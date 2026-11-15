बेंगलुरु में पत्नी के सामने रियल एस्टेट कारोबारी की हत्या, बाइक सवार दो हमलावरों ने धारदार हथियारों से किया हमला

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक रियल एस्टेट कारोबारी की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई. शुक्रवार सुबह बाइक पर सवार दो अज्ञात हमलावरों ने 39 वर्षीय कारोबारी पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया. वारदात उस समय हुई, जब कारोबारी अपनी पत्नी के साथ ऑफिस पहुंचा था. गंभीर रूप से घायल कारोबारी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस को आशंका है कि हत्या के पीछे रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ा विवाद हो सकता है.

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जानकारी के मुताबिक, मृतक की पहचान चरण गौड़ा के रूप में हुई है. वह मूल रूप से चन्नापटना तालुक का रहने वाला था और अपने परिवार के साथ बेंगलुरु के येलहंका स्थित कोगिलु इलाके के पास रहता था.

पत्नी ऑफिस की तरफ बढ़ी, तभी हमलावरों ने किया हमला

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि घटना शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे की है. चरण गौड़ा अपनी पत्नी के साथ एक बैंक के पास स्थित अपने ऑफिस पहुंचा था.

कार से उतरने के बाद उसकी पत्नी ऑफिस की ओर बढ़ गई, जबकि चरण गौड़ा कार में बैठकर मोबाइल फोन पर बात कर रहा था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात हमलावर वहां पहुंचे और धारदार हथियारों से उस पर हमला कर दिया.

हमला इतना गंभीर था कि चरण गौड़ा बुरी तरह घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

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पहले से घात लगाए बैठे थे हमलावर?

पुलिस को संदेह है कि दोनों हमलावर पहले से ही कारोबारी का इंतजार कर रहे थे. जैसे ही चरण गौड़ा अपने ऑफिस के पास पहुंचा, उन्होंने वारदात को अंजाम दिया.

पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि हत्या का संबंध चरण गौड़ा के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े किसी विवाद से हो सकता है. हालांकि, पुलिस अभी अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है.

CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस

हमलावरों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए पुलिस घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.

पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हमलावर कहां से आए थे और वारदात के बाद किस दिशा में भागे. फिलहाल दोनों आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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