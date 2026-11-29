हिंदू धर्म में मां काली को शक्ति, साहस और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी माना जाता है. उनका स्वरूप जितना शक्तिशाली है, उतना ही रहस्यमयी भी माना जाता है. यही वजह है कि कई लोगों के मन में सवाल रहता है कि क्या घर में मां काली की तस्वीर लगानी चाहिए? क्या उनका उग्र रूप घर में रखना शुभ होता है या इससे नकारात्मकता बढ़ सकती है?

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वास्तु शास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में मां काली की तस्वीर लगाना अशुभ नहीं माना जाता है. हालांकि, तस्वीर लगाते समय दिशा और स्थान का ध्यान रखना जरूरी बताया गया है. मान्यता है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ मां काली की आराधना करने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, साहस और मुश्किलों का सामना करने की शक्ति बढ़ती है. आइए जानते हैं घर में मां काली की तस्वीर लगाने के जरूरी नियम.

क्या घर में मां काली की तस्वीर लगाना शुभ है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, घर में मां काली की तस्वीर रखना गलत नहीं है. मां काली को शक्ति, सुरक्षा और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है. भक्तों का विश्वास है कि उनकी पूजा से भय दूर होता है और जीवन की परेशानियों से लड़ने का साहस मिलता है.

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हालांकि, मां काली की विशेष तांत्रिक साधना और उग्र स्वरूप की पूजा सामान्य पूजा से अलग मानी जाती है. ऐसी साधना के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी बताया जाता है.

किस दिशा में लगाएं मां काली की तस्वीर?

वास्तु की कुछ मान्यताओं के अनुसार, मां काली की तस्वीर लगाने के लिए घर की दक्षिण दिशा को शुभ माना जाता है. धार्मिक परंपराओं में दक्षिण दिशा का संबंध मां काली और उनकी शक्ति से भी जोड़ा जाता है. ऐसे में घर के पूजा स्थल में दक्षिण दिशा की ओर तस्वीर लगाने की सलाह दी जाती है.

तस्वीर को हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें. ध्यान रखें कि वहां नियमित रूप से पूजा-अर्चना हो सके. दिशा को लेकर अलग-अलग परंपराओं में मान्यताएं अलग हो सकती हैं, इसलिए अपनी पारिवारिक पूजा पद्धति को भी महत्व दें.

किन दिशाओं और जगहों पर नहीं लगानी चाहिए मां काली की तस्वीर?

मां काली की तस्वीर के लिए सभी वास्तु परंपराओं में निषिद्ध दिशाओं की एक जैसी सूची नहीं मिलती. हालांकि, कुछ वास्तु और धार्मिक मान्यताओं में तस्वीर को ऐसी जगह लगाने से बचने की सलाह दी जाती है, जहां पूजा-पाठ का माहौल न हो.

उत्तर-पूर्व दिशा: कुछ वास्तु मान्यताओं में इस दिशा में मां काली की उग्र स्वरूप वाली तस्वीर लगाने से बचने की सलाह दी जाती है.

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बेडरूम: शयनकक्ष में मां काली की उग्र स्वरूप वाली तस्वीर लगाने से बचना बेहतर माना जाता है.

बाथरूम के सामने: तस्वीर को बाथरूम के सामने या उसके आसपास न लगाएं.

सीढ़ियों के नीचे: इस जगह को पूजा और देवी-देवताओं की तस्वीर रखने के लिए उचित नहीं माना जाता.

गंदगी वाली जगह: तस्वीर के आसपास जूते-चप्पल, कूड़ा या बेकार सामान न रखें.

घर में मां काली की कैसी तस्वीर लगानी चाहिए?

घर के मंदिर के लिए मां काली की ऐसी तस्वीर चुनना बेहतर माना जाता है, जिसे देखकर मन में श्रद्धा और भक्ति का भाव आए. अगर आपके परिवार में मां के शांत स्वरूप की पूजा करने की परंपरा है, तो उसी स्वरूप की तस्वीर लगा सकते हैं.

वहीं, मां के उग्र स्वरूप की तस्वीर विशेष साधना करने वाले भक्तों की परंपराओं में अधिक प्रचलित मानी जाती है. सामान्य गृहस्थ अपनी पारिवारिक परंपरा और श्रद्धा के अनुसार तस्वीर चुन सकते हैं.

मां काली की तस्वीर लगाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

मां काली की तस्वीर हमेशा साफ और पवित्र स्थान पर रखें.

तस्वीर के आसपास कबाड़ या बेकार सामान जमा न होने दें.

पूजा स्थल की नियमित रूप से सफाई करें.

तस्वीर ऐसी जगह लगाएं, जहां शांति से पूजा-अर्चना की जा सके.

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विशेष तांत्रिक साधना के लिए गुरु या जानकार व्यक्ति का मार्गदर्शन लें.

मां काली की पूजा में किस बात का है सबसे ज्यादा महत्व?

धार्मिक मान्यताओं में मां काली को शक्ति, साहस और रक्षा की देवी माना जाता है. उनकी पूजा करते समय सबसे जरूरी श्रद्धा, मन की पवित्रता और नियमित आराधना को माना गया है. घर में उनकी तस्वीर रखने को लेकर डरने की जरूरत नहीं है. अपनी पारिवारिक परंपरा और पूजा पद्धति के अनुसार मां का स्मरण किया जा सकता है.

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