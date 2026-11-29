न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च टेस्ट के तीसरे दिन (29 नवंबर) यशस्वी जायसवाल ने अपनी फील्डिंग से महफिल लूट ली. शॉर्ट थर्डमैन पर तैनात यशस्वी ने बाईं ओर लंबी छलांग लगाकर एक हाथ से असंभव दिखने वाला कैच लपका. उनके इस प्रयास ने डेवोन कॉन्वे की पारी का अंत कर दिया और वॉशिंगटन सुंदर को अहम विकेट दिलाया.

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यह घटना न्यूजीलैंड की दूसरी पारी के 33वें ओवर में पहली गेंद पर हुई. वॉशिंगटन सुंदर ने ऑफ स्टम्प के बाहर फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर डेवोन कॉन्वे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की. गेंद बल्ले से लगकर हवा में उछली और शॉर्ट थर्ड की ओर चली गई. यशस्वी जायसवाल ने तेजी से बाईं तरफ दौड़ लगाई और डाइव लगाकर बाएं हाथ से गेंद को कब्जे में कर लिया.

A screamer from Jaiswal! One hand, full stretch and a moment of pure brilliance to dismiss Conway! 🫨 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 2nd Test, Day 3, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND https://t.co/3skRR5sw2d — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 29, 2026

डेवोन कॉन्वे ने छह चौकों की मदद से 97 बॉल पर 51 रन बनाए. वह क्रीज पर टिककर न्यूजीलैंड की पारी को मजबूती देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर गलत शॉट खेल बैठे.

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यशस्वी का नहीं खुला था खाता

यशस्वी जायसवाल के लिए यह कैच खास इसलिए भी रहा क्योंकि बल्लेबाजी में वह पहली पारी में कोई योगदान नहीं दे पाए थे. वह छह गेंद खेलने के बाद बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए थे. हालांकि, फील्डिंग में उनकी इस शानदार कोशिश ने टीम के लिए अहम योगदान दिया.

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वॉशिंगटन सुंदर ने अक्टूबर 2024 में पुणे टेस्ट के दौरान भी डेवोन कॉन्वे को आउट किया था. तब भारतीय ऑफ स्पिनर ने पारी में 59 रन देकर सात विकेट हासिल किए थे. यह आज भी टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है.

डेवोन कॉन्वे ने 2024 में भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में शतक से नौ रन पहले अपना विकेट गंवाया था. इसके बाद पुणे टेस्ट की पहली पारी में उन्होंने 76 रन बनाए थे. अब क्राइस्टचर्च में भी उन्होंने अर्धशतक लगाया, लेकिन इस बार भारतीय गेंदबाज और फील्डर ने उनकी इनिंग्स को आगे नहीं बढ़ने दिया.

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