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भोपाल के VVIP इलाके में चोरी... BJP सरकार में मंत्री रहे विधायक के बंगले से नलों की टोटियां ले गए चोर

भोपाल के हाई सिक्योरिटी इलाके चार इमली में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय विश्नोई के बंगले में चोरी हुई. चोर ताले तोड़कर अंदर घुसे और नलों की टोटियां चुरा ले गए, पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है.

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पूर्व मंत्री और BJP विधायक के बंगले से नलों की टोटियां चोरी.(Photo:ITG)
पूर्व मंत्री और BJP विधायक के बंगले से नलों की टोटियां चोरी.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हाई सिक्योरिटी इलाके चार इमली में पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के बंगले में चोरी की वारदात से हड़कंप मच गया. चोर बंगले के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और वहां से नलों की टोटियां चोरी कर ले गए. अजय विश्नोई का बंगला स्पेशल डीजी अजय शर्मा के घर के सामने स्थित है. ऐसे में हाई सिक्योरिटी इलाके में हुई इस चोरी की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ ही आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है. पुलिस को उम्मीद है कि CCTV फुटेज के जरिए चोरों की पहचान हो सकती है.

फिलहाल पुलिस आसपास के इलाकों में भी संदिग्धों की जानकारी जुटा रही है. हाई सिक्योरिटी जोन में बंगले के ताले टूटने और चोरों के अंदर घुसकर सामान चोरी कर ले जाने से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस मामले की जांच में जुटी है. देखें VIDEO:- 

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ADCP अनिल शर्मा ने बताया चार इमली क्षेत्र में पूर्व मंत्री के यहां चोरी हुई है. जांच में पता चला हैं कि टोंटियां चोरी हुई हैं. पुलिस जांच कर रही है. फिलहाल मामला अभी दर्ज नहीं किया है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं.

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