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Metro Train Alert: यहां 5 दिन नहीं चलेगी ब्लू लाइन मेट्रो, हर रविवार को सस्पेंड, जानिए वजह

Metro Suspension Alert: मेट्रो से सफर करने वालों को Metro Rail Corp की ओर से सलाह दी गई है, इन पांच रविवार को ट्रेन से जुड़ी अपडेट को चेक करके ही घर से निकलें.

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मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी. (Photo: File/ITG)
मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से दी गई जानकारी. (Photo: File/ITG)

अगर आप मेट्रो से सफर करते हैं और कोलकाता में रहते हैं, तो फिर ये खबर आपके लिए खास है. दरअसल, यहां पर पांच रविवार के लिए मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस को बंद किया जा रहा है और इसकी शुरुआत 15 नवंबर से हो गई है. इससे कई स्टेशनों पर यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है? 

15 नवंबर से 13 दिसंबर तक असर
कोलकाता मेट्रो की ब्लू लाइन सर्विस पांच रविवार को बंद रहेंगी, मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से प्रवाभित मेट्रो स्टेशनों, तारीख और समय के बारे में पूरी डिटेल शेयर कर दी गई है. कोलकाता मेट्रो के यात्रियों को 15 नवंबर से 13 दिसंबर 2026 के बीच लगातार पांच रविवार को ब्लू लाइन पर सेवा में रुकावट का सामना करना पड़ेगा.

सुबह 9 से शाम 6 तक सर्विस बंद
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलकाता मेट्रो रेल के एक ऑफिशियल बयान में बताया गया है कि इसके चलते शहीद खुदीराम और महानायक उत्तम कुमार के बीच सर्विस 15, 22 और 29 नवंबर और 6 दिसंबर को सस्पेंड रहेंगी. वहीं 13 दिसंबर को यह सस्पेंशन शहीद खुदीराम से मैदान तक रहेगा. ये रोक सभी पांचों रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच लागू रहेंगी.

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वे सेक्शन जहां सेवाएं बंद रहेंगी
पूरी डिटेल पर नजर डालें, तो 15 नवंबर को रविवार के दिन शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार स्टेशन पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक ब्लू लाइन सर्विस बंद है. इसके बाद 22 नवंबर को शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार स्टेशन, 29 नवंबर को शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार स्टेशन, 6 दिसंबर को शहीद खुदीराम से महानायक उत्तम कुमार स्टेशन और 13 दिसंबर को शहीद खुदीराम मैदान स्टेशन पर संचालन नहीं होगा. 

इस रुकावट की वजह क्या? 
कोलकाता मेट्रो रेलवे की ओर से इस रुकावट के पीछे के कारणों के बारे में भी जानकारी शेयर की गई है. इसमें कहा गया है कि 15 नवंबर से शुरू होकर पांच रविवार तक ब्लू लाइन सेवाओं पर कुछ समय के लिए रोक लगाने की घोषणा मेट्रो रेलवे कॉरिडोर के कुछ हिस्सों में मेंटेनेंस कार्यों के चलते की गई है.

इसमें बताया गया है कि पहले चार रविवार को, मेंटेनेंस पीरियड के दौरान दक्षिणेश्वर और महानायक उत्तम कुमार के बीच ट्रेनें चलेंगी. महानायक उत्तम कुमार से आगे शहीद खुदीराम की ओर जाने वाले यात्रियों को दूसरे ट्रांसपोर्ट इंतजाम करना होगा. 

नॉर्मल सर्विस कब शुरू होंगी?
मेट्रो रेलवे को उम्मीद है कि मेंटेनेंस का काम पूरा होने पर, हर प्रभावित रविवार को शाम 6 बजे के बाद पूरी ब्लू लाइन पर रेगुलर ऑपरेशन फिर से शुरू हो जाएगा. शहीद खुदीराम और दक्षिणेश्वर से आखिरी ट्रेनें अपने रेगुलर शेड्यूल के हिसाब से चलेंगी. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले सर्विस अपडेट चेक कर लें, खासकर मेंटेनेंस के समय को जांच लें.

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