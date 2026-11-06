29KM माइलेज... MARUTI के दुश्मन की डिलीवरी हुई शुरू, दमदार हैं SUV के फीचर्स

रेनो ने भारतीय बाजार में अपनी पहली हाइब्रिड कार की डिलीवरी शुरू कर दी है. हम बात कर रहे हैं ब्रांड की एक मात्र हाइब्रिड कार रेनो डस्टर की. कंपनी ने पिछले महीने ही रेनो डस्टर हाइब्रिड ई-टेक 160 को लॉन्च किया है, जिसकी डिलीवरी शुरू हो चुकी है. 17 अक्टूबर को लॉन्च हुई ये कार अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा माइलेज क्लेम करती है.

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इस कार को पहला कस्टमर हैदराबाद हाईटेक सिटी के नए शोरूम में मिला. कंपनी के मुताबिक, डस्टर हाइब्रिड की बुकिंग के मामले में हैदराबाद सबसे आगे है. हालांकि, कंपनी ने ये नहीं बताया है कि इस कार को कितनी बुकिंग मिली है.

कितनी है कीमत?

रेनो डस्टर हाइब्रिड ई-टेक 160 की कीमत 16.99 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये कीमत कार के टेक्नो वेरिएंट की है. वहीं इसका इमोशन वेरिएंट 19.49 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर आता है. इस कार का सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस और टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर से है.

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वैसे मिडसाइज सेगमेंट में इस कार का मुकाबला हुंडई क्रेटा और किआ सेल्टॉस से भी होगा. क्रेटा सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुई डस्टर की सेल्स अभी तक बहुत अच्छी नहीं रही है. ऐसे में हाइब्रिड की एंट्री से कंपनी को फायदा होने की उम्मीद है.

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क्या है कार में खास?

डस्टर हाइब्रिड की सबसे बड़ी खासियत इसका माइलेज है. कंपनी का दावा है कि कार 29 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज ऑफर करती है. इसमें 1.8 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो दो इलेक्ट्रिक मोटर और 1.4kWh बैटरी वाले हाइब्रिड सेटअप के साथ आता है.

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इस पूरे सेटअप की कंबाइन्ड पावर 160 पीएस की है. रेनो इसके साथ मल्टीमोड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है. कंपनी दावा करती है कि फुल टैंक में ये कार 1400 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है. रेनो की मानें, तो शहरों का 80 परसेंट सफर कार इलेक्ट्रिक मोड में तय कर सकती है.

दूसरी हाइलाइट्स की बात करें, तो डस्टर हाइब्रिड में फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पर्स, इल्यूमिनेटेड ग्रिल और रिवाइज्ड इंटीरियर कलर थीम मिलेगी. कंपनी इस कार के साथ 7 साल की वारंटी ऑफर कर रही है. वहीं कार की बैटरी पर 8 साल या 1.6 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलेगी.

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