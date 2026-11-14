NVIDIA से जेनसन हुआंग के इस्‍तीफे के बाद चीन में भी हड़कंप मच गया है. चीन के कई एआई प्रोजेक्‍ट पर संकट छा गया है. ऐसा माना जा रहा है कि जेनसन हुआंग के इस्‍तीफे के बाद चीन के कई प्रोजेक्‍ट्स में या तो देरी हो सकती है या फिर रुक सकते हैं. ये सभी AI प्रोजेक्‍ट्स सिर्फ एनवीडिया के ही भरोसे हैं.

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रिपोर्ट में कहा गया है कि हुआंग के इस्‍तीफे और जांच बढ़ने के कारण चीन को एआई चिप सप्लाई में रुकावट या महंगे रीडिज़ाइन का सामना करना पड़ सकता है. यह इस्तीफा तब आया है, जब कुछ दिन पहले ही उनका एक चीनी बिज़नेसवुमन से नाम जुड़ा. नाम जुड़ने के बाद ऐसा दावा किया गया है कि यह चीनी बिजनेस वुमेन एक चीनी स्‍पाई है. US अधिकारियों को बीजिंग के साथ इंटेलिजेंस कनेक्शन का शक है.

150 से ज्‍यादा एआई प्रोजेक्‍ट्स

रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें 150 से ज्‍यादा चीनी प्रोक्योरमेंट नोटिस, इन्वेस्टमेंट प्लान, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर का रिव्यू किया गया, उसमें ऐसे प्रोजेक्ट और इक्विपमेंट एग्रीमेंट की पहचान की गई जिनकी कीमत 23 बिलियन युआन ($3.2 बिलियन) से ज़्यादा थी. ये प्रोजेक्ट चीन के अमीर तट के साथ-साथ दूर-दराज के पश्चिमी प्रांतों में टेक्नोलॉजी हब में हैं.

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नतीजों से पता चला कि अमेरिका की चीन की एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स तक पहुंच को रोकने की कोशिशों के बावजूद चीन में Nvidia हार्डवेयर की मांग बनी हुई है. इसमें कहा गया है कि Nvidia टेक्नोलॉजी लोकल सरकार के सपोर्ट वाले वेंचर्स, यूनिवर्सिटीज़ और रीजनल कंप्यूटिंग सेंटर्स से जुड़े प्रोजेक्ट्स में बनी हुई है.

इस अनुमान में प्लान किए गए इन्वेस्टमेंट, साइन किए गए कॉन्ट्रैक्ट और पूरे किए गए इंस्टॉलेशन शामिल थे, जिसमें बिल्डिंग, पावर सिस्टम और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था, न कि सिर्फ Nvidia चिप्स पर होने वाला खर्च है.

कुछ प्रोजेक्‍ट चालू या फिर बन रहे

डेवलपर्स और इंस्टीट्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड Nvidia H100, H200 और H800 प्रोसेसर के आस-पास डिजाइन किए गए अरबों डॉलर के AI डेटा-सेंटर प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रहे हैं. कुछ फैसिलिटीज़ चालू हैं या बन रही हैं, जबकि दूसरी अभी भी प्लानिंग स्टेज में हैं. उदाहरण के लिए, उत्तर-पश्चिमी गांसु प्रांत में एक फैसिलिटी से साल के आखिर से पहले हजारों Nvidia चिप्स इंस्टॉल करने की उम्मीद थी, हालांकि यह साफ नहीं है कि प्रोसेसर आ गए हैं या नहीं.

हुआंग के जाने से Nvidia का लॉबिंग असर कम हो सकता है, क्योंकि US के सांसद एक्सपोर्ट कंट्रोल को और सख्त करने पर ज़ोर दे रहे हैं. वह पाबंदियों में ढील देने के लिए ज़ोरदार सपोर्टर रहे थे और पिछले साल उन्होंने कहा था कि चीन में Nvidia का मार्केट शेयर 95% से गिरकर ज़ीरो हो गया है.

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चीन में यूस एक्‍सपोर्ट का कंट्रोल

एनवीडिया ने कहा है कि US एक्सपोर्ट कंट्रोल ने उसे चीन के AI डेटा-सेंटर मार्केट से बाहर कर दिया है और उसके अनुमानों से चीनी डेटा-सेंटर कंप्यूटिंग रेवेन्यू को बाहर कर दिया है. हालांकि, IDC की एक रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2026 की पहली छमाही में चीनी AI-एक्सेलरेटर शिपमेंट में एनवीडिया का हिस्सा अभी भी 34% होगा.

मेगास्‍पीड से इस प्रोजेक्‍ट का नहीं कोई लेनादेना

रॉयटर्स ने जिन प्रोजेक्ट्स की पहचान की है, उनका मेगास्पीड या हुआंग से जुड़े आरोपों से कोई लेना-देना नहीं है. मेगास्पीड ने Nvidia चिप्स को गैर-कानूनी तरीके से चीन भेजने से इनकार किया है. Nvidia के बोर्ड ने एक इंडिपेंडेंट जांच शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे यह माना जा सके कि कंपनी के सीक्रेट्स या US नेशनल सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज हुआ है. ऐसा कोई पब्लिक नतीजा नहीं निकला है कि हुआंग ने एक्सपोर्ट-कंट्रोल कानूनों का उल्लंघन किया हो.

वॉशिंगटन ने 2022 में एडवांस्ड Nvidia प्रोसेसर पर रोक लगाना शुरू किया और तब से कंट्रोल और कड़े कर दिए हैं. US एडमिनिस्ट्रेशन ने जनवरी में एलिजिबल चीनी कस्टमर्स के लिए H200 एक्सपोर्ट लाइसेंस को केस-बाय-केस बेसिस पर रिव्यू करने का भी कदम उठाया.

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