ऐसी टक्कर कि हवा में उछल गई कार, चपेट में आई पैदल चल रही महिला... रोंगटे खड़े कर देगा ये वीडियो

सड़क किनारे एक महिला आराम से पैदल जा रही थी. पास में एक कार खड़ी थी. सब कुछ सामान्य लग रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार में एक कार आई. उसने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को ऐसी टक्कर मारी कि कार उछलकर महिला की तरफ जा पहुंची. महिला इसकी चपेट में आ गई. टक्कर मारने वाली कार भी हवा में उछलकर सड़क के बीचोंबीच पलट गई. रोंगटे खड़े कर देने वाला यह हादसा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ में हुआ है.

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घटना का CCTV फुटेज सामने आया है. इसमें हादसे का पूरा मंजर दिखाई दे रहा है. हादसे में एक महिला घायल हुई है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया.

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घटना नालागढ़ के दतौवाल इलाके की है. CCTV फुटेज में दिखता है कि सड़क किनारे एक कार खड़ी है. उसी के पास से एक महिला पैदल गुजर रही है. तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है. वह सीधे खड़ी कार से टकरा जाती है.

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इस दौरान टक्कर इतनी जोरदार होती है कि खड़ी कार अपनी जगह से उछलकर आगे बढ़ जाती है और महिला उसकी चपेट में आ जाती है. इस दौरान टक्कर मारने वाली कार भी सड़क पर पलट जाती है. कुछ ही सेकंड में सड़क पर अफरा-तफरी मच जाती है.

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लोगों की मदद से घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया

हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे. महिला को चोटें आई थीं. स्थानीय लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. इस हादसे का CCTV फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि कार किस वजह से बेकाबू हुई और हादसा किन परिस्थितियों में हुआ.

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