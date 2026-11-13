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गाजा के अस्पताल पर इजरायल की एयरस्ट्राइक, 13 साल के बच्चे समेत 6 की मौत

गाजा पट्टी में इजरायल ने एक अस्पताल पर हवाई हमला किया जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और 28 घायल हुए. मृतकों में एक सर्जन और 13 वर्षीय लड़का शामिल हैं.

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इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी गाजा के नासिर अस्पताल पर किए गए इस हमले में हमास के एक कमांडर को निशाना बनाया. (File Photo-Middle East Monitor)
इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी गाजा के नासिर अस्पताल पर किए गए इस हमले में हमास के एक कमांडर को निशाना बनाया. (File Photo-Middle East Monitor)

गुरुवार को गाजा पट्टी में एक बड़े अस्पताल पर इजरायल ने हवाई हमला किया. इस हमले में छह लोगों की मौत हो गई, जबकि 28 लोग घायल हो गए. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मृतकों में एक सर्जन और 13 वर्षीय लड़का भी शामिल है. यह हमला अस्पताल के सर्जिकल विंग पर हुआ. इससे पहले भी 2025 में इस अस्पताल पर हमला हो चुका है.

इजरायली सेना का कहना है कि दक्षिणी गाजा के नासिर अस्पताल पर किए गए इस हमले में हमास के एक कमांडर और दूसरे उग्रवादियों को निशाना बनाया गया था. हालांकि उसने इसका कोई सबूत पेश नहीं किया. इजरायल ने जिस कमांडर का जिक्र किया है, वह मृतकों में शामिल नहीं था. 

गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय और चश्मदीदों के मुताबिक, यह हमला अस्पताल के सर्जिकल विंग पर हुआ. इस हमले में 28 लोगों के घायल होने की सूचना है. पहले भी इजरायली सेना ने नासिर अस्पताल को निशाना बनाया है. 2025 में भी इजरायल ने इस अस्पताल पर हमला किया था जिसमें पांच पत्रकारों की मौत हो गई थी. 

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यह भी पढ़ें: अमेरिकी अर्ली-वार्निंग रडार पर बहरीन में ईरान ने किया हमला, कहा- हमले का बदला लिया

गुरुवार को इजरायल ने गाजा के अलग-अलग जगहों पर हमले किए. इन हमलों में कुल 10 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें ये छह लोग भी शामिल हैं. स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि यह हमले  देर अल-बलाह और गाजा सिटी में दो कारों पर किए गए. वहीं, जबालिया में एक इमारत पर भी हमला किया गया था. 

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इजरायली सेना की ओर से कहा गया है कि इन हमलों में उग्रवादियों को निशाना बनाया गया. गौरतलब है, अक्टूबर 2025 में हमास के साथ हुए सीजफायर के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले जारी हैं. इन हमलों में 1600 से ज्यादा फिलिस्तनियों की मौत हो चुकी है. अब तक इस संघर्ष में मरने वालों की कुल संख्या 74 हजार से ज्यादा हो चुकी है. 

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