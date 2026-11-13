Chhath Puja 2026 Vrat Katha: क्यों की जाती है छठी मैया की पूजा? पढ़ें राजा प्रियव्रत से जुड़ी पौराणिक कथा

Chhath Puja 2026 Vrat Katha: छठ महापर्व हिंदू धर्म के सबसे खास त्योहारों में से एक है. यह पर्व भगवान सूर्य और छठी मैया को समर्पित है. चार दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में व्रती पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं. इसकी शुरुआत नहाय-खाय से होती है. इसके बाद खरना, डूबते सूर्य को अर्घ्य और फिर उगते सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा निभाई जाती है. मान्यता है कि छठी मैया की सच्चे मन से आराधना करने पर संतान को लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य मिलता है. साथ ही परिवार में सुख-शांति और खुशहाली बनी रहती है.

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छठ पर्व को लेकर कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं. मान्यता है कि त्रेतायुग में भगवान राम और माता सीता ने भी सूर्य देव की पूजा की थी. वहीं, महाभारत काल में कर्ण और द्रौपदी द्वारा सूर्य उपासना किए जाने का भी उल्लेख मिलता है. इसके अलावा राजा प्रियव्रत से जुड़ी एक कथा को छठ पूजा की शुरुआत से जोड़कर देखा जाता है. आइए जानते हैं छठी मैया की पूजा से जुड़ी पौराणिक कथा.

छठ पूजा 2026 कब से कब तक है?

13 नवंबर 2026, शुक्रवार: नहाय-खाय

14 नवंबर 2026, शनिवार: खरना

15 नवंबर 2026, रविवार: संध्या अर्घ्य

16 नवंबर 2026, सोमवार: उषा अर्घ्य और व्रत का पारण

छठी मैया की पूजा की पौराणिक कथा

पौराणिक कथा के अनुसार, प्राचीन समय में प्रियव्रत नाम के एक राजा थे. उनकी पत्नी का नाम मालिनी था. राजा और रानी के पास धन-दौलत और सुख-सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण दोनों परेशान रहते थे. एक दिन राजा अपनी समस्या लेकर महर्षि कश्यप के पास पहुंचे. उन्होंने संतान प्राप्ति का उपाय पूछा. तब ऋषि ने उन्हें पुत्र की कामना से यज्ञ करवाने की सलाह दी. राजा ने उनकी बात मानकर पूरे विधि-विधान से यज्ञ कराया. यज्ञ पूरा होने के बाद रानी मालिनी को प्रसाद के रूप में खीर दी गई.

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कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुईं और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया. लेकिन जन्म के समय ही बच्चे की मृत्यु हो गई. इस खबर से राजा और रानी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. राजा प्रियव्रत अपने बेटे का शव लेकर श्मशान पहुंचे. संतान खोने के गम में उन्होंने भी अपने प्राण त्यागने का मन बना लिया.

तभी वहां देवी देवसेना प्रकट हुईं. उन्होंने राजा को ऐसा करने से रोका और अपना परिचय देते हुए बताया कि वे षष्ठी देवी हैं. देवी ने राजा से उनकी पूजा करने और अन्य लोगों को भी इसके लिए जागरूक करने को कहा.

इसके बाद राजा महल लौट आए. उन्होंने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर देवी षष्ठी की आराधना की और व्रत रखा. धार्मिक मान्यता है कि छठी मैया के आशीर्वाद से राजा को संतान सुख प्राप्त हुआ. इसके बाद से ही उनके राज्य में छठ पूजा की परंपरा शुरू हो गई.

सुकन्या से भी जुड़ी है छठ पूजा की कथा

छठ पर्व से जुड़ी एक दूसरी कथा महाभारत काल से संबंधित मानी जाती है. कथा के अनुसार, एक राजा की एक हजार रानियां थीं, लेकिन उनके घर केवल एक बेटी ने जन्म लिया था. उसका नाम सुकन्या था.

एक दिन सुकन्या जंगल में फूल इकट्ठा करने गईं. वहां उन्होंने च्यवन ऋषि को देखा. ऋषि लंबे समय से तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर मिट्टी से ढका हुआ था. केवल उनकी आंखें दिखाई दे रही थीं. अनजाने में सुकन्या से उनकी आंखों को चोट पहुंच गई.

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इस घटना के बाद राजा ने ऋषि के क्रोध को शांत करने के लिए सुकन्या का विवाह उनसे कर दिया. कुछ समय बाद सुकन्या की मुलाकात एक नाग कन्या से हुई. वह सूर्य देव की पूजा कर रही थी. सुकन्या ने जब पूजा का कारण पूछा, तो नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक महीने में सूर्य देव की उपासना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यह जानकर सुकन्या ने भी सूर्य देव का व्रत किया. मान्यता है कि इस पूजा के प्रभाव से च्यवन ऋषि की आंखों की रोशनी वापस आ गई.

भगवान राम और माता सीता ने भी की थी सूर्य उपासना

छठ पूजा को लेकर एक मान्यता भगवान श्रीराम और माता सीता से भी जुड़ी है. कहा जाता है कि रावण पर विजय पाने और अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम ने ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए ऋषियों से मार्गदर्शन मांगा था.

तब ऋषि मुग्दल ने उन्हें सूर्य देव की आराधना करने की सलाह दी. इसके बाद भगवान राम और माता सीता ने कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में छह दिनों तक ऋषि मुग्दल के आश्रम में रहकर सूर्य देव की पूजा की. मान्यता है कि तभी से छठ पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई.

धार्मिक आस्था के अनुसार, छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की उपासना करने से परिवार में सुख-समृद्धि आती है. संतान की खुशहाली और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी यह व्रत विशेष फलदायी माना जाता है.

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