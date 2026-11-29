केरलम की एक अदालत ने साल 2023 में एक नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में मंदिर के पुजारी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी पुजारी को 16 साल कैद की सजा सुनाई है.

और पढ़ें

ये मामला कोझिकोड जिले के कुट्टियाडी का है, जहां नादापुरम की फास्ट ट्रैक पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश देवन के. मेनन ने दोषी पुजारी सोमन (46) को 16 साल के सश्रम कारावास के साथ-साथ 1.5 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक मनोज अरूर ने रविवार को इस फैसले की जानकारी दी.

दरअसल 2023 नाबालिग बच्ची अपने घर पर बिल्कुल अकेली थी. इस बात का फायदा उठाकर मंदिर का पुजारी सोमन बच्ची के घर में दाखिल हुआ. उसने बच्ची को यह झांसा दिया कि वह उसे एक ऐसा ताबीज पहनाने आया है, जिससे उसकी सेहत अच्छी रहेगी और पढ़ाई में भी वो अव्वल आएगी.

ताबीज के असर के नाम पर किया दुष्कर्म

अदालत में अभियोजन पक्ष ने बताया कि पुजारी ने मासूम बच्ची को गुमराह किया. उसने बच्ची से कहा कि इस ताबीज को असरदार बनाने के लिए शारीरिक संबंध बनाना जरूरी है. इसी बहाने का इस्तेमाल करके आरोपी पुजारी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया.

Advertisement

अस्पताल में भर्ती हुई थी पीड़िता

अगले दिन बच्ची के परिजनों को मामले की जानकारी हुई. इसके बाद परिजनों ने तुरंत कुट्टियाडी पुलिस स्टेशन पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. वहीं, बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए उसे आपातकालीन इलाज के लिए वडकारा के सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

24 गवाहों और 28 दस्तावेजों के आधार पर हुई सजा

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और छानबीन के दौरान आरोपी पुजारी सोमन को पेराम्ब्रा से हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया. विशेष लोक अभियोजक मनोज अरूर ने बताया कि अदालत में इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए.

यह भी पढ़ें: भोपाल: माखनलाल यूनिवर्सिटी की छात्रा से रेप, शादी का वादा कर मुकरा युवक; आरोपी जेल भेजा गया

इसके अलावा, आरोपी के खिलाफ 28 दस्तावेज भी सबूत के तौर पर पेश किए गए. इन्हीं पुख्ता सबूतों और गवाहियों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 16 साल कैद की सजा सुनाई.

---- समाप्त ----