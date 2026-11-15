ड्राइवर चिल्लाते रहे, अफसर सुनते रहे... बिना ब्रेक के 463KM पटरी पर दौड़ी वंदे भारत, रेलवे ने बिठाई जांच

झारखंड से उत्तर प्रदेश जा रही एक खाली वंदे भारत ट्रेन करीब 463 किलोमीटर तक ऐसे ही दौड़ती रही, जिसके कोचों में ब्रेक काम नहीं कर रहे थे. हैरानी की बात यह है कि रास्ते में लोको पायलट ने इसकी शिकायत भी की, लेकिन रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन को रोकने के बजाय आगे जाने दिया. मामला सामने आने के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं.

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यह घटना 24 अक्टूबर की है. खाली वंदे भारत ट्रेन को झारखंड के हटिया से उत्तर प्रदेश के झांसी तक ले जाना था. इसके लिए मालगाड़ी के इंजन का इस्तेमाल किया गया. नियम के मुताबिक, वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम को मालगाड़ी के इंजन के ब्रेक सिस्टम से जोड़ना जरूरी था, ताकि पूरी ट्रेन के ब्रेक ठीक से काम कर सकें. लेकिन इस व्यवस्था में चूक हुई.

रांची पहुंचते ही लोको पायलट ने की शिकायत

हटिया से ट्रेन रवाना होने के बाद लोको पायलट ने ब्रेक की जांच की. इस दौरान उसे पता चला कि ट्रेन के ब्रेक बहुत कमजोर हैं और ठीक से काम नहीं कर रहे. रांची स्टेशन पहुंचने पर उसने सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर को लिखित शिकायत दी. इसके बावजूद ट्रेन को उसी हालत में आगे जाने की अनुमति दे दी गई. इसके बाद मुरी स्टेशन से ट्रेन चलाने वाले दूसरे लोको पायलट ने भी ब्रेक ठीक से काम नहीं करने की जानकारी कंट्रोलरों को दी. उसने बताया कि BP प्रेशर कम करने पर भी ब्रेक नहीं लग रहे थे. यानी रास्ते में दो बार इस खराबी की जानकारी दी गई, फिर भी ट्रेन का सफर जारी रहा.

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DDU स्टेशन पर खुली ब्रेक सिस्टम की गड़बड़ी

उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन पर रेलवे कर्मचारियों ने शिकायत को गंभीरता से लिया. यहां ट्रेन की जांच की गई तो पता चला कि सभी कोचों के ब्रेकिंग सिस्टम अलग कर दिए गए थे. इसी वजह से कोचों में ब्रेक नहीं लग रहे थे. इस दौरान, ट्रेन ने करीब 463 किलोमीटर का सफर सिर्फ इंजन के ब्रेक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के सहारे पूरा किया. कोचों के ब्रेक इस दौरान काम नहीं आए.

कई स्तर पर लापरवाही की बात आई सामने

दक्षिण पूर्व रेलवे के शुरुआती जांच आदेश में कोच और वैगन विभाग के कर्मचारियों, सेक्शन कंट्रोलरों, ट्रैक्शन कंट्रोलरों और ट्रेन चलाने वाले स्टाफ की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं. कोचों की देखरेख करने वाले कर्मचारियों ने ट्रेन रवाना करने से पहले खुद जांच नहीं की कि ब्रेक काम कर रहे हैं या नहीं. आदेश में यह भी कहा गया कि ट्रेन चलाने वाला स्टाफ वंदे भारत के ब्रेकिंग सिस्टम से पूरी तरह परिचित नहीं था. इसलिए उसने यह भी जांच नहीं की कि कोचों में ब्रेक लग रहे हैं या नहीं.

रेलवे ने इस चूक को गंभीर सुरक्षा चिंता बताया है. उसका कहना है कि ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था. अब रांची के DRM को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदार कर्मचारियों की भूमिका पता लगाने और भविष्य में ऐसी घटना रोकने के उपाय करने को कहा गया है. इससे पहले, 11 नवंबर को असम में कोलकाता-सैरांग एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी. दोनों घटनाओं में लगभग एक जैसी लापरवाही की गई है.



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