उत्तर प्रदेश के आगरा में ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था में शनिवार शाम एक बड़ी चूक देखने को मिली, जब एक तेज रफ्तार ईको कार सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीधे ताजमहल के पूर्वी गेट तक पहुंच गई. अचानक प्रतिबंधित क्षेत्र में कार को तेजी से आता देख वहां मौजूद पर्यटकों में अफरातफरी और दहशत फैल गई. पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए कार का पीछा कर दो युवकों को धर दबोचा, जबकि उनका एक साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा.

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​15 मिनट बाद बैरियर तोड़कर घुसी कार

जानकारी के मुताबिक, यह घटना शनिवार शाम करीब 7 बजे की है. उस वक्त बड़ी संख्या में पर्यटक ताजमहल से बाहर निकल रहे थे. इसी दौरान ईको कार में सवार तीन युवक अमर विलास बैरियर से अंदर जाने के लिए पहुंचे, जिन्हें वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने रोककर वापस जाने को कहा. लेकिन करीब 15 मिनट बाद युवक दोबारा कार लेकर लौटे और तेज रफ्तार में बैरियर तोड़ते हुए ताजमहल की तरफ बढ़ गए. यह देख पुलिसकर्मी उनके पीछे दौड़े और एक दारोगा ने बाइक से कार का पीछा किया.

​मेडिकल जांच में नशे में होने की पुष्टि

पुलिसकर्मियों ने किसी तरह कार को पूर्वी गेट के पास रुकवाया और घेराबंदी कर दो युवकों को पकड़ लिया, हालांकि एक युवक भाग निकला. थाना ताजगंज पुलिस ने पकड़े गए दोनों युवकों को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां उनकी रिपोर्ट में शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है. आरोपियों की पहचान फतेहाबाद निवासी अमित उपाध्याय और धौलपुर निवासी अंकित कुशवाहा के रूप में हुई है.

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​ACP ताज सुरक्षा ने दी कार्रवाई की जानकारी

इस पूरे मामले पर एसीपी ताज सुरक्षा यतेंद्र नागर से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि पकड़ी गई ईको कार को सीज कर दिया गया है. ताजमहल के प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन लाने वाले दोनों आरोपियों के खिलाफ शांतिभंग व संबंधित धाराओं में चालान कर दिया गया है और उन्हें आज न्यायालय में पेश किया जाएगा. एसीपी ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में आरोपियों ने दलील दी कि वे रास्ता भूल गए थे, इसलिए प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच गए.

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