जरा सोचिए, साल 1925 है. दिसंबर का महीना चल रहा है. रात के दो बजे हैं. बाहर घना कोहरा छाया हुआ है और तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है. ठंडी हवा चल रही है. आप एक छोटे से मिट्टी के घर में लेटे हैं, जिसकी छत फूस यानी सूखी घास से बनी है. दीवारें मिट्टी की हैं और दरवाजे की जगह एक पुरानी चटाई लटकी हुई है. अब सोचिए, इस ठंड में आपके पास न रजाई है, न हीटर, न गीजर और न ही बिजली. मोबाइल फोन तो दूर की बात है. आज हम 21 डिग्री तापमान वाले कमरे में कंबल ओढ़कर भी कहते हैं कि यार आज तो बहुत ठंड है. लेकिन करीब 100 साल पहले करोड़ों लोग बिना इन सुविधाओं के पूरी सर्दी गुजारते थे. वे खेतों में काम करते थे, बच्चों की देखभाल करते थे और त्योहार भी मनाते थे.

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ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वे इतनी ठंड में रहते कैसे थे? उनके घरों में ठंड से बचने का क्या इंतजाम होता था? वे क्या खाते थे और रात में किस तरह सोते थे? उनके पास ऐसे कौन से देसी तरीके थे, जिन्हें आज हम लगभग भूल चुके हैं? इस कहानी में आपको एक ऐसे हीटर के बारे में भी पता चलेगा, जो न बिजली से चलता था और न ही उसका कोई बिल आता था. यह हीटर गांव के लगभग हर घर की जिंदगी का हिस्सा था.

100 साल पहले भारत की हालत कैसी थी?

सबसे पहले समझते हैं कि करीब 100 साल पहले भारत की जिंदगी कैसी थी. भारत सरकार के जनगणना विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 1921 में भारत की आबादी 25,13,21,213 यानी करीब 25.13 करोड़ थी. देश के ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे. इनमें किसान, खेतों में काम करने वाले मजदूर, बुनकर, कुम्हार, लोहार, नाई और धोबी जैसे लोग शामिल थे. उस समय आज जैसी सुविधाएं बहुत कम लोगों के पास थीं. ज्यादातर परिवारों के पास पहनने के लिए गिने-चुने कपड़े होते थे. कई घरों में पूरे परिवार के लिए सिर्फ एक या दो कंबल ही हुआ करते थे. बिजली, पंखा, हीटर और गर्म पानी जैसी सुविधाएं आम लोगों की पहुंच से बाहर थीं.

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साल 1918 में स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी ने भारत में भी भारी तबाही मचाई थी. इसके बाद भी लोगों की जिंदगी आसान नहीं थी. इलाज की सुविधाएं कम थीं और गरीबी की वजह से बहुत से लोगों को सही खाना तक नहीं मिल पाता था. ऐसे में सर्दियों का मौसम उनके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था. उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में दिसंबर और जनवरी के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ती थी. कई जगह घना कोहरा छाता था. वहीं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होती थी. राजस्थान में दिन के समय धूप निकलती थी, लेकिन रात होते ही तापमान काफी नीचे चला जाता था.

हालांकि, उस समय लोगों की जिंदगी मौसम के हिसाब से ढली हुई थी. उनके घर, कपड़े, खानपान और रोजमर्रा के काम ऐसे होते थे, जिनसे वे ठंड का सामना कर सकें. यह जानकारी उन्हें अपने बुजुर्गों से मिलती थी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती थी.

मिट्टी के घरों में कैसे रुकती थी ठंड?

आप सोच रहे होंगे कि जब घर मिट्टी के बने होते थे तो उनमें ठंड और ज्यादा लगती होगी. लेकिन उस समय मिट्टी के घर बनाने का तरीका काफी अलग था. मिट्टी और गोबर से बनी मोटी दीवारें बाहर की ठंड को सीधे घर के अंदर नहीं आने देती थीं. दिन में जब धूप निकलती थी तो दीवारें गर्म हो जाती थीं. रात में यही गर्मी धीरे-धीरे बाहर निकलती थी. इससे घर के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले कुछ बेहतर बना रहता था. घर की छत भी खास तरीके से बनाई जाती थी. कहीं फूस यानी सूखी घास की मोटी छत होती थी तो कहीं खपरैल की छत बनाई जाती थी. इनसे ठंडी हवा का असर कुछ कम हो जाता था.

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कई घरों में दरवाजे और खिड़कियां छोटी रखी जाती थीं, ताकि बाहर की ठंडी हवा सीधे अंदर न आए. घर की दीवारों और फर्श पर समय-समय पर मिट्टी और गोबर का लेप भी लगाया जाता था. इससे दीवारों की दरारें बंद हो जाती थीं और घर साफ-सुथरा भी रहता था. कुछ गांवों में घरों के बीच में आंगन होता था और उसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे. इससे ठंडी हवा का सीधा असर कम पड़ता था.

लेकिन इन घरों में एक और खास चीज होती थी, जो सर्दियों में लोगों के बहुत काम आती थी. वह थे घर में पाले जाने वाले जानवर. गाय, भैंस और दूसरे पशुओं की मौजूदगी से उनके आसपास की जगह थोड़ी गर्म रहती थी. जानवरों के शरीर से निकलने वाली गर्मी भी ठंड से बचने में मदद करती थी. किसान अपने पशुओं को भी बोरे, पराली और पुराने कपड़े ओढ़ाकर रखते थे, ताकि वे ठंड से सुरक्षित रहें.

अलाव के आसपास बैठकर कटती थी सर्दियों की शाम

आज सर्दियों में लोग हीटर चलाते हैं, गर्म पानी पीते हैं और टीवी या मोबाइल देखते हुए समय बिताते हैं. लेकिन 100 साल पहले गांवों में शाम होते ही अलाव जलाने की तैयारी शुरू हो जाती थी. गांव के किसी खुले स्थान या घर के बाहर लकड़ियां, सूखे पत्ते, फसल के बचे हुए डंठल और गोबर के उपले जलाए जाते थे. इसके बाद गांव के लोग आग के चारों तरफ बैठ जाते थे. यह अलाव सिर्फ ठंड दूर करने का जरिया नहीं था, बल्कि लोगों के मिलने-जुलने की सबसे बड़ी जगह भी था. बुजुर्ग बच्चों को पुरानी कहानियां और किस्से सुनाते थे. किसान खेती और फसल की बातें करते थे. महिलाएं घर के काम निपटाने के बाद वहां बैठती थीं. कोई लोकगीत गाने लगता था तो कोई भजन गुनगुनाने लगता था.

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लोग एक-दूसरे से अपने सुख-दुख भी बांटते थे. इस तरह अलाव के आसपास बैठकर पूरा गांव एक परिवार की तरह समय बिताता था. घर के अंदर गर्मी पाने के लिए लोग अंगीठी का इस्तेमाल करते थे. इसमें लकड़ी, कोयला या गोबर के उपले जलाए जाते थे. इससे लोग हाथ-पैर सेंकते थे और ठंड से राहत पाते थे. कश्मीर में ठंड से बचने के लिए कांगड़ी का इस्तेमाल किया जाता था. यह बेंत से बनी छोटी टोकरी होती है, जिसके अंदर मिट्टी का बर्तन रखा जाता है. उस बर्तन में जलते हुए कोयले रखे जाते हैं. लोग इसे अपने फिरन यानी लंबे ऊनी कपड़े के अंदर रखते थे, जिससे शरीर को गर्मी मिलती थी. कश्मीर में यह परंपरा आज भी देखने को मिलती है.

हालांकि, अंगीठी और कोयले का इस्तेमाल खतरनाक भी हो सकता था. बंद कमरे में कोयला या उपले जलाने से कार्बन मोनोऑक्साइड नाम की जहरीली गैस बन सकती है. यह गैस न दिखाई देती है और न ही इसकी कोई गंध होती है. इससे दम घुटने और जान जाने का खतरा रहता है. उस समय लोगों को इस गैस के बारे में जानकारी नहीं थी. इसलिए कई बार ऐसी घटनाओं को लोग किस्मत का खेल समझ लेते थे.

रजाई नहीं थी तो लोग किस तरह सोते थे?

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब घरों में आज जैसी रजाई और गद्दे नहीं होते थे तो लोग रात कैसे गुजारते थे? इसके लिए उनके पास कई देसी तरीके थे. सबसे पहले बात करते हैं पराली की. धान की फसल कटने के बाद खेतों में काफी सूखी पराली बच जाती थी. लोग इसे इकट्ठा करके जमीन या चारपाई पर मोटी परत में बिछा देते थे. सूखी घास के बीच हवा फंसी रहती है, जिससे जमीन की ठंड सीधे शरीर तक नहीं पहुंचती थी. इस तरह गरीब परिवारों के लिए पराली एक तरह का गद्दा बन जाती थी.

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दूसरा तरीका था गुदड़ी. यह पुराने कपड़ों से बनाई जाती थी. घर में पुरानी साड़ियां, धोतियां और दूसरे कपड़े इकट्ठा किए जाते थे. फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर हाथ से सिल दिया जाता था. इससे एक मोटी चादर तैयार हो जाती थी, जिसे ओढ़ने से ठंड कम लगती थी. बंगाल में इसी तरह की रजाई को कांथा कहा जाता है. तीसरा तरीका था ऊनी कंबल. भेड़ की ऊन से बने कंबल ठंड से बचने के लिए काफी काम आते थे. लेकिन हर परिवार के पास इन्हें खरीदने के पैसे नहीं होते थे. इसलिए कई घरों में एक ही कंबल में पूरा परिवार सोता था.

चौथा तरीका था परिवार के सभी लोगों का एक साथ सोना. छोटे बच्चों को मां-बाप के बीच में सुलाया जाता था. पांचवां तरीका था चूल्हे की बची हुई गर्मी का इस्तेमाल करना. रात का खाना बनने के बाद चूल्हे में बचे अंगारों को राख से ढक दिया जाता था. इससे वे कुछ समय तक गर्म रहते थे. लोग चूल्हे के आसपास सोने की जगह बना लेते थे. इसके अलावा कई गरीब परिवार पुराने बोरे, फटे कपड़े और सूखी घास का इस्तेमाल भी बिस्तर के रूप में करते थे.

सर्दियों में लोग क्या कपड़े पहनते थे?

आज सर्दी आते ही बाजार में जैकेट, स्वेटर, थर्मल और कई तरह के गर्म कपड़े दिखाई देने लगते हैं. लेकिन 100 साल पहले हर किसी के पास इतने कपड़े खरीदने के पैसे नहीं होते थे. ऐसे में लोग एक के ऊपर एक कई कपड़े पहनकर ठंड से बचते थे. पुरुष धोती और कुर्ते के ऊपर मिर्जई या बंडी पहनते थे. इसके बाद कंधे पर मोटी चादर या कंबल डाल लेते थे. सिर पर पगड़ी या साफा बांधते थे, जिससे सिर और कान ढके रहते थे. महिलाएं साड़ी या घाघरे के नीचे दूसरी परत के कपड़े पहनती थीं. ऊपर से शॉल या मोटी चादर ओढ़ लेती थीं. पहाड़ी इलाकों में लोग फिरन और दूसरे ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते थे.

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जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, उनके पास ऊनी शॉल, गर्म दुशाले और रुई से भरी रजाइयां भी होती थीं. बड़े जमींदारों और अंग्रेज अफसरों के घरों में तो आग जलाकर कमरा गर्म करने के लिए फायरप्लेस भी होते थे. हालांकि, ऐसी सुविधाएं बहुत कम लोगों के पास थीं. सर्दियों में शरीर पर सरसों या तिल के तेल की मालिश करना भी आम बात थी. घर के बड़े लोग बच्चों के शरीर पर तेल लगाते थे और उन्हें सुबह की धूप में बैठाते थे. इससे त्वचा को नमी मिलती थी और ठंड से राहत महसूस होती थी. उस समय ज्यादातर गरीब लोगों के पास जूते भी नहीं होते थे. कई लोग नंगे पैर या साधारण चप्पल पहनकर काम करते थे. ठंड में हाथ-पैर फटना और एड़ियों में दरार पड़ना आम समस्या थी. इससे बचने के लिए लोग सरसों का तेल और घी लगाते थे.

एक और चीज थी, जिसकी उस समय बहुत अहमियत थी और वह थी धूप. सुबह सूरज निकलते ही लोग आंगन या छत पर बैठ जाते थे. बुजुर्ग चारपाई डालकर धूप सेंकते थे. महिलाएं धूप में बैठकर कपड़े सिलतीं, बुनाई करतीं और अनाज साफ करती थीं.

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने के लिए क्या खाते थे लोग?

पुराने समय में लोगों के खानपान में भी मौसम का खास ध्यान रखा जाता था. सर्दियों में ऐसे अनाज और खाने की चीजें ज्यादा खाई जाती थीं, जो शरीर को ऊर्जा देती थीं. सबसे पहले बात करते हैं बाजरा, मक्का और ज्वार की रोटी की. उस समय गेहूं हर परिवार के लिए आसानी से उपलब्ध नहीं था. इसलिए मोटे अनाज लोगों के रोज के खाने का हिस्सा थे. खासकर बाजरे की रोटी को सर्दियों में घी और गुड़ के साथ खाया जाता था.

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पंजाब और उत्तर भारत में सरसों का साग और मक्के की रोटी भी काफी लोकप्रिय थी. इसके ऊपर घर का बना सफेद मक्खन डाल दिया जाता था. यह खाना आज भी सर्दियों की पहचान माना जाता है. गुड़ भी लगभग हर घर में इस्तेमाल होता था. उस समय चीनी आज की तरह आसानी से उपलब्ध नहीं थी. ऐसे में लोग रोटी के साथ गुड़ खाते थे या इसे गर्म दूध में मिलाकर पीते थे. गुड़ से शरीर को ऊर्जा मिलती थी.

तिल से बनी चीजें भी सर्दियों में खूब खाई जाती थीं. तिल के लड्डू, तिलकुट, गजक और रेवड़ी लोगों के पसंदीदा खाने में शामिल थे. बिहार के गया का तिलकुट तो आज भी काफी मशहूर है. इसके अलावा लोग अलाव की राख में शकरकंद, आलू और भुट्टे भूनकर खाते थे. मूंगफली भी सर्दियों का आम नाश्ता थी. यह सस्ती होने के साथ पेट भरने में भी मदद करती थी. खिचड़ी और दाल भी लोगों के रोज के खाने का हिस्सा थीं. ऊपर से थोड़ा देसी घी डाल दिया जाए तो इसका स्वाद और बढ़ जाता था.

बिहार और उत्तर भारत में सत्तू भी काफी खाया जाता था. चने या जौ को भूनकर पीसने से सत्तू तैयार होता है. यह किसानों और मजदूरों के लिए सस्ता और पेट भरने वाला भोजन था. जिन परिवारों के पास गाय या भैंस होती थी, उनके घर में दूध, दही, घी और मक्खन भी उपलब्ध रहता था. कई लोग सर्दियों में हल्दी वाला गर्म दूध पीते थे.

सर्दी-जुकाम होने पर लोग अदरक, तुलसी, काली मिर्च, अजवाइन और हल्दी जैसी चीजों से काढ़ा बनाते थे. उस समय गांवों में डॉक्टर और अस्पताल आसानी से उपलब्ध नहीं थे. इसलिए लोग छोटी-मोटी परेशानियों के लिए घरेलू नुस्खों का सहारा लेते थे. उस दौर में चाय भी धीरे-धीरे लोकप्रिय हो रही थी. 1920 और 1930 के दशक में चाय का प्रचार बढ़ा था. हालांकि, गांवों में यह हर घर का हिस्सा नहीं बनी थी. कई लोग अब भी दूध या गुड़ से बना गर्म पेय पीना पसंद करते थे.

लेकिन यह भी सच है कि हर परिवार के पास इतना अच्छा खाना नहीं होता था. गरीब और खेतों में मजदूरी करने वाले कई परिवारों को दिन में एक बार ही भरपेट भोजन मिल पाता था. कई बार नमक-रोटी या माड़-भात खाकर ही दिन गुजारना पड़ता था. कम खाना, कमजोर शरीर और ठंड से निमोनिया, टीबी और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता था. शहरों में फुटपाथ पर रहने वाले मजदूरों और बेघर लोगों की हालत और भी खराब थी. वे लकड़ी और कचरे के टुकड़े जलाकर आग तापते थे. कड़ाके की ठंड में कई लोगों की जान भी चली जाती थी. इसलिए उस समय की सर्दी सिर्फ देसी जुगाड़ की कहानी नहीं, बल्कि गरीबी और संघर्ष की कहानी भी है.

सर्दियों में भी लोगों को करना पड़ता था इतना काम

आज ठंड बढ़ने पर कई लोग सुबह बिस्तर से निकलने में भी आलस करते हैं. लेकिन 100 साल पहले लोगों के पास सर्दी से बचने के लिए घर में बैठे रहने का विकल्प नहीं था. दरअसल, उत्तर भारत में सर्दियों का मौसम खेती के लिए बहुत अहम होता था. इस दौरान किसान गेहूं, सरसों, चना, मटर और जौ की फसलों की देखभाल करते थे. कई बार किसानों को रात में खेतों में पानी देना पड़ता था. सिंचाई की बारी आधी रात को भी आ सकती थी. ऐसे में किसान कड़ाके की ठंड में खेतों में पहुंचते थे और ठंडे पानी के बीच खड़े होकर काम करते थे. कुएं से पानी निकालना, बैलों की मदद से रहट चलाना और सुबह-सुबह खेतों में हल चलाना उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था.

सर्दियों में गन्ने की कटाई और गुड़ बनाने का काम भी खूब होता था. गांवों में बैलों की मदद से कोल्हू चलाकर गन्ने का रस निकाला जाता था. इसके बाद बड़े बर्तनों में रस को उबालकर गुड़ तैयार किया जाता था. गुड़ बनाने वाली जगह पर आग लगातार जलती रहती थी. इससे वहां काम करने वाले मजदूरों को गर्मी भी मिलती थी और ताजा गुड़ खाने को भी मिलता था. बुनकरों के लिए भी यह काम का मौसम था. ठंड बढ़ने पर कंबल, शॉल और खेस की मांग बढ़ जाती थी. गांवों में महिलाएं चरखे से सूत कातती थीं और कपड़े बनाने के काम में मदद करती थीं. महिलाओं के काम की बात करें तो उनकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं थीं. सुबह-सुबह ठंडे पानी से कुएं या हैंडपंप पर पानी लाना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, जानवरों की देखभाल करना और घर के दूसरे काम करना उनकी रोज की जिंदगी का हिस्सा था.

बच्चे भी सिर्फ पढ़ाई और खेलने में समय नहीं बिताते थे. कई बच्चे जानवर चराने, लकड़ियां इकट्ठा करने और खेतों में परिवार की मदद करने जाते थे. उस समय बच्चों को छोटी उम्र से ही घर और खेती के काम में हाथ बंटाना पड़ता था.

सर्दियों में त्योहारों का भी था खास महत्व

पुराने समय में सर्दियों के त्योहारों का संबंध आग, गर्म खाने और लोगों के एक साथ मिलने से भी था. पंजाब और उत्तर भारत में लोहड़ी का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया जाता था. इस दिन लोग खुले स्थान पर अलाव जलाते थे. उसके चारों तरफ इकट्ठा होकर गाने गाते और नाचते थे. आग में तिल, गुड़, रेवड़ी और मूंगफली चढ़ाई जाती थी. मकर संक्रांति, पोंगल, माघ बिहू और उत्तरायण जैसे त्योहार भी इसी मौसम में आते हैं. अलग-अलग राज्यों में इनके नाम और परंपराएं अलग हैं, लेकिन इन त्योहारों पर तिल, गुड़, खिचड़ी और नए अनाज से बने पकवान खाने का रिवाज है.

बिहार और उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी खाने और दान करने की परंपरा है. इस दिन लोग जरूरतमंदों को अनाज, कपड़े और दूसरी चीजें भी दान करते थे. इन त्योहारों का एक खास मतलब यह भी था कि लोग एक-दूसरे के करीब आते थे. जिन परिवारों के पास ज्यादा अनाज या कपड़े होते थे, वे जरूरतमंद लोगों की मदद करते थे. गरीब परिवारों को भी त्योहार के दिन अच्छा खाना मिल जाता था. इस तरह त्योहार सिर्फ पूजा-पाठ तक सीमित नहीं थे, बल्कि मुश्किल मौसम में लोगों को एक-दूसरे से जोड़ने का काम भी करते थे.

आखिर 100 साल पहले लोगों का सबसे बड़ा हीटर क्या था?

तो अब उस सवाल का जवाब जान लेते हैं, जो शुरुआत में पूछा गया था. आखिर 100 साल पहले लोग बिना हीटर और रजाई के कड़ाके की ठंड कैसे झेलते थे? इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं छिपा था. मिट्टी के घर, फूस की छत, पराली का बिस्तर, पुराने कपड़ों से बनी गुदड़ी, अंगीठी, अलाव, गर्म खाना और सुबह की धूप, ये सभी चीजें उनकी जिंदगी का हिस्सा थीं. लेकिन इन सबसे बड़ी चीज थी परिवार और समाज का साथ. लोग एक-दूसरे के साथ बैठते थे, साथ खाना खाते थे और एक-दूसरे की मदद करते थे. परिवार के सभी सदस्य एक जगह सोते थे और गांव के लोग अलाव के आसपास इकट्ठा होते थे.

यही उस समय का सबसे बड़ा हीटर था. कोई बिजली नहीं, कोई बिल नहीं और न ही मशीन की जरूरत. लोगों का साथ ही उन्हें ठंड से लड़ने की ताकत देता था. हालांकि, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में सर्दी बहुत से लोगों के लिए जानलेवा साबित होती थी. गरीबी, भूख, कमजोर शरीर और इलाज की कमी के कारण कई लोग बीमार पड़ते थे और अपनी जान गंवा देते थे. इसलिए पुराने समय की गरीबी को अच्छा बताना सही नहीं होगा. हां, उस दौर के लोगों से एक बात जरूर सीखी जा सकती है. वे कम साधनों में भी प्रकृति और मौसम के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाना जानते थे. आज हमारे पास हीटर, गर्म कपड़े और तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन परिवार के साथ बैठकर आग तापने और बिना मोबाइल के एक-दूसरे की बातें सुनने का समय शायद कम हो गया है.

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