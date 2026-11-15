कंप्यूटर बंद तो ऑफिस ठप, नेटवर्क फेल तो फ्लाइट्स कैंसिल... टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता कहीं बन न जाए मुसीबत?

टेक्नोलॉजी ने सभी लोगों की जिंदगी को आसान बना दिया है. ऑनलाइन पेमेंट हो या फिर ऑफिस की मीटिंग, अधिकतर काम मोबाइल के जरिए हो जाते हैं. बीते 4 दिनों में दो घटनाएं ऐसी हुई हैं, जिसने सभी को टेक्नोलॉजी दुनिया की एक दूसरी तस्वीर दिखा दी है. अब लोगों को ये सोचने को मजबूर कर दिया है कि क्या टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भरता आगे मुश्किलें पैदा करेगी. आइए इसका जवाब जानते हैं.

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शनिवार और रविवार को अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में कम्युनिकेशन ग्लिच के चलते हजारों फ्लाइट्स कैंसिंल हो चुकी हैं और कई फ्लाइट्स देरी से भी चल रही हैं. इस परेशानी के चलते लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है.

दूसरा केस माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का है, जिसको ठीक होने में करीब 36 घंटे का समय लगा और इसकी वजह से भारत समेत दुनिया के 70 देशों की कई डिजिटल सर्विस ठप हो चुकी थीं. इनमें माइक्रोसॉफ्ट आउटुलक मुख्य था.

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का इतना बड़ा असर कैसे

माइक्रोसॉफ्ट आउटेज का असर इसलिए भी इतना बड़ा था क्योंकि आज के समय में दुनियाभर में करोड़ों लोग हैं, जो अपने डेली के काम में Microsoft 365 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. इसमें ऑफिस का ईमेल, ऑनलाइन मीटिंग, फाइल शेयरिंग और क्लाउड पर मौजूद डेटा स्टोर जैसे काम हैं. ऐसे में Microsoft की सर्विस ठप होने का मतलब है कि कई कंपनियों में काम ठप होना.

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एक सिस्टम की खराबी से दूसरे सिस्टम पर क्यों पड़ता है असर

दरअसल, डिजिटल दुनिया में अधिकतर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. अधिकतर कंपनियां क्लाउड सर्विस का इस्तेमाल करती हैं. फिर चाहे वह बैंकिंग सिस्टम हो, एयरलाइंस सर्विस हो या फिर कम्युनिकेशन सिस्टम हो.

जैसे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप होने की वजह से दुनियाभर की कंपनियों और कुछ सरकारी काम-काज में बाधा आ गई.

अमेरिका के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीक खराबी के कारण फ्लाइट्स के बीच कम्युनिकेशन ठप हो गया. ऐसे में सभी एयरलाइंस के टेकऑफ को अस्थाई तौर पर कैंसिल कर दिया था, जिसे कुछ घंटे बाद शुरू कर दिया. ऐसे में लाखों पैसेंजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा.

क्या है सिंगल पॉइंट फेलियर?

किसी एक जरूरी सिस्टम में गड़बड़ी आने पर उसका असर दूसरे काम पर भी पड़ता है. इसको टेक्नोलॉजी की भाषा में सिंगल पॉइंट फेलियर (Single Point of Failure) कहा जाता है. यानी एक ऐसी कंडिशन जहां किसी एक अहम हिस्से के खराब होने से पूरा सिस्टम पर असर पड़ता है.

इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि टेक्नोलॉजी पर निर्भरता खराब है. असली समस्या तब पैदा होती है, जब किसी जरूरी सर्विस का दूसरा विकल्प मौजूद ना हो.

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अब आगे क्या है समाधान होना चाहिए

टेक्नोलॉजी पर निर्भरता को करना आज के समय में कोई समाधान नहीं है. आज के समय जिस लेवल पर डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें पुराने तरीकों पर वापस लौटना संभव नहीं है. ऐसे में जरूरी यह है कि तकनीकी खराबी आने पर जरूरी काम जारी रखने की दूसरी व्यवस्था भी होनी चाहिए.

इसके लिए बैकअप सर्वर और नेटवर्क तैयार करना चाहिए. अगर एक सिस्टम में खराबी आती है तो दूसरे विकल्प का इस्तेमल किया जा सके.

इमरजेंसी और जरूरी सर्विस का मैनु्अल कंट्रोल

कई जगह मैनुअल सिस्टम को रखना चाहिए. जैसे एयरोप्लेन का गेट मैनुअली होता है, ताकि किसी भी गड़बड़ी पर उसको आसानी से खोला और बंद किया जा सके. ऐसे ही जरूरी सर्विस या इमरजेंसी सर्विस का कंट्रोल मैनुअल होना चाहिए.

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रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए

टेक्नोलॉजी बेस्ड किसी भी सर्वर या गैजेट की रेगुलर टेस्टिंग होनी चाहिए. ताकि वक्त रहते खामी को दूर किया जा सके और किसी बड़े परेशानी से समय रहते बचा जा सके.

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