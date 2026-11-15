'टेरर पर जीरो टॉलरेंस, बस बात खत्म', भारत के सेल्फ डिफेंस के हक में पूर्व US विदेश मंत्री की दो टूक

अमेरिका भारत के आत्मरक्षा के अधिकार का सम्मान करे और आतंकवाद के प्रति 'जीरो-टॉलरेंस' नीति अपनाए. पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ये बयान दिया है. एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि नई दिल्ली और इस्लामाबाद के साथ अमेरिका के संबंधों को "मूल रूप से अलग" हैं. उन्होंने कहा कि आतंकवाद पर हमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी चाहिए, बस बात खत्म. इसका मतलब यह है कि हमें भारत के अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान करना होगा.

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ब्लिंकन ने कहा, "भारत एक ग्लोबस फोर्स है." उन्होंने आगे कहा कि वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच के संबंध और साझा हित "वास्तव में वैश्विक प्रकृति के" हैं.

इसके विपरीत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंध "क्षेत्रीय" हैं. ब्लिंकन ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान, 'इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन' के चेयरमैन जावेद अशरफ के साथ बातचीत में यह बात कही.

उन्होंने कहा, "पाकिस्तान के साथ संबंध क्षेत्रीय हैं और अभी भी कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जहां हमें उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर आतंकवाद से निपटने के मामले में. लेकिन ये संबंध बुनियादी तौर पर बिल्कुल अलग हैं."

उन्होंने आगे कहा, "आतंकवाद के प्रति हमारी नीति 'ज़ीरो-टॉलरेंस' की होनी चाहिए. बस बात खत्म. और इसका मतलब यह है कि हमें भारत के अपनी रक्षा करने के अधिकार का सम्मान करना होगा."

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ब्लिंकेन ने कहा कि अमेरिका की रणनीति में दो बातें शामिल होनी चाहिए: एक तो हमलों का जवाब देने के भारत के प्रयासों का समर्थन करना, और दूसरा, परमाणु हथियारों से लैस इन दो पड़ोसी देशों नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास करना.

उन्होंने कहा कि तनाव को बढ़ने से रोकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि दोनों देशों के पास मौजूद हथियारों में भारी तबाही मचाने की क्षमता है।

इस्लामाबाद के साथ वाशिंगटन के पुराने संबंधों पर बात करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि 'शीत युद्ध' (कोल्ड वॉर) और अफ़ग़ानिस्तान युद्ध के दौरान अमेरिका के रणनीतिक हितों की वजह से, शायद अमेरिकी सरकारों ने पाकिस्तान के नागरिक और सैन्य तंत्र की उतनी आलोचना नहीं की, जितनी की जानी चाहिए थी.

उन्होंने आगे कहा, "और निश्चित रूप से, अमेरिका के पास अब और ज़्यादा करने का मौक़ा है."

भारत-अमेरिका संबंधों पर बात करते हुए ब्लिंकन ने पिछले कुछ दशकों में आए बदलाव को 'दूरी' से 'रणनीतिक साझेदारी' में तब्दील होने के रूप में बताया. उन्होंने कहा कि यह साझेदारी साझा हितों और दोनों देशों के लोगों के बीच गहरे संबंधों पर टिकी है.

उन्होंने कहा, "हम दूरियों से निकलकर एक सच्ची और कुछ मायनों में अनोखी साझेदारी तक पहुंचे हैं, जो रणनीतिक हितों के मेल पर बनी है. बेशक, इसके पीछे हमारे समाजों के बीच लोगों के आपसी गहरे संबंध भी हैं."

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उन्होंने दोनों देशों के बीच सहयोग के एक अहम क्षेत्र के रूप में 'उभरती हुई तकनीकों' का जिक्र किया, जिसमें अंतरिक्ष, क्वांटम तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिलकर काम करना शामिल है.

उन्होंने कहा, "अगला कदम तकनीकी सहयोग का है यानी अंतरिक्ष, तकनीक, क्वांटम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में मिलकर काम करने की हमारी क्षमता."

रूस के साथ भारत के संबंधों पर, ब्लिंकेन ने इस साझेदारी के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया और कहा कि वाशिंगटन यह उम्मीद नहीं करता कि नई दिल्ली इन रिश्तों को खत्म कर दे.

उन्होंने कहा, "कुछ ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जहां हमारे नजरिए अलग हों. हम समझते हैं कि भारत और रूस के बीच एक गहरा ऐतिहासिक संबंध है. इसलिए, हम यह नहीं चाहते कि वे इसे खत्म कर दें."

ब्लिंकन तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल में विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि दुनिया आज एक बहुत बड़े निर्णायक मोड़ पर खड़ी है.उन्होंने इसके पीछे तेजी से हो रहे तकनीकी बदलाव, असमानता और बदलती वैश्विक शक्ति का हवाला दिया.



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