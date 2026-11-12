scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Mahindra की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री... 6 लाख से ज्यादा ने खरीदी SUVs

महिंद्रा के लिए 2026 अब तक सबसे अच्छी सेल्स वाला साल साबित हो सकता है. अब तक के आंकड़ों को देखें, तो कंपनी ने 6 लाख यूनिट्स की सालाना सेल्स का आंकड़ा पार कर लिया है. अक्टूबर के महीने में कंपनी ने 70 हजार से ज्यादा एसयूवीज को बेचा है. आइए आसान भाषा में समझते हैं महिंद्रा की सेल्स के आंकड़ों को.

Advertisement
X
Mahindra ने अक्टूबर में 70 हजार से ज्यादा एसयूवीज को बेचा है. (Photo: ITG)
Mahindra ने अक्टूबर में 70 हजार से ज्यादा एसयूवीज को बेचा है. (Photo: ITG)

अक्टूबर का महीना महिंद्रा के लिए शानदार रहा है. कंपनी ने इस महीने अपनी अब तक की बेस्ट एसयूवी होलसेल्स रिकॉर्ड की है. कंपनी ने अक्टूबर में 73,338 यूनिट्स को बेचा है. इसके साथ ही ब्रांड ने 6 लाख सालाना एसयूवी सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया है. ये दूसरा साल है जब कंपनी ने 6 लाख एसयूवीज सेल्स का आंकड़ा पार किया है. 

जनवरी से अक्टूबर 2026 के बीच कंपनी ने 6,15,280 एसयूवीज को बेचा है. पिछले साल के मुकाबले ये आंकड़ा 19 परसेंट ज्यादा है. पिछले साल कंपनी ने इस दौरान 5,18,321 गाड़ियों को बेचा था. अभी नवंबर महीने की शुरुआत हुई है और महिंद्रा पिछले साल की कुल सेल्स से सिर्फ 10,323 यूनिट्स पीछे है. 

70 हजार के पार मंथली सेल्स

2025 में कंपनी ने पूरे साल में कुल 6,25,603 एसयूवीज को बेचा था. नवंबर महीने में ही कंपनी इस आंकड़े को पार कर लेगी. जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद से अक्टूबर 2026 और अक्टूबर 2025 ही सिर्फ दो ऐसे महीने हैं जब महिंद्रा की मंथली सेल्स 70 हजार यूनिट्स के पार पहुंची है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mahindra 3XO
भूल जाएंगे NEXON, महिंद्रा ने चल दी चाल, आ रही धांसू SUV
Mahindra XUV 3XO CNG
24KM माइलेज... धांसू फीचर्स! महिंद्रा की CNG कार लॉन्च, कीमत इतनी
tata Safari
TATA की बड़ी तैयारी, ला रही नई 7-सीटर SUV, जल्द होगी लॉन्च
Mahindra Bolero Bold Edition
Mahindra ने चुपके से लॉन्च की बोल्ड SUV, मिलेंगे दमदार फीचर्स
Mahindra XUV 7XO crash test
64Kmph की रफ्तार से टकराई XUV 7XO, ऐसा हुआ हाल, देखें VIDEO

यह भी पढ़ें: बड़ी तैयारी में Mahindra... जून 2027 तक लॉन्च होंगी 3 नई गाड़ियां

पिछले महीने ही महिंद्रा ने अपनी पहली सीएनजी एसयूवी को लॉन्च किया है. ब्रांड ने एक्सयूवी 3एक्सओ जेडएनजी को लॉन्च किया है. ब्रांड की मानें, तो इस कार को बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला है. ये कार 24.7 किलोमीटर प्रति किलोग्राम की क्लेम्ड माइलेज के साथ आती है. 

Advertisement

इस साल कैसा रही महिंद्रा की सेल्स? 

2026 के 10 महीनों पर नजर डालें, तो पहली तिमाही में अभी तक कंपनी ने बेस्ट सेल्स की है. जनवरी से मार्च के बीच कंपनी ने 1,83,800 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल के मुकाबले ये 23 परसेंट की ग्रोथ है. वहीं दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से जून तक की सेल्स पर नजर डालें, तो कंपनी ने इस दौरान 1,74,745 यूनिट्स को बेचा है. 

यह भी पढ़ें: 24KM माइलेज, 5 स्टार सेफ्टी, Mahindra SUV की डिलीवरी शुरू

2025 के मुकाबले ये 15 परसेंट की ग्रोथ है. वहीं तीसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर की बात करें, तो कंपनी ने 1,83,397 एसयूवीज को बेचा है. ये आंकड़ा पिछले साल की तीसरी तिमाही के मुकाबले 40 परसेंट ज्यादा है. वहीं चौथी तिमाही की शुरुआत 73,338 यूनिट्स की सेल्स से हुई है. 

कंपनी आसानी से इस तिमाही में 2 लाख यूनिट्स की सेल्स के करीब पहुंच सकती है. वहीं इस साल कंपनी 7 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लेगी. ये पहली बार होगा जब कंपनी की सालाना सेल्स 7 लाख के पार पहुंचेगी. संभव है कि कंपनी 7.5 लाख यूनिट्स की सेल्स का आंकड़ा भी छू ले. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Mahindra की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री... 6 लाख से ज्यादा ने खरीदी SUVs |
    क्या आपने देखा ये पिंक डायमंड? 130 करोड़ में बिका, भारत से है कनेक्शन |
    भविष्य बताने वाली कंपनी अपने ही कर्मचारियों का भविष्य नहीं बचा पाई! पॉलीमार्केट में छंटनी की गाज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स पर सबसे बड़ा असर |
    बोर्डरूम के फ्लर्ट, ऑफिस रोमांस और गॉसिप... जब कॉरपोरेट बॉसेज की निजी जिंदगी बनी ग्लोबल सुर्खियां |
    हाथ पर एक जैसे टैटू, दिमाग में बदले की आग... 6 साल बाद पिता की हत्या का लिया बदला |
    चीन को Nvidia चिप तस्करी करने वाली कंपनी तक पहुंची जांच की आंच, अमेरिका को दिया ये भरोसा |
    फूल बेचने वाली महिला पर बुरी तरह बरसाए लाठी-डंडे, बचाने आए युवक पर भी हमला; दिल्ली पुलिस ने बनाई टीम |
    4 दिनों तक ऐसे मनेगा छठ महापर्व, जाने नहाय-खाय से पारण तक की तारीख |
    एकतरफा प्यार और जुनून... प्यार पर बनी ये फिल्में ज़रूर देखे Gen Z |
    पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं ने फिर पकड़ी रफ्तार, आंकड़ा 5517 पहुंचा
    Advertisement