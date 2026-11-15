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ऐसी टक्कर कि हवा में उछल गई कार, चपेट में आई पैदल चल रही महिला... रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

हिमाचल प्रदेश के सोलन के नालागढ़ में तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को टक्कर मार दी. टक्कर से खड़ी कार उछलकर पैदल जा रही महिला से टकरा गई. हादसे में महिला घायल हो गई. पूरी घटना CCTV में कैद हुई है.

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सोलन जिले के नालागढ़ में हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)
सोलन जिले के नालागढ़ में हुआ हादसा. (Photo: Screengrab)

सड़क किनारे एक महिला आराम से पैदल जा रही थी. पास में एक कार खड़ी थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई. उसने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी कि कार उछलकर महिला की तरफ जा पहुंची. महिला इसकी चपेट में आ गई. टक्कर मारने वाली कार भी हवा में उछलकर सड़क के बीचोंबीच पलट गई. रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में हुआ है.

घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें हादसे का पूरा मंजर दिखाई दे रहा है. हादसे में एक महिला घायल हुई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.

यहां देखें वीडियो

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घटना नालागढ़ के दतौवाल इलाके की है. CCTV फुटेज में दिखता है कि सड़क किनारे एक कार खड़ी है. उसी के पास से एक महिला पैदल गुजर रही है. तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है. वह सीधे खड़ी कार से टकरा जाती है.

यह भी पढ़ें: पंजाब में भीषण सड़क हादसा... मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की दो बसें आमने-सामने भिड़ीं, 6 की मौत, 16 जख्मी

इस दौरान टक्कर इतनी जोरदार होती है कि खड़ी कार अपनी जगह से उछलकर आगे बढ़ जाती है और महिला उसकी चपेट में आ जाती है. इस दौरान टक्कर मारने वाली कार भी सड़क पर पलट जाती है. कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है.

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लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. महिला को चोटें आई थीं. स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार किस वजह से बेकाबू हुई और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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