ट्रंप के अपनों की आंख में खटकने लगे थे हुआंग, NVidia के पूर्व चीफ जेनसन के पतन के पीछे की कहानी कुछ और है!

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Nvidia को खड़ा करने वाले CEO जेनसन हुआंग का अमेरिका की राजनीति में भी प्रभाव बढ़ गया था. अमेरिका में उनका असर AI इंडस्ट्री में उनकी ताकत जितना ही अहम हो गया था. हुआंग की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक सीधी पहुंच बन गई थी.

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हुआंग ने ट्रंप को एडवांस AI चिप्स चीन को बेचने की अनुमति देने के लिए भी राजी कर लिया था. अमेरिका में इस बात पर बहस चल रही थी कि अमेरिकी तकनीक को चीन से दूर रखा जाए या फिर चीन को अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए. इस बहस में हुआंग की राय अहम हो गई थी. हालांकि, ट्रंप के साथ नजदीकी के चलते हुआंग खुद भी आलोचनाओं और निशाने का सामना करने लगे थे.

ट्रंप पर हुआंग के प्रभाव को खत्म करना चाहते थे लोग

इस विवाद के पीछे टेक्नोलॉजी कंपनियों और चीन के खिलाफ सख्त रुख रखने वाले लोगों के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा था. इन लोगों का मानना था कि चीन को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के फैसलों पर जेनसन हुआंग का जरूरत से ज्यादा प्रभाव था. द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन के कुछ अधिकारी हुआंग के इस प्रभाव को खत्म करना चाहते थे. चिप नीति से जुड़े एक पूर्व अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखने की शर्त पर बताया, 'वे राष्ट्रपति पर जेनसन हुआंग के प्रभाव को खत्म करना चाहते थे.'

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Photo: Reuters

चिप निर्यात नीति को लेकर उनके रुख ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों, सांसदों और नीति विशेषज्ञों के आमने-सामने ला खड़ा कर दिया था. वे चीन की अमेरिकी उन्नत तकनीक तक पहुंच को रणनीतिक खतरा मानते थे. चीन को AI चिप्स बेचने के मुद्दे पर हुआंग और अमेरिकी प्रशासन में सख्त रुख रखने वाले लोगों के बीच बढ़ता गया.

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जेनसन हुआंग का मानना था कि अमेरिकी कंपनियों को चीन में चिप बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए. उनका तर्क था कि इससे अमेरिका को ही फायदा होगा. हुआंग के मुताबिक, अगर चीनी कंपनियां अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल करती रहेंगी तो वे उसी पर निर्भर रहेंगी. यह चीन को खुद की तकनीक विकसित करने के लिए मजबूर करने से बेहतर है.

एनवीडिया के चिप्स को लेकर था विवाद

हालांकि, चीन को लेकर सख्त रुख रखने वाले अमेरिकी नेताओं और अधिकारियों की राय इससे अलग थी. उनका मनना था कि एनवीडिया की एडवांस्ड AI चिप्स अमेरिका के लिए बहुत अहम है. अगर ये चिप्स चीन को बेची जाती हैं तो इससे अमेरिका के रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी को ताकत मिल सकती है. यह विवाद तब और बढ़ा जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कमाई में राजस्व में हिस्सेदारी के बदले चीन को एनवीडिया की कुछ चिप्स बेचने की मंजूरी दे दी.

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माना जाता है कि इस फैसले में हुआंग की ट्रंप से सीधी बातचीत की अहम भूमिका रही. दिसंबर 2025 में वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक ने इस समझौते को दो प्रभावशाली हस्तियों के बीच हुई बातचीत का नतीजा बताया था. लेकिन प्रशासन में हर कोई इस तरीके से सहमत नहीं था.

ऐसे हुआ हुआंग के अफेयर का खुलासा

'द वाशिंगटन पोस्ट' के मुताबिक, दो पूर्व अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कुछ अधिकारी इस बात से नाराज थे कि हुआंग को इतनी पहुंच हासिल थी और ट्रंप के फैसलों पर उनका असर दिखता था. इस मामले में नया मोड़ तब आया, जब अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रुबियो ने हुआंग के एक चीनी महिला कारोबारी के साथ संबंधों को लेकर दखल दिया. अमेरिकी खुफिया एजेसियों को शक था कि इस महिला के चीनी खुफिया एजेंसियों से संबंध हैं.

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द वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, रुबियो ने CIA की एक रिपोर्ट के आधार पर ट्रंप को मेमो भेजा, जिसमें उन्होंने इस रिश्ते को लेकर चेतावनी दी थी. मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया रुबियो ने अपना मेमो तैयार करते समय एजेंसी के निष्कर्षों को सख्त शब्दों में पेश किया था. बाद में यह रिपोर्ट मीडिया में लीक हो गई. इससे हुआंग के निजी संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर की बात सबके सामने आ गई. हुआंग ने बाद में यह माना कि उनका एनवीडिया के एक ग्राहक की एग्जीक्यूटिव के साथ अफेयर था. उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी.

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एनवीडिया के बोर्ड ने इस बात की जांच शुरू की कि क्या इससे कंपनी की सुरक्षा के साथ कोई समझौता हुआ है. हालांकि, शुरुआत में बोर्ड ने कहा था कि उन्हें हुआंग के नेतृत्व पर भरोसा है. लेकिन बाद में यह विवाद और बढ़ गया जब एनवीडिया की ही एक कर्मचारी के साथ हुआंग के अफेयर की खबरें आई. इसके बाद हुआंग ने CEO पद से इस्तीफा दे दिया.

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