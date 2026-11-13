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आने वाली हैं एक से बढ़कर एक कारें... मार्च 2027 तक बदल जाएगा मार्केट

साल 2026 खत्म होने को है और कारों की लॉन्चिंग का सिलसिला अभी भी जारी है. अगले कुछ दिनों में हमें कई नई कारें मार्केट में दिखेंगी. वहीं अगले साल की शुरुआत में भी कई नई गाड़ियां मार्केट में उतरेंगी. ये कारें अलग-अलग सेगमेंट को टार्गेट करेंगी, जिससे पूरे मार्केट को एक नया रूप मिल सकता है. आइए जानते हैं आने वाली कारों की खास बातें.

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भारतीय बाजार में अगले कुछ महीनों में एक दर्जन से ज्यादा कारें लॉन्च होने वाली है. (Photo: Mahindra Auto)
भारतीय बाजार में अगले कुछ महीनों में एक दर्जन से ज्यादा कारें लॉन्च होने वाली है. (Photo: Mahindra Auto)

2026 खत्म होने वाला है और इस साल भारतीय बाजार में कई कारें लॉन्च हुई हैं. हालांकि, लॉन्च का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं है. अगले कुछ दिनों में हमें कई कारों की लॉन्चिंग दिखने वाली है. नवंबर महीने की ही बात करें, तो हमें इस महीने एक नई कार कंपनी मार्केट में देखने को मिलेगी. 

इसके अलावा टोयोटा अपनी पॉपुलर कारों का अपडेट लाने वाली है. इसके साथ अगले साल फरवरी में भारत मोबिलिटी एक्सपो का आयोजन होने वाला है, जिसमें हमें कई गाड़ियां देखने को मिल सकती है. आइए जानते हैं अगले साल मार्च तक कौन-कौन सी कारें भारतीय बाजार में एंट्री कर सकती हैं. 

नई कंपनी की एंट्री

बीवाईडी डेंजा का नाम इस लिस्ट में सबसे पहले है. ये नया कार ब्रांड है जो 13 नवंबर को भारत में इंट्रोड्यूस हो रहा है. इसे बीवाईडी लेकर आ रही है. इस लग्जरी कार ब्रांड के तहत हमें दो गाड़ियां डेंजा डी9 और डेंजा जेड9 जीटी देखने को मिलेंगी. दोनों कारें लग्जरी सेगमेंट का हिस्सा होंगी. 

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25 नवंबर को टोयोटा अपनी पॉपुलर हाइब्रिड एमपीवी इनोवा हायक्रॉस का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर सकती है. ये कार नए फ्रंट फेस के साथ आएगी, जिसका डिजाइन हाल में लॉन्च हुए हायलेक्स ट्रक से इंस्पायर्ड होगा. इसके अलावा हमें कार का फ्लेक्स फ्यूल अवतार भी देखने को मिल जाएगा. 

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होंडा और जेएसडब्लू

होंडा अल्फा भी इस लिस्ट में शामिल है. ये कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जिसे भारत को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. वैसे होंडा एक कॉम्पैक्ट एसयूवी भी प्लान कर रही है, लेकिन अगले साल की शुरुआत में कंपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी को लॉन्च करेगी. 

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इस साल के आखिर में हमें जेएसडब्लू की पहली कार देखने को मिल सकती है. जेएसडब्लू कॉम्बैट की लॉन्च डेट अभी कन्फर्म नहीं हुई है, लेकिन इस कार को कंपनी 2026 के अंत में ही पेश कर सकती है. ये ग्लोबल मार्केट में आने वाली चेरी जेटूर टी2 पर बेस्ड होगी. 

महिंद्रा और फॉक्सवेगन

इसके अलावा महिंद्रा एक नई इलेक्ट्रिक एसयूवी पर काम कर रही है, जो 8 दिसंबर को लॉन्च कर सकती है. ये बीई 6 रैल-ई हो सकती है, जिसे कई बार टेस्ट करते हुए स्पॉट किया गया है. इसके अलावा संभावना है कि कंपनी एक्सईवी 9ई या 9एस का कोई नया वर्जन लॉन्च कर सकती है. 

फॉक्सवैगन वर्टस फेसलिफ्ट भी जल्द ही लॉन्च होने वाली है. कंपनी ने इस कार की लॉन्चिंग को कन्फर्म कर दिया है. ये कार 11 दिसंबर को भारतीय बाजार में एंट्री करने वाली है. ये कार काफी हद तक पहले की तरह ही दिखेगी. इसके अलावा कंपनी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी पर भी काम कर रही है, लेकिन उसकी लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं है. 

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महिंद्रा अगले साल जून तक चार एसयूवी को लॉन्च करने वाली है. इसमें एक स्कॉर्पियो स्पोर्ट हो सकती है, जो ब्रांड के विजन एस का प्रोडक्शन वर्जन होगी. हालांकि, इस कार की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. ये कार अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. 

सफारी ईवी और दूसरी कारें 

टाटा सफारी ईवी भी अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है. वहीं फरवरी में होने वाले भारत मोबिलिटी एक्सपो में भी कई कारें हमें देखने को मिलेंगी. इस इवेंट में हमें मारुति सुजुकी की 7-सीटर इलेक्ट्रिक कार देखने को मिल सकती है. वहीं अगले साल ही हुंडई क्रेटा थर्ड जेन, महिंद्रा स्कॉर्पियो लाइफस्टाइलर, किआ सोनेट सेकंड जेन, हुंडई आयोनिक पी और बीई 7 भी लॉन्च हो सकती है.

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