Mahindra की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री... 6 लाख से ज्यादा ने खरीदी SUVs

अक्टूबर का महीना महिंद्रा के लिए शानदार रहा है. कंपनी ने इस महीने अपनी अब तक की बेस्ट एसयूवी होलसेल्स रिकॉर्ड की है. कंपनी ने अक्टूबर में 73,338 यूनिट्स को बेचा है. इसके साथ ही ब्रांड ने 6 लाख सालाना एसयूवी सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है. ये दूसरा साल है जब कंपनी ने 6 लाख एसयूवीज सेल्स का आंकड़ा पार किया है.

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जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच कंपनी ने 6,15,280 एसयूवीज को बेचा है. पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 19 परसेंट ज्यादा है. पिछले साल कंपनी ने इस दौरान 5,18,321 गाड़ियों को बेचा था. अभी नवंबर महीने की शुरुआत हुई है और महिंद्रा पिछले साल की कुल सेल्स से सिर्फ 10,323 यूनिट्स पीछे है.

70 हजार के पार मंथली सेल्स

2025 में कंपनी ने पूरे साल में कुल 6,25,603 एसयूवीज को बेचा था. नवंबर महीने में ही कंपनी इस आंकड़े को पार कर लेगी. जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2026 और अक्टूबर 2025 ही सिर्फ दो ऐसे महीने हैं जब महिंद्रा की मंथली सेल्स 70 हजार यूनिट्स के पार पहुंची है.

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पिछले महीने ही महिंद्रा ने अपनी पहली सीएनजी एसयूवी को लॉन्च किया है. ब्रांड ने एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी को लॉन्च किया है. ब्रांड की मानें, तो इस कार को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है. ये कार 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है.

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इस साल कैसा रही महिंद्रा की सेल्स?

2026 के 10 महीनों पर नजर डालें, तो पहली तिमाही में अभी तक कंपनी ने बेस्ट सेल्स की है. जनवरी से मार्च के बीच कंपनी ने 1,83,800 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल के मुकाबले ये 23 परसेंट की ग्रोथ है. वहीं दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून तक की सेल्स पर नजर डालें, तो कंपनी ने इस दौरान 1,74,745 यूनिट्स को बेचा है.

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2025 के मुकाबले ये 15 परसेंट की ग्रोथ है. वहीं तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की बात करें, तो कंपनी ने 1,83,397 एसयूवीज को बेचा है. ये आंकड़ा पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले 40 परसेंट ज्यादा है. वहीं चौथी तिमाही की शुरुआत 73,338 यूनिट्स की सेल्स से हुई है.

कंपनी आसानी से इस तिमाही में 2 लाख यूनिट्स की सेल्स के करीब पहुंच सकती है. वहीं इस साल कंपनी 7 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लेगी. ये पहली बार होगा जब कंपनी की सालाना सेल्स 7 लाख के पार पहुंचेगी. संभव है कि कंपनी 7.5 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा भी छू ले.

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