस पुरस्कार का उद्देश्य एक FTA डिजाइनर को भारत के कुशल कारीगरों से सीखने का अवसर देना है.

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