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Trump NVIDIA Connection: बड़ा खुलासा... ट्रंप ने पहले ही कर ली थी $5000000 के NVIDIA शेयरों की शॉपिंग!

Donald Trump ने एनवीडिया के शेयरों में भारी भरकम निवेश किया था और उनकी टाइमिंग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इसमें बताया गया है कि चीन के लिए एआई चिप एक्सपोर्ट का रास्ता साफ करने के ठीक पहले उन्होंने करीब 5 मिलियन डॉलर की खरीदारी की थी.

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डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया शेयरों में किया था बड़ा निवेश. (Photo: Reuters)
डोनाल्ड ट्रंप ने एनवीडिया शेयरों में किया था बड़ा निवेश. (Photo: Reuters)

एनवीडिया के चीन कनेक्शन, NVIDIA CEO जेन्सेन हुआंग के इस्तीफे के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है. एंटी-करप्शन ग्रुप डीक्लेप्टोक्रेसी के पब्लिक फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के एनालिसिस के साथ ही द गार्डियन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने चिप मेकर कंपनी के शेयरों की तगड़ी खरीदारी कर ली थी और इसके बाद चीन पर से एडवांस्ड एआई चिप एक्सपोर्ट से जुड़े बैन को हटाया था. यानी चीन को चिप बेचने के लिए रास्ता साफ कर दिया था. 

चीन से बैन हटाने से पहले खरीदारी
डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े इस खुलासे में साफ किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के चीन को एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप एक्सपोर्ट पर बाइडेन-एरा के बैन को हटाने से ठीक पहले 1 मिलियन डॉलर से 5 मिलियन डॉलर के बीच Nvidia Shares खरीदे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप का यह ट्रांजेक्शन मई 2025 में हुआ था, यानी ठीक एक दिन पहले जब एडमिनिस्ट्रेशन ने AI डिफ्यूजन फ्रेमवर्क वापस लिया था. 

गौरतलब है कि ये फेमवर्क रूल एक ऐसा नियम था, जिसे खासतौर पर नेशनल सिक्योरिटी के आधार पर चीन को एडवांस्ड चिप्स बेचने की Nvidia की क्षमता को सीमित करने के लिए बनाया गया था. पॉलिसी बदलाव के बाद Nvidia के शेयरों की कीमत बढ़ी, जिससे चिप बनाने वाली कंपनी के लिए उस मार्केट में सेल्स बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया, जो पहले उसके रेवेन्यू का लगभग एक चौथाई हिस्सा था.

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यह भी पढ़ें: Nvidia की AI चिप और जेनसन हुआंग विवाद के बीच ट्रंप का चीन दौरा क्यों अहम?

ट्रंप के 2100 ट्रेड का खुलासा
डीक्लेप्टोक्रेसी के रिव्यू के अनुसार, डोनाल्ड ट्रंप ने 2025 के दौरान 68 AI से जुड़ी कंपनियों में 53 Nvidia इन्वेस्टमेंट और लगभग 2,100 ट्रेड की जानकारी दी. इसके साथ ही Apple, Meta और Microsoft जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में भी बड़ी खरीदारी की थी. 

एनालिसिस में 9 दिसंबर 2025 के एक ट्रांजैक्शन पर फोकस किया गया है, जिसमें ट्रंप ने 5 मिलियन डॉलर या इससे भी बड़ी बड़ी वैल्यू के Nvidia शेयर खरीदे थे. यह उस समय के आसपास हुआ जब एडमिनिस्ट्रेशन की एक अलग पॉलिसी में बदलाव करके चीन को H200 चिप्स के शिपमेंट को मंजूरी दी गई थी. हालांकि, डिस्क्लोजर फाइलिंग स्टॉक ट्रेड की टाइमिंग और रिपोर्टेड वैल्यू रेंज दर्शाती हैं, लेकिन यह नहीं दिखातीं कि राष्ट्रपति की पर्सनल होल्डिंग्स ने एडमिनिस्ट्रेशन के पॉलिसी फैसलों पर सीधे असर डाला या नहीं.

यह भी पढ़ें: इधर NVIDIA से जेनसन हुआंग का इस्‍तीफा, उधर चीन में भी मचा हड़कंप!

ट्रंप के सलाहकारों ने क्या कहा?
इस ताजा रिपोर्ट ने कैपिटल हिल पर निगरानी की डिमांड को तेज कर दिया है और डेमोक्रेटिक सांसदों ने ट्रेड के समय को लेकर संभावित हितों के टकराव की औपचारिक जांच की दिशा में कदम उठाए हैं. वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति ट्रंप के सलाहकारों ने कहा कि ये ट्रांजैक्शन ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के जरिए हुए थे.

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बहरहाल, यह जांच व्हाइट हाउस और Nvidia लीडरशिप के बीच संबंधों पर बढ़ते फोकस के बीच हो रही है. रिपोर्ट के मुताबिक, Nvidia के पूर्व सीईओ जेन्सेन हुआंग (Jensen Huang), जिन्हें ट्रंप का करीबी सहयोगी बताया गया है, वो कई बार अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले हैं. उन्होंने हाल ही में एक संदिग्ध चीनी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव के साथ कथित संबंधों से जुड़े विवाद के बीच अपने पद से इस्तीफा दिया है. बता दें कि Nvidia ने अक्टूबर 2025 में व्हाइट हाउस बॉलरूम प्रोजेक्ट के लिए 25 मिलियन डॉलर का योगदान भी दिया था.

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