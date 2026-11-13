IND vs NZ: न वनडे में मौका मिल रहा, न टेस्ट की तैयारी का समय... मोहम्मद सिराज को फिर हाथ लगी निराशा

13 नवंबर (शुक्रवार) को मा्उंट माउंगानुई के बे ओवल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का चौथा मुकाबला खेला गया है. इस मुकाबले में टॉस भारतीय टीम ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. यानी न्यूजीलैंड को एक फिर पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी. भारत ने टी20 सीरीज के दौरान शुरुआती चार मुकाबलों में टॉस जीते थे. अब वनडे सीरीज के चारों मैचों भी टॉस के दौरान किस्मत ने भारत का साथ दिया है.

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इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग-11 में बड़े फेरबदल हुए. विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के अलावा चाइनामैन कुलदीप यादव की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई. वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को एक बार फिर बेंच पर बैठना पड़ा.

टेस्ट सीरीज के लिए मैच प्रैक्टिस जरूरी

मोहम्मद सिराज मौजूदा वनडे सीरीज में अब तक एक भी मुकाबला नहीं खेल पाए हैं. सिराज न्यूजीलैंड के खिलाफ 19 नवंबर से शुरू हो रही टेस्ट सीरीज के लिए भी भारतीय स्क्वॉड का हिस्सा हैं, ऐसे में उन्हें बेंच पर बिठाने से टीम को कुछ फायदा नहीं होने वाला है. अच्छा होता कि सिराज को भी रिलीज कर दिया जाता और वो टेस्ट सीरीज की तैयारियों में जुट जाते.

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नियमित कप्तान शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर ने टीम की पहली बार वनडे क्रिकेट में कमान संभाली. बता दें कि शुभमन, विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज अंशुल कम्बोज टेस्ट सीरीज की तैयारियों के चलते आखिरी दो वनडे मैचों के लिए स्क्वॉड का हिस्सा नहीं हैं. इसी चलते ये बदलाव हुए हैं.

#TeamIndia Captain @ShreyasIyer15 wins the toss and elects to bowl first at the Bay Oval. Ruturaj Gaikwad, Ishan Kishan and Kuldeep Yadav come into the Playing XI. Live - https://t.co/5IIzn3UMi2 #NZvIND https://t.co/H98922KsiL — BCCI (@BCCI) November 13, 2026

श्रेयस अय्यर ने क्या कहा?

श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतने के बाद कहा, 'जब हमने कल विकेट देखा तो थोड़ी घास थी, लेकिन आज यह काफी सूखी लग रही है. शाम को आने वाली ओस को देखते हुए हमने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया. सबसे पहले यह जरूरी है कि हम उन मैचों का विश्लेषण करें जो हमने पहले खेले हैं. हमें सही गेम नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अप्रोच और एटीट्यूड शानदार था. हम निश्चित रूप से इसे नॉकआउट मैच की तरह लेंगे. ये दो गेम बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं. ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन और कुलदीप यादव इस मैच का हिस्सा हैं.'

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चौथे वनडे में भारत की प्लेइंग-11: रोहित शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, नमन धीर, अक्षर पटेल, आकिब नबी, गुरनूर बरार, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह.

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चौथे वनडे में न्यूजीलैंड की प्लेइंग-11: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), विल यंग, ​​निक केली, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, मैथ्यू फिशर.

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