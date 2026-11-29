सर्दियों में अगर आपके फोन की बैटरी भी तेजी से खत्म हो रही है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. कई बार फोन में 30-40% बैटरी बची होती है, लेकिन बाहर ठंड में जाते ही फोन अचानक बंद हो जाता है. ऐसे में लोगों को लगता है कि शायद फोन की बैटरी खराब हो गई है. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. ज्यादा ठंड का असर स्मार्टफोन की बैटरी पर भी पड़ता है.

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आजकल ज्यादातर स्मार्टफोन में लिथियम-आयन बैटरी दी जाती है. कम तापमान में इस बैटरी के अंदर होने वाली केमिकल प्रोसेस धीमी हो जाती है. इससे बैटरी की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है. यही वजह है कि सर्दियों में फोन की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है. कुछ बातों का ध्यान रखकर आप इस परेशानी को कम कर सकते हैं.

फोन को ठंड से बचाकर रखें

सर्दियों में फोन को ज्यादा देर तक खुले में न रखें. खासकर जब आप बाहर हों, तो फोन को जैकेट या कोट की अंदर वाली जेब में रखें. इससे फोन को शरीर की गर्माहट मिलती रहेगी और बैटरी पर ठंड का असर कम होगा.

बैटरी सेवर मोड का करें इस्तेमाल

अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं और फोन की बैटरी कम है, तो बैटरी सेवर मोड ऑन कर सकते हैं. इससे फोन में बैकग्राउंड में चलने वाली कई एक्टिविटी कम हो जाती हैं. ऐसे में बैटरी की खपत भी कम होती है.

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स्क्रीन की ब्राइटनेस कम रखें

फोन की स्क्रीन भी बैटरी ज्यादा खर्च करती है. इसलिए जरूरत न होने पर ब्राइटनेस कम रखें. इसके अलावा स्क्रीन टाइमआउट को भी कम कर सकते हैं. इससे फोन की बैटरी बचाने में मदद मिलेगी.

पहले ही डाउनलोड कर लें मैप

अगर आप किसी नई जगह जा रहे हैं, तो Google Maps में उस जगह का ऑफलाइन मैप पहले ही डाउनलोड कर लें. इससे रास्ता देखने के लिए बार-बार इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा.

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फोन को ठंड में चार्ज न करें

अगर फोन बहुत ज्यादा ठंडा हो गया है, तो उसे तुरंत चार्जिंग पर न लगाएं. पहले उसे सामान्य तापमान पर आने दें. साथ ही फोन को गर्म करने के लिए हीटर या किसी दूसरे गर्म सोर्स के पास न रखें.

पावर बैंक रखें साथ

अगर आपको लंबे समय तक घर से बाहर रहना है, तो अपने साथ पावर बैंक जरूर रखें. इससे जरूरत पड़ने पर फोन चार्ज कर सकेंगे.

इन आसान बातों का ध्यान रखकर आप सर्दियों में फोन की बैटरी का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं. हालांकि, अगर सामान्य तापमान में भी बैटरी तेजी से खत्म हो रही है, तो फोन की बैटरी हेल्थ चेक करवाना बेहतर रहेगा.



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