बांदा में भीषण हिट एंड रन, ट्रेलर ने बाइक सवार तीन युवकों को कुचला, जीजा-साले की मौत

उत्तर प्रदेश के बांदा में हिट एंड रन का एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां तेज रफ्तार ट्रेलर ट्रक ने बाइक सवार तीन युवकों को पीछे से टक्कर मार दी. हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरा गंभीर रूप से घायल हो गया. मृतकों में रिश्ते के जीजा और साला शामिल हैं.

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तीनों युवक दीपावली का मेला देखकर फतेहपुर से अपने गांव लौट रहे थे. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के बाद बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और दोनों युवकों के शव सड़क पर बिखर गए.

यह हादसा बांदा-कानपुर हाईवे पर चिल्ला थाना क्षेत्र में हुआ. जानकारी के मुताबिक, जसपुरा थाना क्षेत्र के गड़रिया अंश पडुनिया डेरा निवासी अर्जुन का 16 वर्षीय बेटा पुष्पेंद्र अपने 19 वर्षीय चचेरे भाई लोकपाल और रिश्ते के जीजा दशरथ के साथ गुरुवार को फतेहपुर के जाफरगंज कस्बे में दीपावली का मेला देखने गया था. दशरथ कछार डेरा, थाना पैलानी क्षेत्र के रहने वाले थे. तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर मेला देखने पहुंचे थे.

मेला देखने के बाद तीनों युवक रात में बाइक से अपने गांव की तरफ लौट रहे थे. इसी दौरान बांदा-कानपुर हाईवे पर चिल्ला थाना क्षेत्र में पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे. हादसे में दशरथ और पुष्पेंद्र को गंभीर चोटें आईं और दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, तीसरा युवक लोकपाल घायल हो गया.

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हादसे की सूचना मिलते ही चिल्ला थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तीनों युवकों को सड़क से उठाया और घायल लोकपाल को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया. वहीं, दशरथ और पुष्पेंद्र के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया.

हादसे के बाद मौके पर क्षतिग्रस्त बाइक और सड़क पर बिखरे शवों के हिस्सों का भयावह मंजर दिखाई दिया. पुलिस ने मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस के मुताबिक, चिल्ला थाना क्षेत्र में एक बाइक पर तीन युवक सवार होकर फतेहपुर के जाफरगंज से मेला देखकर अपने गांव जसपुरा के गड़रिया लौट रहे थे. इसी दौरान पीछे से आए एक ट्रेलर ने उनकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी. इस हादसे में कछार डेरा निवासी दशरथ और जसपुरा क्षेत्र निवासी पुष्पेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, जसपुरा क्षेत्र के रहने वाले लोकपाल को चोटें आई हैं. घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है और दोनों मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए हैं. पुलिस का कहना है कि मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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